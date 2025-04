Ça y est, les meilleures idées de la R5 électrique arrivent enfin sur le Scénic E-Tech

Après la Mégane, Renault améliore son Scénic E-Tech. La voiture électrique familiale de la marque récupère le « one-pedal » et la charge bidirectionnelle, sans oublier quelques modifications d’équipements. Voici le détail.

On le sentait venir, c’est désormais officiel : quelques jours après la Mégane, Renault annonce dans un communiqué de presse l’arrivée d’une version revue et corrigée de son Scénic E-Tech.

Le SUV électrique, rival des Peugeot E-3008 et Tesla Model Y, récupère les bonnes idées de la R5 électrique. Citons entre autres la conduite « one-pedal », un chargeur plus puissant et bidirectionnel, mais aussi quelques améliorations dans l’habitacle.

Des modifications techniques

La majorité des nouveautés de ce Scénic électrique sont d’ordre technique. La plus attendue d’entre elle : l’arrivée du one-pedal, un mode de conduite qui permet d’arriver jusqu’à l’arrêt complet de la voiture sans toucher à la pédale de frein.

Ce mode se pilote depuis les palettes au volant, et représente un cinquième niveau de régénération. Cette dernière augmente de 35 % par rapport au mode 4, de quoi baisser la consommation en ville, tout en pouvant actionner les freins mécaniques pour arriver à l’arrêt complet. Notons que cette fonction sera disponible sur les Scénic déjà sur la route via une mise à jour gratuite.

Les améliorations techniques ne s’arrêtent pas là : le Scénic récupère un chargeur 11 kW de série, contre 7 kW auparavant. Une bonne nouvelle pour la durée de recharge sur borne lente (3 heures de moins pour la petite batterie et 4 heures de moins pour la grande sur une charge complète), mais aussi pour vos factures d’électricité, puisqu’il est compatible avec la charge bidirectionnelle (vehicle to grid, ou V2G).

Inaugurée par la R5 électrique, cette fonctionnalité permet de renvoyer l’énergie de la batterie vers le réseau électrique par le biais d’une borne et d’un abonnement spécifiques. Des conditions assez contraignantes, mais le gage de factures réduites, puisque l’utilisateur est rémunéré dès qu’il branche son Scénic.

Petite nouveauté : le chargeur 22 kW, disponible en option, sera lui aussi compatible avec le V2G. Arrivée prévue à l’été 2025. Ajoutons enfin l’arrivée du Plug & Charge, qui permet de démarrer une session de charge rapide sans avoir à s’authentifier à la borne. Bref, une expérience de recharge plus rapide et plus agréable.

Une gamme légèrement remaniée

Pour le reste, la gamme n’évolue guère. Le style extérieur est inchangé ; dans l’habitacle, les finitions hautes (Iconic et Esprit Alpine) reçoivent de nouveaux sièges, plus enveloppants.

Les aides à la conduite sont épaulées par une nouvelle caméra, implantée dans le montant de pare-brise, qui scrute les signes de fatigue du conducteur. L’utile se joint à l’agréable : la caméra est capable de reconnaître la personne au volant et d’activer les paramètres individuels : position du siège, radio préférée, affichage des écrans, etc.

Enfin, la gamme est un peu remaniée. La finition d’entrée de gamme, baptisée évolution, disparaît. La petite batterie de 60 kWh (429 km d’autonomie selon le cycle WLTP) reste cependant disponible à partir de 41 990 euros, hors bonus écologique (de 2 000, 3 000 ou 4 000 euros selon vos revenus) et prime CEE de 310 euros.

La batterie de 87 kWh (623 km WLTP) demande 5 000 euros supplémentaires, de quoi s’afficher à partir de 46 990 euros, et toujours bénéficier du bonus écologique.