GeForce Now : les nouveaux jeux de la semaine du 6 janvier 2022

L’année redémarre en fanfare pour les utilisateurs de GeForce Now. La plateforme de cloud gaming a annoncé l’arrivée de trois nouveaux jeux compatibles avec son service, dont deux opus de la saga Battlefield.

Après avoir dévoilé ses nouveautés lors du CES 2022 de Las Vegas, dont une nouvelle carte graphique RTX 3090 Ti, des versions boostées des précédentes, mais aussi une disponibilité du service sur les téléviseurs Samsung courant 2022, Nvidia revient sur sa partie gaming en livrant la première série de jeux ajoutés à sa plateforme GeForce Now.

Et pour démarrer 2022, la première fournée de titres compatibles est portée par deux jeux Battlefield, mais aussi la possibilité de jouer en cloud gaming à Genshin Impact (en version bêta). Dans un premier temps, ce sont les utilisateurs de GeForce Now sur PC et possédant déjà un compte miHoYo qui peuvent s’y essayer dès que la bêta du jeu apparaîtra dans le moteur de recherche du service sur ordinateur.

Mais les jeux phares de ce début d’année sont les arrivées de Battlefield 4 : Premium Edition et Battlefield V : Definitive Edition qui viennent rejoindre l’impressionnant stock de jeux Electronic Arts désormais accessibles sur tous les appareils compatibles. Au choix des champs de bataille monumentaux et dynamiques en temps de crise internationale pour mettre vos réflexes à l’épreuve dans BF 4. Si vous préférez revivre les conflits de la Seconde Guerre mondiale, prenez les armes dans BF V et allez affronter des armées sur terre, dans les airs et sur les mers.

Les nouveaux jeux ajoutés à GeForce Now en janvier 2022

Dès le 6 janvier :

Battlefield 4 : Premium Edition ( Steam et Origin )

Battlefield V : Definitive Edition ( Steam et Origin )

Genshin Impact (beta)

À venir en janvier :

The Anacrusis (nouvelle version sur Steam, 13 janvier )

(nouvelle version sur Steam, ) Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (nouvelle version sur Ubisoft Connect, 20 janvier )

(nouvelle version sur Ubisoft Connect, ) Mortal Online 2 (Accès anticipé sur Steam)

(Accès anticipé sur Steam) Ready or Not (Accès anticipé sur Steam )

Fly Corp ( Steam )

Garfield Kart – Furious Racing ( Steam )

Comment utiliser GeForce Now ?

Pour profiter de vos jeux PC avec GeForce Now sur vos différents supports, vous devez les avoir achetés sur les stores partenaires (Steam, Epic, Ubisoft Connect, etc.) avant de pouvoir y jouer depuis le client Nvidia en streaming via le cloud. Vous pouvez ensuite opter pour l’un des trois abonnements proposés (gratuit, Prioritaire, RTX 3080).

