Xbox Series X|S : un problème de manette corrigé par mise à jour

La mise à jour de mars des Xbox Series X et Series S corrige un fâcheux problème de la manette. Voilà qui devrait ravir certains joueurs.

Il ne fait pas bon être une manette de jeu en 2021. La Switch souffre du triste célèbre Joy-Con Drift (qu’il est possible de réparer soi-même facilement), la PS5 d’un problème similaire baptisé Dualsense Drift par imitation et les nouvelles Xbox Series X et Series S voient certaines de leurs manettes se déconnecter intempestivement ou ne plus répondre correctement à certaines actions du joueur.

Microsoft semble néanmoins avoir entendu le problème et promet qu’un correctif est actuellement en cours de déploiement pour l’un des deux bugs mentionnés.

Les Xbox reçoivent en ce moment même la mise à jour de mars. Cette dernière apporte quelques nouveautés comme le réglage de l’option FPS Boost, une compatibilité avec le nouveau casque sans-fil de la marque (dont le lancement est prévu dans quelques jours), ou encore le retour des succès dans l’application Xbox. Mais il est un changement qui n’était pas documenté dans le post de blog annonçant cette mise à jour.

Lots of Xbox news this week, but in case you missed it we released our March Xbox System Update yesterday.

In addition to the new features, this release also fixes many of the controller disconnects players have reported.

Keep the feedback coming.https://t.co/bltTsL6Lty

— Jason Ronald (@jronald) March 10, 2021