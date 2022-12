Xbox Game Pass : Microsoft s’inspirerait de Netflix pour baisser son prix

Microsoft pourrait faire comme Netflix et proposer une offre moins chère pour le Xbox Game Pass tout en y intégrant de la publicité. Pour le moment, la firme s'est contentée d'un sondage et rien ne permet d'affirmer qu'un tel projet va vraiment se concrétiser.

Le Xbox Game Pass est un service avec abonnement proposant un très large catalogue de jeux vidéo. Plusieurs formules existent (Console, PC, Ultimate), toutes sont payantes, mais aucune n’intègre de la publicité.

Et c’est justement là qu’interviendrait une sorte de Xbox Game Pass Lite. Comme le remarque Windows Central, une publication sur le forum ResetEra met la puce à l’oreille. On y découvre en effet un sondage envoyé à des utilisateurs et utilisatrices pour leur demander ce qu’ils penseraient d’une nouvelle formule d’abonnement au Game Pass.

Cette offre, qui pourrait être un Xbox Game Pass Lite, coûterait 2,99 euros par mois et inclurait la diffusion de publicités avant le lancement des jeux vidéo. Avant d’aller plus loin, soulignons que, pour faire une bonne affaire, vous pouvez aussi souscrire au Game Pass Ultimate à prix cassé grâce à une astuce.

Les compromis du Game Pass avec publicité

En plus de la pub, d’autres compromis seraient à observer sur cette nouvelle formule du Game Pass. Les jeux des studios de Microsoft ne seraient disponibles que six mois après leurs sorties et les personnes souscrivant cet abonnement n’auraient pas droit à des promotions sur certains jeux.

En outre, le catalogue serait sans doute un peu plus restreint puisqu’il n’y aurait pas la promesse de jouer à plus de cent jeux. Toute personne optant pour cette offre moins chère devrait aussi choisir si elle veut en profiter sur console ou PC.

Qui du Xbox Live Gold ?

Cependant, le tableau ci-dessus mentionne bien la fonctionnalité multijoueur en ligne. En d’autres termes, le Xbox Live Gold serait bien de la partie sur ce Game Pass moins cher. Et cela pose question.

L’abonnement au Live Gold est à 6,99 euros par mois, soit plus de deux fois plus que le prix du potentiel Xbox Game Pass Lite. Le calcul semble assez incongru pour Microsoft de ce côté-là. Une bonne occasion de rappeler que l’offre moins chère avec publicité est sans doute loin d’être déjà en chantier.

Il s’agit sans doute tout simplement d’une idée à laquelle songe la firme de Redmond, mais rien ne permet d’affirmer avec certitude que ce nouvel abonnement verra bel et bien le jour.

Un brevet qui tombe bien

Néanmoins, la piste est intéressante à suivre puisque, comme le rappelle Windows Central, Microsoft a demandé un brevet pour un système capable de repérer quand l’interactivité sur un jeu est en train de baisser — par exemple, pendant un écran de chargement. Cela permettrait alors de diffuser, dans l’intervalle, des publicités basées sur les centres d’intérêt des utilisateurs.

Là encore, il faut rappeler qu’un brevet ne signifie pas qu’une idée va effectivement se concrétiser. Cela permet toutefois de bien voir que Microsoft y porte un réel intérêt.

Enfin, on rappellera que, du côté des services SVoD, Netflix a récemment lancé une offre moins chère avec publicité. Le Game Pass pourrait donc s’inspirer de cette initiative… mais il faudrait se préparer à un accueil plutôt froid.

