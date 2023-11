La MG4 aura-t-elle le droit au bonus écologique en 2024 grâce à cette décision ?

MG vient de lancer la production de sa MG4 en Thaïlande, en complément de son usine chinoise. Une stratégie qui pourrait lui permettre de continuer à profiter du bonus écologique en 2024 en attendant de construire son site d'assemblage en Europe. Mais rien n'est moins sûr et on vous explique pourquoi.

Depuis plusieurs mois, les constructeurs chinois investissent massivement le marché européen, tandis qu’ils étaient nombreux à faire leurs premiers pas sur le continent lors du dernier Mondial de l’auto de Paris. Et certains s’en sortent d’ailleurs très bien, à l’image de MG qui cartonne avec sa MG4, au point de dépasser la Tesla Model 3 à plusieurs reprises.

Une nouvelle usine

Et le constructeur chinois ne compte évidemment pas s’arrêter en si bon chemin, alors qu’il doit faire face à une concurrence accrue de la part d’autres marques asiatiques, dont BYD. Pour mémoire, cette dernière reste le numéro 2 mondial de l’électrique, mais serait en passe de devenir le premier et de dépasser Tesla. Les deux concurrents ont vendu quasiment autant de voitures zéro-émission (à l’échappement) au cours du 3ème trimestre.

MG ne doit donc pas se reposer sur ses acquis s’il veut s’offrir une belle place au soleil. Son usine chinoise tourne à plein régime pour répondre à la forte demande. Mais le constructeur veut encore aller plus vite. C’est ainsi qu’il vient tout juste de lancer la production de sa compacte abordable en Thaïlande, comme l’annonce le site chinois CNEVPost.

Dans un communiqué, MG annonçait déjà il y a quelques jours le lancement d’une série spéciale baptisée Thailand Edition, et uniquement réservée à ce marché. Mais pourquoi avoir choisi ce pays ? Et bien plusieurs raisons expliquent cette stratégie. Tout d’abord, il faut savoir que la firme chinoise se porte très bien là-bas, puisqu’elle occupe la 6ème place au classement des meilleures ventes, avec une part de marché de 3 %.

De plus, et peu le savent, la Thaïlande fait partie des principaux pays producteurs de voitures en Asie du sud-est. En accueillant l’assemblage de la MG4, vendue à 7 313 exemplaires en Europe rien que sur le mois de septembre, elle devrait accroître sa puissance. D’autant plus que cette usine, située dans la province de Chonburi est également chargée de produire des batteries pour le constructeur.

Un petit tour de passe-passe

Et les chiffres sont impressionnants. En effet, cette usine affiche une capacité annuelle de 100 000 voitures et peut produire plus de 50 000 batteries sur la même période. Pour le moment, les véhicules fabriqués au sein de ce site d’assemblage ne seront vendues que sur le marché thaïlandais. Cependant, il n’est pas exclu que cela change au cours des prochains mois, et notamment à partir de l’année prochaine. Mais quelle est la raison ?

On se rappelle que le gouvernement français prévoit de durcir les règles d’obtention du bonus écologique. Et il va notamment exclure toutes les voitures produites en Chine, comme nous l’avions expliqué dans un précédent article. La MG 4 sera donc concernée, de même que la Dacia Spring ainsi que la Tesla Model 3, entre autres. Mais la firme chinoise pourrait tirer parti de son usine thaïlandaise pour passer entre les mailles du filet.

En effet, ses voitures seront produites là-bas, de même que les batteries. Ainsi, il n’est pas exclu que le constructeur exporte en Europe ses voitures assemblées en Thaïlande afin d’avoir toujours le droit au bonus.

Mais, comme l’expliquait l’article de Numerama permettant de connaître le mode du calcul du nouveau score environnemental, les différents pays d’Asie ne sont pas vraiment plus avantagés que la Chine. Le score sera sûrement un peu meilleur en Thaïlande qu’en Chine, mais le gain ne devrait pas être suffisant pour permettre de bénéficier du nouveau bonus écologique.

Il faudra encore patienter avant que le gouvernent ne détaille officiellement la liste des voitures qui auront accès à ce coup de pouce financier. L’annonce devrait avoir lieu le 15 décembre prochain.

Plus tard, MG pourra également compter sur son usine européenne, puisque le constructeur a confirmé la construction de cette dernière dans un communiqué. Pour l’heure, on ne sait pas encore quel pays sera choisi, alors que son rival BYD a opté pour la Hongrie. Une stratégie qui permettra aux marques chinoises de continuer à profiter du bonus écologique en 2024.