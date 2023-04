Motorola Edge 40 Pro : il met les bouchées double face aux Pixel 7 Pro et OnePlus 11

Motorola dévoile son nouveau flagship, le Edge 40 Pro, un smartphone premium qui se place au même tarif que les hauts de gamme de OnePlus et Google. A-t-il les armes pour batailler avec eux ?

Depuis plusieurs années, la gamme Edge chez Motorola regroupe les smartphones les plus haut de gamme du constructeur, souvent regroupé sous l’appellation Pro et Ultra, mais aussi des appareils un peu plus accessibles comme le Motorola Edge 30. Cette année, Moto dévoile un premier modèle, le Motorola Edge 40 Pro.

À 900 euros, il se place en confrontation directe avec le OnePlus 11 et le Google Pixel 7 Pro, deux smartphones que nous avions beaucoup appréciés.

Téléobjectif et écran incurvé dans tous les sens

Pour se démarquer, il est donc obligé de mettre la barre très haut. Sur le papier, Motorola semble avoir mis les petits plats dans les grands. À commencer par un sublime design très fin et relativement classique.

En face avant, on trouve un écran incurvé aux quatre bords, c’est-à-dire à la fois à droite et à gauche, comme d’habitude, mais aussi en haut et en bas. Le dos adopte pour sa part un revêtement satiné. Le téléphone est protégé par du Gorilla Glass Victus en face avant et arrière ainsi que, c’est une nouveauté pour Motorola, une certification IP 68. Pour une fois, il n’y a pas de manquement.

À noter une petite nouveauté cette année, l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité « Horizon Lock » qui n’est pas sans rappeler ce que nous avions déjà vu sur le Vivo X80 Pro. En théorie, elle permet de conserver un horizon parfaitement stable et plat même en agitant le téléphone dans tous les sens.

La fiche technique complète du Motorola Edge 40 Pro

Pour le reste, la fiche technique du Motorola Edge 40 Pro est relativement classique. La voici dans son intégralité :

Puce : Snapdragon 8 Gen 2 ;

RAM : 12 Go ;

Stockage : 256 Go ;

Écran : Oled Full HD+ 6,7 pouces, rafraichissement 165 Hz , HDR 10+ ;

, HDR 10+ ; Photo : Capteur 50 mégapixels, pixel de 2,0 µm après pixel binning, grande ouverture de f/1,8, OIS, autofocus omnidirectionnel ; Capteur 50 mégapixels avec objectif ultra grand angle qui assure le mode macro ; Téléobjectif avec capteur de 12 mégapixels ; Capteur selfie de 60 mégapixels.

Batterie : 4600 mAh ;

Charge : 125 W en filaire et 15 W en sans-fil.

Le Motorola Edge 40 Pro est vendu 900 euros. Il est fourni avec chargeur et coque de protection. Deux coloris sont proposés : noir et bleu.

