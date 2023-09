MG propose en LLD ses MG4 et MG5 à 99 euros ou 149 euros par mois, mais la moins chère n’est pas forcément la meilleure affaire

Quelques semaines après avoir proposé la MG4 à partir de 99 euros par mois, MG reconduit son offre pour sa compacte, et propose également son break électrique MG5 au même prix. En parallèle, la firme sino-britannique communique sur une deuxième offre à 149 euros par mois.

Ça ne vous a peut-être pas échappé si vous suivez assidûment l’actualité automobile, mais le gouvernement, par la voix d’Agnès Pannier-Runacher, la Ministre de la Transition énergétique de France, annonçait que les MG4 et Dacia Spring seraient privées de bonus dans quelques mois. Pourquoi ? Tout simplement parce que le futur bonus écologique est censé permettre d’exclure en partie les voitures électriques produites en Chine.

L’objectif de ce nouveau bonus est d’éviter de donner trop de poids à l’industrie chinoise (pour la version officieuse, puisqu’il s’agit d’une mesure protectionniste), tout en réduisant l’impact environnemental de la production des voitures électriques (pour la raison officielle et politiquement « correcte »). En cause : l’électricité trop carbonée utilisée en Chine pour la fabrication des voitures.

Le gouvernement n’étant pas à une imprécision près, nous avons récemment contacté MG, qui nous a apporté plus de précision. La marque a évidemment été assez surprise d’être citée par la ministre, puisque l’analyse des différentes usines de production de SAIC en Chine n’est pas encore terminée. Pour faire simple, personne ne sait encore, si certaines voitures électriques de MG peuvent avoir droit à une dérogation pour continuer à bénéficier du bonus écologique.

La MG4, qui est la meilleure vente de la marque en France, serait évidemment la plus impactée par cette mesure, même si la marque a de l’espoir pour ce modèle, puisqu’elle est fabriquée dans une usine qui utiliserait de l’énergie bas-carbone pour son alimentation. Précisons également qu’à terme, MG compte implanter une usine en Europe, notamment pour produire la MG4. Ainsi, elle rentrerait à nouveau dans les clous du bonus écologique en France.

Après cette brève passe d’armes à distance, MG dégaine une nouvelle offre qui prend les devants sur le fameux « leasing social » promis par Emmanuel Macron lors de sa dernière campagne présidentiel. Rappelons qu’il s’agit d’une voiture électrique à 100 euros par mois réservée aux foyers les plus modestes, mais nous ne connaissons pas encore tous les tenants et aboutissants de ce système à l’heure où nous écrivons ces lignes. D’après nos informations, le gouvernement aurait sondé Renault depuis quelques mois déjà, mais depuis, nous n’avons pas eu de nouvelles, la firme au Losange refusant de communiquer à ce sujet « avant le gouvernement » nous a-t-on précisé.

Après la MG4 à 99 euros par mois, que nous avons analysé il y a quelques semaines, la firme sino-britannique remet le couvert en prolongeant son offre, et en proposant également la MG5 en LLD pour le même prix. Et ceux pour qui le financement à 99 euros par mois ne convient pas, MG propose également pour ces deux modèles une LLD à 149 euros par mois. Décryptage.

Les MG4 et MG5 à 99 euros et 149 euros par mois

Compiler deux LLD dans un même article aurait pu être un joli casse-tête, mais MG nous a simplifié la tâche sur ce point puisque sur les deux offres, il s’agit des deux mêmes voitures avec les deux mêmes finitions et motorisations.

La MG4 à 99 et 149 euros par mois

Commençons par la MG4. Sans surprise, il s’agit du même modèle que celui que nous avons analysé il y a quelques semaines. Comme pour la majorité des offres de financement « à partir de », il s’agit du modèle de base. Pour la MG4, c’est le niveau de finition « Standard » qui endosse ce rôle, et la voiture est particulièrement bien équipée de base :

Recharge rapide (DC) jusqu’à 88 kW (10 à 80 % en 37 minutes)

Freinage régénératif sur quatre niveaux avec fonction « One Pedal »

Aides à la conduite MG Pilot

Compteur numérique 7 pouces

Écran tactile flottant de 10,25 pouces

Entrée et démarrage sans clé

Phares à LED

Système V2L (Vehicle to Load)

Radars de stationnement arrière

Jantes alliage 17 pouces avec enjoliveur

Les finitions du dessus « Comfort » et « Luxury » ajoutent plusieurs options comme la recharge rapide jusqu’à 140 kW (10 à 80 % en 26 minutes), la pompe à chaleur, la caméra à 360°, la navigation en temps réel ou encore le planificateur d’itinéraire. Bien évidemment, si vous optez pour une finition du dessus, vous sortez de l’offre à 99 euros par mois et les mensualités grimpent. Pour le choix des couleurs, ce sera simple, il s’agira d’un « Dover White », la seule teinte gratuite au catalogue.

L’offre concerne la MG4 avec la petite batterie, c’est-à-dire celle de 51 kWh. Celle-ci lui confère 350 km d’autonomie selon le cycle WLTP. Nous vous invitons à découvrir son essai dans nos colonnes pour y trouver ses nombreuses qualités, mais aussi ses quelques défauts.

La MG5 à 99 et 149 euros par mois

Comme pour la MG4, la MG5 concernée est un modèle de base. Chez MG, c’est le niveau de finition « Comfort » qui endosse ce rôle. Voici la liste de ses principaux équipements de série :

Sièges avant chauffants

Écran tactile 10,25 pouces avec MG iSMART

Compteur numérique 7 pouces

Navigation et système Apple CarPlay & Android Auto

Aides à la conduite MG Pilot

Phares à LED

Caméra de recul

Jantes en alliage 16 pouces

Pour un modèle de base, la MG5 en finition « Comfort » est plutôt bien équipée, même si les petites jantes de 16 pouces et la couleur branche « Dover White » lui donne un petit côté voiture commerciale qui ne plaira pas à tout le monde.

La MG5 se présente en deux versions : la première baptisée Autonomie Standard qui embarque une batterie de 50,3 kWh (capacité nominale), une puissance de 177 chevaux et propose jusqu’à 320 kilomètres d’autonomie. La version Autonomie Étendue à quant à elle une plus grande batterie, 61 kWh, une puissance moindre de 156 chevaux, et une autonomie annoncée de 400 kilomètres.

Le modèle concerné par cette offre est la version Autonomie Standard, à savoir avec le plus « gros » moteur et la plus petite batterie, donc, par conséquent, la plus petite autonomie. Nous avons essayé la MG5 avec la version Autonomie Étendue si vous souhaitez déjà vous faire un premier avis sur la voiture, même s’il s’agit du modèle avec la plus grosse batterie. Intrinsèquement, en dehors de l’autonomie, cela reste la même voiture.

Quelles sont les conditions pour être éligible aux offres LLD des MG4 et MG5

Attention, ça va un peu se compliquer. Globalement, pour les deux voitures, les conditions sont les mêmes sur les deux offres.

La LLD à 99 euros par mois pour les MG4 et MG5

Il s’agit d’une offre de location longue durée sur 24 mois et 10 000 kilomètres par an, soit 20 000 km au total. MG indique que l’offre à 99 euros par mois est soumise à un premier loyer de 9 500 euros, qui revient à zéro une fois le bonus écologique de 7 000 euros et la prime à la conversion de 2 500 euros déduits.

La LLD à 149 euros par mois pour les MG4 et MG5

Il s’agit d’une offre de location longue durée sur 48 mois et 10 000 kilomètres par an, soit 40 000 km au total. MG indique que l’offre à 149 euros par mois est soumise à un premier loyer de 9 500 euros, qui revient à zéro une fois le bonus écologique de 7 000 euros et la prime à la conversion de 2 500 euros déduits.

Les conditions à remplir pour bénéficier de l’une de ces deux offres

MG joue sur un détail fiscal spécifique à cette année 2023 et que l’on espère bien voir disparaître, car c’est un véritable casse-tête, aussi bien pour les clients que pour les forces commerciales. En effet, le bonus écologique maximum est tombé à 5 000 euros en ce début d’année 2023, mais il peut toujours être de 7 000 euros selon certaines conditions fiscales.

Le bonus peut atteindre 7 000 euros pour les ménages avec un revenu fiscal par part inférieur à 14 089 euros. Difficile d’envisager l’achat d’une voiture neuve avec un revenu fiscal de la sorte.

Mais ce n’est pas terminé. Autre condition à remplir : celle de la prime à la conversion. Pour pouvoir bénéficier de cette prime, il faut mettre en rebut un ancien modèle diesel ou essence. L’ancien véhicule mis au rebut doit être une voiture ou une camionnette dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3 500 kg. La date de la première immatriculation doit être d’avant 2011 pour les diesels et d’avant 2006 pour les essences.

Le véhicule doit appartenir au bénéficiaire depuis au moins un an, tandis que le revenu fiscal de référence par part indiqué sur l’avis d’imposition de vos revenus de l’année précédente doit être inférieur ou égal à 13 489 euros.

Combien vous coûtera les LLD des MG4 et MG5 ?

Passons aux calculs, et ceux-ci sont plutôt simples.

La LLD à 99 euros par mois pour la MG4

Sur deux ans de location longue durée, votre MG4 vous coûtera 2 277 euros. MG affiche sa voiture à partir de 29 990 euros sur son site, bonus écologique de 7 000 euros et prime à la conversion de 2 500 euros non déduits. Toujours en considérant que vous entrez dans le bon régime fiscal. Ainsi, une fois toutes les aides déduites, nous arrivons à un prix de 20 490 euros.

En partant de ce prix, vous paierez sur les deux ans de la location 11,1 % du prix de votre voiture. C’est largement moins que la décote sur deux ans pour ce type de voiture. Ce qui est plutôt bon signe.

La LLD à 99 euros par mois pour la MG5 Sur deux ans de location longue durée, votre MG5 vous coûtera 2 277 euros. MG affiche sa voiture à partir de 32 990 euros sur son site, bonus écologique de 7 000 euros et prime à la conversion de 2 500 euros non déduits. À cela, MG applique une remise commerciale de 4 500 euros (visiblement, elle a un peu de mal à se vendre cette MG5…), ce qui ramène le prix à 28 490 euros. Toujours en considérant que vous entrez dans le bon régime fiscal. Ainsi, une fois toutes les aides déduites, nous arrivons à un prix de 18 990 euros. En partant de ce prix, vous paierez sur les deux ans de la location 12 % du prix de votre voiture. Comme pour la MG4, c’est moins que la décote sur deux ans pour ce type de voiture.

La LLD à 149 euros par mois pour la MG4

Sur quatre ans de location longue durée, votre MG4 vous coûtera 7 003 euros. MG affiche toujours sa voiture à partir de 29 990 euros, bonus écologique de 7 000 euros et prime à la conversion de 2 500 euros non déduits. Une fois toutes les aides déduites, nous arrivons (encore) à un prix de 20 490 euros.

En partant de ce prix, vous paierez sur les deux ans de la location 34,2 % du prix de votre voiture. Pour le coup, c’est un peu moins que la décote sur quatre ans pour ce genre de produit, même si la demande en électrique ne cesse d’augmenter et cela implique une certaine stabilité des prix.

La LLD à 149 euros par mois pour la MG5

Sur quatre ans de location longue durée, votre MG5 vous coûtera, comme pour la MG4, 7 003 euros. MG affiche toujours sa voiture à partir de 32 990 euros sur son site, bonus écologique de 7 000 euros et prime à la conversion de 2 500 euros non déduits. MG applique aussi pour cette offre une remise commerciale de 4 500 euros, ce qui ramène le prix à 28 490 euros. Une fois toutes les aides déduites, nous arrivons à un prix de 18 990 euros.

En partant de ce prix, vous paierez sur les deux ans de la location 36,8 % du prix de votre voiture. C’est plus ou moins la décote sur quatre ans cette voiture, même si son succès commercial mitigé ne devrait pas forcément permettre à MG de maintenir une valeur résiduelle élevée à long terme.

Les éléments à retenir

Globalement, quand on regarde les mensualités et la somme sortie au bout de deux et quatre ans de location, ces offres sont, en tout cas financièrement, dans la moyenne de ce que nous analysons régulièrement.

En revanche, et comme vous avez pu le constater, les conditions sont nombreuses à remplir pour arriver à ces offres, et la plupart des clients de voitures neuves n’entreront pas dans tous les critères. MG ne s’en cache évidemment pas, il s’agit d’un prix d’appel destiné à faire venir des clients en concession et à orienter ceux qui n’entrent pas dans toutes les cases vers une autre offre. Le terme « leasing social » est d’ailleurs un excellent moyen marketing pour surfer sur ce que le gouvernement annonce, mais n’a pas encore fait.

Comme nous l’avions souligné dans notre autre article sur la MG4 à 99 euros par mois, la chose qui nous dérange le plus, c’est un « détail » sur l’offre de deux ans. En effet, depuis cette année, les particuliers sont éligibles au bonus écologique tous les trois ans et non plus dès qu’ils signent pour un nouveau véhicule électrique. Vous prenez une MG4 sur deux ans, vous la rendez au bout de 24 mois, vous souhaitez repartir sur une voiture électrique neuve, vous n’aurez pas de bonus écologique.

Contacté par nos soins il y a quelques semaines, MG s’était défendu en anticipant la fin progressive du bonus écologique, et nous ne pouvons pas leur donner tort. En effet, avec la démocratisation de la voiture électrique et l’arrivée de la Renault 5 électrique à 25 000 euros ou alors celle de la Volkswagen ID.2 au même prix, les prix ne pourront plus être sous perfusion éternellement. Toujours est-il que si, l’année prochaine, la MG4 est toujours concernée par le bonus écologique, certains clients pourraient être dans l’embarras.

Dans le cas de la LLD sur 48 mois, pour les deux produits, c’est beaucoup plus simple puisqu’une fois la LLD terminée, si le bonus est encore d’actualité en France, vous pourrez repartir sur une voiture électrique avec la subvention. Mais d’ici quatre ans, il y a de fortes chances que le bonus ait définitivement disparu, ou soit anecdotique.

La location longue durée est intéressante si vous souhaitez changer de voiture régulièrement, sans vous embêter avec la revente. L’entretien et la garantie sont inclus durant toute la durée du financement, même si une voiture électrique ne réclame pas forcément la même périodicité d’entretien qu’un modèle thermique.