Les meilleurs aspirateurs Roborock sont à prix cassés pour la Black Week

Avant la grande rafale du Black Friday, Roborock lance les hostilités et sacrifie les prix sur ses meilleurs produits comme le Roborock S7, S5 Max ou encore le Roborock H7. De belles promotions qui peuvent aller jusqu'à 240 euros, directement disponibles sur Ebay du 26 au 29 novembre inclus.

Est-il nécessaire d’attendre le printemps prochain pour vous lancer dans un grand ménage de votre intérieur ? Roborock vous dirait que non. Pour vous en convaincre , le constructeur d’aspirateurs robots s’associe à Ebay pour le Black Friday et propose de belles réductions sur ces trois produits phares : le Roborock S7, le S5 Max et le Roborock H7.

Le combiné aspirateur/ robot laveur Roborock S7 s’offre 80 € de réduction et passe à 469 €

C’est sans aucun doute l’un des meilleurs aspirateurs robots du marché. Pour preuve, le Roborock S7 a obtenu l’excellente note de 9/10 lors de son passage à la rédaction. Et ce n’est pas pour rien, car le constructeur a mis tout son savoir-faire dans ce robot aspirateur laveur. D’un côté, le système d’aspiration a été repensé et l’ancienne brosse à poils laisse maintenant la place à une brosse intégralement en caoutchouc. Un vrai plus qui permet d’éviter aux poils et aux cheveux de s’y emmêler. Le Roborock S7 peut ainsi nettoyer efficacement environ 200 m² avec une puissance de 2500 Pa. Côté autonomie, grâce à sa batterie de 5200 mAh, il tient sans sourciller trois heures.

De l’autre côté, le système de lavage est optimisé pour ne laisser aucune trace au sol. Pour y parvenir, la serpillière nettoie par vibration à raison d’une vitesse pouvant aller jusqu’à 3000 mouvements par minute. Une technologie qui permet de déloger la saleté avec un minimum d’eau. Le réservoir peut ainsi se permettre de ne pas accueillir plus de 300 ml d’eau pour nettoyer toute la maison.

Pour éviter par ailleurs de lessiver les tapis par inadvertance, le Roborock S7 détecte leur présence et la serpillière se relève pour ne passer que l’aspirateur sur les zones concernées. Elle se relève aussi lors du retour à la station de chargement, évitant ainsi que la serpillière humide ne stagne au sol pendant la recharge, fragilisant le sol à un endroit précis. Une option que les possesseurs de parquets anciens sauront apprécier.

Le Roborock S7 est enfin totalement programmable. Vous pouvez ainsi régler le robot pour qu’il passe au choix sur les tapis pour y aspirer les saletés, ou qu’il les contourne afin de se concentrer sur le nettoyage du sol.

Le Roborock S5 Max bénéficie d’une réduction de 240 € et son prix chute à 309 €

Tout comme le Roborock S7, le S5 Max est capable d’aspirer et de nettoyer les sols tout seul. S’il est bien sûr moins poussé que le Roborock S7, il n’est cependant pas dénué de très belles qualités. Il est ainsi capable de cartographier une pièce et d’en comprendre la forme pour en optimiser le nettoyage. Si une partie de votre cuisine est tout en longueur, votre Roborock S5 Max adaptera son parcours pour couvrir toute la surface disponible en un minimum de passage et de temps.

Il est également possible, via l’application compagnon, d’organiser l’ordre de nettoyage des différentes pièces de votre maison. Vous souhaitez que la salle de bain soit la dernière pièce nettoyée, et la cuisine la première ? Rien de plus facile, il suffit de l’indiquer au robot via l’application.

Puissant, il dispose d’une aspiration pouvant aller jusqu’à 15 000 tours par minute et d’une autonomie maximale de 3 heures. Il est également programmable et peut effectuer un nettoyage complet de votre domicile lorsque vous n’êtes pas là. Il est enfin compatible avec Amazon Alexa, ce qui vous permettra de lancer ou d’arrêter le Roborock S5 Max à la voix.

Côté lavage, ce modèle fonctionne un tantinet différemment. Ici, la serpillière ne se relève pas, elle descend pour appliquer une force uniforme durant toute la durée du lavage. La quantité d’eau à distribuer par le bac de 290 ml peut d’ailleurs être définie depuis l’application. Elle s’adapte ainsi aux besoins de tous les sols de la maison. Il est également possible de programmer le Roborock S5 Max pour qu’il passe au large des tapis lors du lavage.

Bref, le modèle S5 Max de Roborock est un aspirateur laveur complet et efficace. Il bénéficie d’une très belle fiche technique à un tarif de base attractif fixé à 549 euros. Grâce aux réductions du Black Friday, le prix chute à 309 euros ce qui représente une économie considérable de 240 euros.

Le Roborock H7 bénéficie d’une réduction de 70 € et passe à 329 €

Si vous êtes plutôt aspirateur balai, c’est probablement le Roborock H7 qu’il vous faut. Ce petit aspirateur sans fil offre en effet une autonomie de 90 minutes pour un temps de charge inférieur à 3h et une puissance d’aspiration de 160 air-watts. Cela lui permet d’aspirer efficacement tous types de saletés, y compris sur des tapis épais. Il dispose également d’un socle de fixation mural qui fait également office de station de chargement.

Léger avec à peine 1,46 kg, le Roborock H7 est aisé à manipuler. Il permet d’atteindre des zones difficiles d’accès, comme le dessus d’une bibliothèque ou d’un store de fenêtre, sans demander d’effort particulier.

Gros point fort de cet aspirateur sans fil : il peut fonctionner aussi bien avec ou sans sac puisqu’il prend les deux options en charge. Une caractéristique appréciable, tout particulièrement pour les utilisateurs sensibles aux poussières inhalées lors de la vidange du collecteur.

On salue enfin la présence d’un écran lumineux sur le manche, indiquant l’autonomie restante ainsi que la puissance sélectionnée.

Ce Roborock H7 est un produit puissant qui sait s’adapter à tous types de sols. Contrairement à nombre de ses concurrents, il offre la possibilité de fonctionner avec ou sans sacs de collecte. Habituellement proposé au prix de 399 euros, il bénéficie pendant le Black Friday d’une réduction de 70 euros et passe ainsi à 329 euros.