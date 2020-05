L’excellence de l’Oppo Find X2 Pro arrive enfin en France, où l’acheter ?

Sommaire Vidéo Caractéristiques Précommande

Le nouveau Oppo Find X2 Pro est tout simplement le smartphone le mieux équilibré du marché à l'heure où nous écrivons ces lignes. Vous souhaitez l'obtenir au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

Deux ans après le premier modèle, Oppo propose enfin un nouveau smartphone pour sa gamme premium : le Find X2 Pro. Il a cette particularité d’être très bien équilibré pour ne décevoir sur aucun des usages, ce qui est fortement appréciable lorsque l’on est prêt à mettre autant d’argent dans un smartphone.

L’Oppo Find X2 Pro est dès aujourd’hui disponible en précommande à 1 199 euros dans sa version 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, pour une livraison dès le 28 mai 2020. Pour toute commande passée avant cette date, Oppo offre un casque sans fil Bang&Olfsen Beoplay H8i (réduction de bruit active) d’une valeur de 400 euros.

Notre vidéo

Caractéristiques

L’Oppo Find X2 Pro reprend grosso modo le look borderless de l’ancien modèle, mais opte cette fois-ci pour une bulle dans le coin gauche de l’écran à la place du mécanisme pop-up. Au dos, on retrouve un dos en céramique pour le coloris noir ou en similicuir – du plus bel effet – pour le coloris orange.

Il est confortable en main, bien qu’il soit tout de même imposant avec son énorme écran OLED de 6,7 pouces aux bords incurvés sur les côtés. Il a par ailleurs la particularité de proposer un taux de rafraîchissement à 120 Hz avec une définition maximale QHD+ de 3168 x 1440 pixels pour une fluidité impressionnante visuellement.

Il est ensuite propulsé par le SoC Snapdragon 865. Outre le fait que cet élément le rend compatible avec la 5G, il faut savoir que c’est la puce la plus puissante de la sphère Android actuellement, d’autant lorsqu’elle est épaulée par 12 Go de mémoire vive. Tous les jeux 3D tournent de façon optimale et l’expérience utilisateur ne rencontre jamais le moindre ralentissement.

D’ailleurs, en parlant d’expérience utilisateur, il faut avouer qu’Oppo a fait beaucoup d’efforts avec son interface Color OS 7, basée sur Android 10. C’est dorénavant clair et très complet en termes de fonctionnalités et de personnalisations, avec notamment la possibilité de configurer le tiroir d’applications, modifier la forme des icônes, profiter du thème sombre ou encore de la navigation gestuelle. Le seul bémol vient de la pléthore d’applications préinstallées par défaut.

Au niveau de la photo, on retrouve un triple capteur 48 + 48 + 12 mégapixels. Les clichés sont de très bonne qualité, même dans un contexte avec une faible luminosité, et c’est loin d’être une surprise. Cela fait plusieurs mois que l’on remarque les efforts du constructeur chinois sur ses appareils milieu de gamme et c’est un plaisir aujourd’hui de retrouver les mêmes efforts sur un smartphone vendu beaucoup fois plus cher.

Oppo oblige, l’autonomie du Find X2 Pro est excellente grâce à sa batterie 4 260 mAh et les nombreuses améliorations logicielles. Il tient facilement une journée loin de son chargeur et peut récupérer rapidement des pourcentages lorsqu’il s’en rapproche. Sa charge rapide 65 W lui permet de passer de 10 à 100 % en une trentaine de minutes seulement. Cependant, il n’est pas compatible avec la charge sans fil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet de l’Oppo Find X2 Pro dans nos colonnes.

Où précommander ?

L’Oppo Find X2 Pro est dès aujourd’hui en précommande à 1 199 euros dans sa version 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, pour une livraison dès le 28 mai 2020. Le smartphone est disponible en deux coloris (noir céramique et orange similicuir) chez plusieurs e-commerçants :

Pour toute commande passée avant le 27 mai, Oppo offre un casque sans fil Bang&Olfsen Beoplay H8i à réduction de bruit active d’une valeur de 400 euros. La demande doit se faire avant le 13 juin prochain.

