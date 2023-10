MG4 Xpower à 349 euros par mois : bonne ou mauvaise affaire pour la concurrente de la Tesla Model 3 Performance ?

Il n'y a pas encore si longtemps, une sportive de plus de 400 ch neuve n'était pas forcément à la portée de toutes les bourses. Ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui, même si MG vient, en plus de démocratiser la sportive électrique, proposer sa MG4 XPower à des mensualités très intéressantes. Alors faut-il se laisser séduire ?

Du côté de chez MG, on aime beaucoup surfer sur la tendance du leasing social initiée par le gouvernement d’Emmanuel Macron, mais qui peine à entrer en application. À l’heure où nous écrivons ces lignes, la voiture électrique à 100 euros par mois promise par l’actuel président lors de sa précédente campagne, nous ne la connaissons toujours pas, et nous ne connaissons pas non plus les contours de cette offre.

De leur côté, certains constructeurs ont pris les devants et ont joué sur ce fil rouge, notamment MG qui propose ses MG4 et MG5 à partir de 99 euros par mois, ou encore Fiat qui communique sur sa petite 500 électrique au même prix. Le constructeur sino-britannique est plutôt assez agressif en matière de prix, même si la marque a peut-être déjà mangé son pain blanc en 2023 avec les nouvelles règles de bonus écologique qui arrivent en France l’année prochaine. Pour tout découvrir à ce sujet, n’hésitez pas à consulter notre dossier dédié.

Mais pour le moment, toutes les MG4 sont concernées par le bonus écologique de 5 000 euros (ou 7 000 euros en fonction des revenus), même la plus puissante, la fameuse MG4 XPower que nous avons récemment essayé et qui, avouons-le, nous a plutôt séduit.

MG propose d’ailleurs une offre de financement très intéressante pour une voiture de 435 ch, puisque la MG4 XPower est actuellement accessible moyennant 349 euros par mois. Si le bonus venait à disparaître pour les MG l’an prochain, peut-être que cette offre est une affaire en or. Décryptage.

La MG4 XPower proposée à 349 euros par mois

Pour cette offre, ça va être relativement simple, puisque la version XPower est déjà le haut de gamme de la MG4. De ce fait, hormis quelques options, il y a déjà quasiment tous les équipements disponibles de série. En voici une sélection :

Alarme

Android Auto et Apple CarPlay

Caméras de stationnement à 360° avec radars de recul

Calandre à volets actifs

Climatisation bizone

Feux à LED

Essuie-glaces automatiques

Écran central tactile de 10,25 pouces

Instrumentation numérique de 7 pouces

Jantes en alliage de 18 pouces

Caches d’étriers de frein orange

Lecture des panneaux

Alerte anti-collision, de somnolence, d’angle mort et de sortie de voie

Navigation GPS intégrée

Radio DAB à 6 HP

Pompe à chaleur

Recharge par induction

Trois prises USB (dont 1 USB-C)

Régulateur de vitesse adaptatif jusqu’à l’arrêt

Rétros chauffants et rabattables électriquement

Sellerie similicuir et Alcantara

Siège conducteur à réglages électriques

Sièges avant et volant chauffants

Vitres arrière surteintées

Toit noir

Teinte Dover White

Seule la peinture est en option, notamment le « Hunter Green » de la version en photo qui est facturée, comme toutes les autres nuances, 650 euros. Si vous choisissez une autre peinture de le « Dover White », les mensualités grimpent à 359 euros par mois.

Avec 435 ch et 600 Nm de couple, le 0 à 100 km/h est abattu en 3,8 secondes, soit autant qu’une Audi RS 3 Performance de nouvelle génération. Pas mal pour 349 euros par mois n’est-ce pas ? À l’arrière, MG a implanté une machine électrique de 245 ch empruntée à la MG4 Autonomie Étendue (77 kWh). À l’avant, le second moteur fait 204 ch (celui monté à l’arrière sur la MG4 64 kWh).

La MG4 XPower est pourvue de la batterie de 64 kWh de la version propulsion de 204 ch, lui conférant une autonomie de 385 km WLTP (soit 50 km de moins qu’une MG4 dotée de la même batterie).

La MG4 XPower profite de la dernière mise à jour de puissance maximale en courant continu avec 140 kW. Il lui faut donc environ 26 minutes pour passer de 10 à 80 %. Sur borne triphasée de 11 kW (pas de 22 kW, même en option), la recharge de 10 à 100 % prendra 6h30, tandis que sur une prise domestique, le plein complet demandera 26 heures.

Combien vous coûtera la LLD de la MG4 XPower ?

Si la voiture en elle-même est une bonne affaire à ce prix, pour l’obtenir, ça devient le parcours du combattant pour entrer dans les clous, comme d’habitude chez MG, mais ils auraient bien tort de se priver de tous les leviers offerts par le gouvernement (pour le moment).

Pour la MG4 XPower à partir de 349 euros par mois, il s’agit d’une offre de location longue durée sur 48 mois et 10 000 kilomètres par an, soit 40 000 km au total. MG indique que cette offre est soumise à un premier loyer de 9 500 euros, qui revient à zéro une fois le bonus écologique de 7 000 euros et la prime à la conversion de 2 500 euros déduits.

MG joue sur un détail fiscal spécifique à cette année 2023 et que l’on espère bien voir disparaître, car c’est un véritable sac de nœuds. Comme vous n’êtes pas sans le savoir, le bonus écologique maximum est tombé à 5 000 euros en ce début d’année 2023, mais il peut toujours être de 7 000 euros selon certaines conditions fiscales.

En effet, le bonus peut atteindre 7 000 euros (dans la limite de 27 % du prix d’achat) pour les ménages avec un revenu fiscal par part inférieur à 14 089 euros. Difficile d’envisager l’achat d’une voiture neuve avec un revenu fiscal de la sorte.

Autre condition à remplir : celle de la prime à la conversion. Pour pouvoir bénéficier de cette prime, il faut mettre en rebut un ancien modèle diesel ou essence. L’ancien véhicule mis au rebut doit être une voiture ou une camionnette dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3 500 kg. La date de la première immatriculation doit être d’avant 2011 pour les diesels et d’avant 2006 pour les essences.

Le véhicule doit appartenir au bénéficiaire depuis au moins un an, tandis que le revenu fiscal de référence par part indiqué sur l’avis d’imposition de vos revenus de l’année précédente doit être inférieur ou égal à 13 489 euros.

Sur quatre ans de location longue durée, votre MG4 XPower vous coûtera 16 403 euros. MG affiche sa voiture à partir de 40 490 euros sur son site, bonus écologique de 7 000 euros et prime à la conversion de 2 500 euros non déduits.

Toujours en considérant que vous entrez dans le bon régime fiscal, une fois toutes les aides déduites, nous arrivons à un prix de 30 990 euros. À ce prix, même comptant, c’est une excellente affaire pour une voiture sportive de 435 euros.

En partant de ce prix, vous paierez sur les quatre ans de la location 52,9 % du prix de la voiture. C’est plus que la décote sur quatre ans pour ce type de voiture. La demande en électrique ne cesse d’augmenter et cela implique une certaine stabilité des prix. L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option de rachat du véhicule. Il faudra ainsi obligatoirement restituer la voiture à la fin du financement.

Attention aux frais de remise en état, ceux-ci peuvent être élevés au moment de la restitution. Nous vous conseillons de le faire avant chez un carrossier, cela vous coûtera moins cher que chez votre concessionnaire en général. Si vous reprenez un véhicule chez votre concessionnaire après votre LLD, il sera aussi un peu moins regardant sur les frais de remise en état.

Les éléments à retenir

Comme vous avez pu le constater, les conditions sont nombreuses à remplir pour arriver à cette offre, et la plupart des clients de voitures neuves n’entreront pas dans tous les critères. MG ne s’en cache évidemment pas, il s’agit d’un prix d’appel destiné à faire venir des clients en concession et à orienter ceux qui n’entrent pas dans toutes les cases vers une autre offre.

Jusqu’ici, il n’y a rien de particulièrement nouveau par rapport à ce que font les autres constructeurs, il s’agit d’une manœuvre commerciale bien connue, et pas seulement chez les marques de voitures.

Le prix de 349 euros par mois est très séduisant pour une sportive de 435 ch, là où la plupart de ses concurrentes thermiques sont deux à trois fois plus onéreuses. Néanmoins, après les calculs, il semblerait que MG en ait encore sous le pied concernant cette offre, puisque les 52,9 % payés par le client pour quatre ans de LLD laissent présager une valeur résiduelle assez faiblarde pour un produit qui n’a aucune raison de ne pas conserver une belle cote en occasion d’ici les prochaine années, surtout avec la transition énergétique du marché automobile. L’achat à crédit serait peut-être plus intéressant

MG4 Xpower à 349 euros par mois : bonne ou mauvaise affaire pour la concurrente de la Tesla Model 3 Performance ?

financèrement.

Si vous êtes intéressés par cette voiture, nous vous conseillons de faire vite, puisque, dès l’année prochaine, sauf énorme surprise, il n’y aura plus de bonus écologique pour la voiture. Pour rappel, le gouvernement songe à mettre en place un bonus qui prendrait en compte l’impact environnement du cycle de production des voitures électriques.

Une mesure protectionniste, en réponse notamment aux mesures récemment prises par la Chine et les USA, qui vise à « pénaliser » les voitures fabriquées à l’autre bout du monde. La MG4 étant fabriquée en Chine, elle pourrait donc ne plus avoir de bonus en France dès l’année prochaine, comme la Dacia Spring.

Dès lors, à moins que MG baisse encore les prix de ses voitures, elles seront plus chères à partir de 2024 et les mensualités devraient réintégrer cette augmentation tarifaire du fait de la disparition du bonus.