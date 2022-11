Voici les 4 meilleures offres tech de Boulanger pour le Black Friday

La semaine du Black Friday touche à sa fin. Il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter de bonnes affaires high tech de Boulanger. De quoi s’équiper d’un nouvel ordinateur portable ou d’un écran de gaming sans se ruiner.

Jusqu’au 28 novembre seulement, Boulanger propose une pluie de promotions sur du matériel informatique, avec à l’honneur des marques comme Acer, Lenovo, Asus, ou encore Samsung.

Pour clôturer ce Black Friday, nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres de Boulanger sur les PC portables, Chromebook et moniteurs, avec des remises pouvant atteindre 30 % sur certaines références :

Le Chromebook Acer Spin 513 Touch à 299 euros

Bâti sur ChromeOS, l’ordinateur portable hybride Spin 513 Touch d’Acer allie polyvalence et autonomie. Ce Chromebook doté d’un écran tactile FHD+ de 13,3 pouces peut rapidement se transformer en tablette grâce à sa charnière pivotant à 360 degrés.

Contrairement à la plupart des Chromebook, le Spin 513 Touch n’est pas propulsé par un processeur Intel ou AMD, mais par une puce Qualcomm Snapdragon SC7180. Associée à 4 Go de mémoire vive, celle-ci offre un bon niveau de performance sans sacrifier l’autonomie. Acer annonce d’ailleurs environ 14 heures d’endurance avec une utilisation standard. Cet ordinateur portable peut donc vous accompagner toute la journée, sachant qu’en plus, il ne pèse que 1,2 kg.

Côté connectique, en dépit de son format ultra-compact, il rassemble l’essentiel, à savoir :

un port USB 3.2 Gen 1 ;

deux ports USB-C 3.2 Gen 1 ;

un DisplayPort ;

une prise casque / micro.

À l’occasion du Black Friday, le Chromebook Acer Spin 513 Touch voit son prix chuter de 429 à 299 euros.

Le Lenovo IdeaPad 3 à 499 euros

Taillé pour la productivité, le PC portable Lenovo IdeaPad 3 15ADA6 propose un excellent rapport équipement-prix. Tournant sous Windows 11, cet ordinateur portable est alimenté par un processeur AMD Ryzen 5 3500U, couplé à 8 Go de mémoire vive. Lenovo l’a doté d’un mode Tuboboost permettant d’atteindre une vitesse d’horloge de 3,7 GHz pour les tâches les plus gourmandes (montage vidéo, retouche photo, gaming).

Le reste de la fiche technique est tout aussi séduisante avec notamment un large disque SSD de 512 Go, une autonomie de plus de 6 heures et une connectique des plus complètes :

un port USB 2.0 ;

un port USB 3.2 Gen 1 ;

un port USB-C 3.2 Gen 1 ;

un port HDMI ;

un lecteur de carte 4-en-1 ;

une prise casque/micro.

En dépit de sa taille confortable de 15,6 pouces et de son niveau d’équipement, cet ordinateur portable s’avère particulièrement léger puisqu’il ne pèse que 1,6 kg.

Jusqu’au 28 novembre, Boulanger propose le Lenovo IdeaPad 3 15ADA6 au prix de 499 euros au lieu de 699 euros, soit une belle réduction de 28 %.

Le PC portable Asus VivoBook 15 à 599 euros

Un PC portable avec un grand écran, un poids plume et à petit prix, cela existe pour le Black Friday. L’Asus VivoBook 15 dispose d’un large écran Full HD de 15,6 pouces pour un poids de 1,8 kilo seulement. Une configuration qui offre une généreuse surface d’affichage dans un produit facilement transportable.

D’autant que la fiche technique permet de réaliser de la bureautique et de la consommation de contenus sans restriction. L’Asus VivoBook 15 intègre un processeur Intel Core i5 de 11ᵉ génération, 8 Go de mémoire vive et surtout un SSD de 512 Go.

Grâce à une remise immédiate de 100 euros, l’Asus VivoBook 15 tombe au prix de 599 euros chez Boulanger. Il est livré dans un pack comprenant une souris et une sacoche de transport.

Le moniteur Samsung Odyssey G3 de 24 pouces à 169 euros (via ODR)

Les gamers sont aussi à l’honneur de ce Black Friday, avec cette promotion sur le moniteur Samsung Odyssey G3 de 24 pouces. Compatible avec la technologie AMD FreeSync, cet écran LCD FHD propose un taux de rafraîchissement exemplaire de 144 Hz, pour un temps de latence réduit à 1 ms. Il affiche une luminosité maximale de 250 cd/m² et un contraste de 3000:1.

Pour jouer durant des heures, le confort est aussi un élément essentiel. Le Samsung Odyssey embarque ainsi un socle réglable, un traitement anti-reflet, ainsi qu’un filtre de lumière bleu pour limiter la fatigue oculaire. Côté connectique, ce moniteur est classiquement équipé d’un port HDMI et d’un DisplayPort.

Jusqu’au 28 novembre, le Samsung Odyssey G3 de 24 pouces est à 169 euros chez Boulanger grâce à une offre de remboursement de 30 euros.