Xbox Game Pass : dernière chance de jouer à ces 7 jeux avant leur suppression du catalogue

Suivant un cycle désormais bien rodé, Microsoft pousse vers la sortie une nouvelle poignée de titres de son Game Pass. Le 28 février, sept jeux supplémentaires quitteront ainsi le service. Parmi eux, quelques jeux qui pourront manquer à plusieurs fans.

Certains arrivent, d’autres partent, ainsi va la vie sur le Game Pass. Après avoir dévoilé quels jeux apparaîtront sur son offre en février, mais aussi quels titres quittent le service dès ce 16 février, Microsoft annonce quelques départs supplémentaires pour le 28 février cette fois. Parmi les titres concernés, un hit d’il y a quelques années (Alien Isolation), un jeu remplacé par son successeur (Madden NFL 21) et une poignée d’autres titres plus ou moins en vue.

Comme le rappelle, XboxSquad si certains des jeux concernés vous intéressent, que vous souhaitez les conserver ou simplement les acquérir pour plus tard, il reste possible de les acheter avec l’habituelle réduction de 20 % offertes pour les titres du Game Pass, et ce jusqu’à leur départ.

Rappelons aussi au passage qu’il existe une astuce officielle pour profiter du Game Pass à prix très réduit.

Quels titres vont disparaître à la fin du mois ?

Sans plus tarder, voici les jeux que Microsoft va retirer du Game Pass à compter du 28 février prochain :

Alien Isolation

Octopath Traveler

Final Fantasy XIII: Lightning Returns

Crown Trick

Dragon Ball Fighter Z

Far: Changing Tides

Madden NFL 21

Comme évoqué plus haut, ces départs s’ajoutent à six titres déjà supprimés du Game Pass ce 16 février : Besiege, CrossfireX, Infernax, Recompile, Skul : The Hero, Slayer, ou encore The Last Kids on Earth.

Pour compenser, le mois de février compte heureusement quelques belles entrées au catalogue du service. Parmi elles, Madden NFL 23, Mount & Blade II : Bannerlord, Cities : Skylines Remastered (d’ores et déjà disponible), et bien sûr Atomic Heart, qui reste l’un des jeux les plus attendus sur le Game Pass en ce début d’année 2023.

