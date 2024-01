Peugeot e-3008 à moins de 400 € par mois : bonne ou mauvaise affaire ? Notre avis

Peugeot a récemment dévoilé les prix de son e-3008 électrique avec, dans le même temps, une mensualité de base intéressante : 394 euros par mois. Pas mal pour un SUV capable de parcourir plus de 500 km avec une seule charge. Mais quand est-il dans les faits ? Décryptage.

Vous ne l’avez très certainement pas manqué, mais Peugeot vient très récemment d’annoncer les prix de son nouveau e-3008. Cela ne concerne pas toutes les versions, puisque seule une variante est commandable à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Toujours est-il que face au Tesla Model Y, dont les prix viennent tout juste de baisser, et le Renault Scénic E-Tech, qui s’affiche à un peu plus de 300 euros par mois en LLD en prix de base, le SUV sochalien aura fort à faire pour se démarquer de la concurrence. Car s’il était roi à sa sortie en 2016, le 3008 de troisième génération fait aujourd’hui face à une concurrence beaucoup plus affûtée qu’à l’époque.

Mais, nous allons le voir, face à cette concurrence justement, le SUV tricolore a de sérieux atouts dans sa manche, et même s’il est un peu plus cher que les autres, ses caractéristiques techniques pourraient bien faire pencher la balance de son côté.

Le Peugeot e-3008 proposé à 394 euros par mois

Comme nous vous l’avions indiqué dans notre découverte du modèle il y a quelques mois, le Peugeot e-3008 repose sur la nouvelle plateforme STLA Medium du groupe Stellantis, et propose trois motorisations électriques : Autonomie (210 chevaux et 525 km d’autonomie), Dual Motor (320 chevaux et 525 km d’autonomie), ainsi que Grande Autonomie (230 chevaux et 700 km d’autonomie).

La batterie NMC (73 ou 98 kWh selon les versions) est compatible avec la recharge rapide de 160 kW, ce qui permet de récupérer 80 % de capacité en 30 minutes.

En version électrique, avec la finition de base Allure, les prix débutent à partir de 44 990 euros, hors bonus écologique. Il s’agit de la version Autonomie de 210 chevaux et 525 km d’autonomie, avec la batterie de 73 kWh. C’est plus cher de 5 000 euros que le Renault Scénic E-Tech dans sa version de base, mais qui est équipé d’une batterie plus petite de 60 kWh pour une autonomie de 430 km. C’est aussi pour cette raison que le Scénic de base s’affiche à des mensualités moins élevées.

Voici les équipements de série de la finition Allure concernée par l’offre à 394 euros par mois :

Accès et démarrage mains libres Proximity

Air conditionné automatique bi-zone

Allumage automatique des projecteurs

Câble électrique mode 3 triphasé 22 kW

Chargeur embarqué 11 kW triphasé

Essuie-vitre avant à déclenchement automatique

Feux diurnes 3 griffes à LED

Habitacle et ciel de pavillon Noir

Jantes alliage 19 pouces diamantées

Lève-vitres avant et arrière électriques, séquentiels et antipincement

Pack Safety Plus

Double-écran HD flottant (2 x 10 pouces)

Peugeot i-Connect

Plancher de coffre modulable 2 positions

Projecteurs Full LED Technology

Rétroviseur intérieur électrochrome

Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage et rabattement électriques, éclairage de seuil

Siège conducteur et passager avec réglage en hauteur manuel

Visiopark 1 (caméra de recul) & aide au stationnement arrière, graphique et sonore

Volant compact croûte de cuir avec commandes intégrées

L’offre concerne évidemment le modèle de base, et l’ajout d’une option pourrait vous faire sortir de l’offre. Précisons que la couleur de série est plutôt sympathique, puisqu’il s’agit du « Bleu Obsession » présenté sur les photos du modèle dans cet article.

Pour 430 euros par mois, il est possible de passer sur la finition du dessus GT, avec la même motorisation et sensiblement la même autonomie. Cela ajoute notamment l’écran incurvé de 21 pouces, le Drive Assist, les feux Pixel LED et quelques éléments de style supplémentaires.

À noter que, aussi sur la finition Allure que GT, la pompe à chaleur n’est jamais livrée de série contrairement au Renault Scénic E-Tech. Il faut compter 800 euros de plus, soit une quinzaine d’euros par mois en mensualités.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LOA du Peugeot e-3008 ?

Pour le Peugeot e-3008 à partir de 394 euros par mois, il s’agit d’une offre de location longue durée sur 48 mois et 10 000 kilomètres par an, soit 40 000 km au total. Le véhicule est soumis au bonus écologique puisqu’il est fabriqué en Europe. Le premier loyer de 10 000 euros réclamé par Peugeot peut donc être soustrait de 5 000 euros, soit le montant du bonus écologique pour l’instant.

Pour l’instant, car aucun décret n’a statué du montant du bonus à l’heure où nous écrivons ces lignes. Celui-ci devrait être abaissé à 4 000 euros avec effet rétroactif, ce qui pourrait apporter quelques modifications à cette offre. Toutefois, la marque est partie du principe que le bonus était encore de 5 000 euros pour constituer son financement.

Combien vous coûtera la LOA du Peugeot e-3008 ?

Sur quatre ans de location longue durée, votre Peugeot e-3008 vous coûtera 23 912 euros. Peugeot affiche sa voiture à partir de 39 990 euros sur son site, bonus écologique de 5 000 euros déduit.

En partant de ce prix, vous paierez sur les quatre ans de la location 59,7 % du prix de la voiture. C’est plus que la décote sur quatre ans pour ce type de voiture, celle-ci s’articulant, en fonction du produit, entre 40 et 50 %. L’offre étant une LOA, il y a une option d’achat du véhicule.

Une fois n’est pas coutume, Peugeot indique clairement au client sur son site Internet le montant de l’option d’achat. Celle-ci s’élève à 25 888,60 euros, hors options facultatives comme l’assurance décès invalidité à 38 euros par mois (soit 1 862 euros sur quatre ans). Au total, si vous choisissez de lever l’option d’achat après les quatre ans de location sur cette voiture, vous aurez déboursé 54 784,28 euros.

Le calcul va sans doute vous faire peur, mais si vous levez l’option d’achat, la LOA vous aura coûté 14 794,28 euros. Nous ne pouvons que trop vous conseiller de ne pas lever cette option d’achat et de repartir sur un autre modèle (ou pas d’ailleurs…). Car si vous souhaitez garder la voiture après quatre ans, autant partir sur un crédit classique en banque, car même si les taux ont largement augmenté ces derniers mois, ils restent plus avantageux que la LOA proposée par Peugeot.

Nous ne cesserons de vous le répéter, mais attention aux frais de remise en état, ceux-ci peuvent être élevés au moment de la restitution. Nous vous conseillons de le faire avant chez un carrossier, cela vous coûtera moins cher que chez votre concessionnaire en général. N’oublions pas que si vous reprenez un véhicule chez votre concessionnaire après votre LOA, il sera aussi un peu moins regardant sur les frais de remise en état. Si vous choisissez de garder votre voiture en levant l’option d’achat, en revanche, libre à vous de faire les réparations !

Les éléments à retenir

Premièrement, et comme toujours, la LOA n’est utile et « pertinente » financièrement (notez la présence de guillemets…) si et seulement si vous souhaitez rendre la voiture au bout du contrat de location et repartir, ou non, sur un nouveau produit.

En dehors de ce schéma, on ne le répètera jamais assez, mais fuyez tout bonnement la LOA. Un crédit dans votre banque sera largement plus avantageux financièrement parlant, et vous serez libre de revendre votre voiture comme bon vous semble, sans avoir de pénalités si vous souhaitez la rendre avant ou si vous dépassez le kilométrage à ne pas dépasser souscrit au moment du contrat.

Le kilométrage justement, parlons-en, car on s’étonne toujours de voir des citadines électriques avec plus de kilomètres par an sur certains contrats en LLD ou LOA, comme la Citroën ë-C3 (faisant partie du même groupe que Peugeot, Stellantis) avec 15 000 km par an, alors que le 3008 est quand même un produit destiné à faire plus de route de par sa vocation de véhicule familial, mais aussi son autonomie intéressante.

Car oui, sur le papier, avant même d’avoir essayé la voiture, le Peugeot e-3008 est intéressant, même dans sa version de base. La dotation de série est complète, et l’ensemble groupe motopropulseur et batterie aussi, avec plus de 200 ch et 500 km d’autonomie. C’est plus que le Tesla Model Y Propulsion et que le Renault Scénic E-Tech, et cela pourrait faire pencher la balance.

Surtout qu’à moins de 400 euros par mois pour un tel produit, c’est globalement plutôt intéressant. Dommage qu’il y ait quelques petites mesquineries chez Peugeot, notamment l’absence de pompe à chaleur de série, même sur les versions haut de gamme.