Pénurie de composants : on en voit le bout selon Qualcomm… un peu trop optimiste ?

Le CEO de Qualcomm estime que la pénurie de composants commence déjà à s'atténuer, mais ses propos optimistes sont à remettre dans le contexte de lancement du Snapdragon 8 Gen 1.

La pénurie globale de composants affecte le secteur des nouvelles technologies. Tous les acteurs du marché ont été mis sous pression, au point où Qualcomm a comparé cette situation à « une véritable cocotte-minute ». Cependant, la firme américaine se permet un petit espoir pour l’année prochaine.

Comme on peut le lire dans un article du média sud-coréen The Elec, Cristiano Amon, le CEO de Qualcomm, estime que la pénurie commence à s’atténuer et que la situation s’améliorera dès l’année prochaine, en 2022.

Snapdragon 8 Gen 1 et optimisme

Le ton de cette prédiction se veut ainsi un peu plus optimiste que certaines estimations tablant sur un retour à la normale en 2023 seulement. C’est pourquoi il est intéressant de rappeler dans quel contexte intervient la déclaration de Cristiano Amon.

Qualcomm a en effet tout récemment présenté sa dernière puce premium, le Snapdragon 8 Gen 1. Nous connaissons déjà l’identité de plusieurs smartphones qui vont s’équiper de ce SoC. Or, en tant que fournisseur, Qualcomm a tout intérêt à jouer la carte de l’optimisme pour rassurer les clients et les investisseurs et afin de ne pas plomber son lancement.

À prendre avec des pincettes

Rappelons que Qualcomm n’a pas été épargné par cette crise et a eu du mal à fournir autant de puces que prévu aux fabricants de smartphones en 2021. L’optimisme affiché par le CEO de l’entreprise doit donc être pris avec des pincettes, car cette prédiction n’est pas forcément la plus réaliste.

Comme le soulignait un expert français, il faudra construire de nouvelles usines pour répondre à la demande en hausse. Sauf que cela prend généralement un an, puis il faut attendre encore plusieurs mois avant de vraiment commencer la production.

