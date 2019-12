Oppo Reno 3 Pro 5G officialisé : une puce milieu de gamme, mais tout d’un premium

Oppo a dévoilé ce jeudi en Chine son Reno 3 5G, un smartphone doté d'une puce Snapdragon 765G milieu de gamme, mais aux caractéristiques techniques très alléchantes.

Comme prévu, après près d’un mois de teasing, le constructeur chinois Oppo a dévoilé officiellement ce jeudi son tout dernier smartphone haut de gamme, le Reno 3 Pro 5G.

Ce nouveau smartphone premium avait vu certaines de ses caractéristiques distillées çà et là au cours des dernières semaines, mais on connaît désormais l’intégralité de la fiche technique de l’Oppo Reno 3 Pro 5G. Comme son nom l’indique, le smartphone est ainsi équipé d’un modem 5G et pour cause, il est équipé de la puce Snapdragon 765G de Qualcomm. Si l’on pensait qu’Oppo intégrerait le processeur Snapdragon 855 du fournisseur américain, il n’en est finalement rien et l’appareil est donc équipé d’une puce milieu de gamme, mais intégrant d’office la 5G. Le Snapdragon 765G est ici adossé à 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage selon les versions. Concernant la batterie, Oppo a doté son Reno 3 Pro 5G d’un accumulateur de 4025 mAh compatible avec la charge rapide VOOC 4.0 d’Oppo, capable de délivrer une puissance de 30W.

Un écran OLED et percé, comme chez Samsung

Du côté de l’affichage, l’Oppo Reno 3 Pro 5G est doté d’un écran de 6,5 pouces avec une définition de 2400×1080 pixels. Il s’agit d’une dalle OLED poinçonnée dans l’angle supérieur gauche pour intégrer un appareil photo. Une première pour un smartphone qui ne soit pas signé Samsung, le constructeur coréen ayant jusqu’à présent conservé l’exclusivité sur les dalles OLED perforées. L’écran propose par ailleurs un taux de rafraichissement de 90 Hz.

Concernant la photo, le smartphone d’Oppo est équipé de quatre appareils photo au dos :

Appareil principal de 48 mégapixels (capteur Sony IMX586) avec objectif ouvrant à f/1,7

Appareil ultra grand-angle de 8 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2,2

Appareil zoom de 13 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2,4 et zoom hybride x5

Appareil noir et blanc de 2 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2,4

L’Oppo Reno 3 Pro 5G est par ailleurs capable de tourner des séquences vidéo en 4K avec stabilisation hybride à 60 FPS ou en Full HD à 60 FPS. En façade, on va retrouver pour les selfies un appareil photo de 32 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2,4.

Pour l’heure, l’Oppo Reno 3 Pro 5G n’a été officialisé qu’en Chine. Il y sera proposé dès le 31 décembre en quatre coloris (noir, blanc, bleu ou orange) à partir de 3999 yuans en version 8/128 Go, soit 515 euros HT. Pour le modèle 12/256 Go, il en coûtera 4499 yuans, soit 580 euros HT. Pour l’heure, on ignore encore si le smartphone sera lancé en France et, le cas échéant, à quel prix.