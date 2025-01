Galaxy S25 : cette année, la sonnerie de Samsung s’offre des notes jazzy et entraînantes

Qui dit nouveau Galaxy S dit nouvelle sonnerie officielle. Pour 2025, « Over the Horizon » opère un changement de ton radical, et a été produit de l’autre côté du Pacifique, sur la côte ouest américaine.

La sonnerie des Samsung Galaxy S25 passe en mode jazz ! // Source : Samsung

Vous l’aurez probablement en tête pour le reste de la journée. « Over the Horizon » accompagne les utilisateurs des flagships de Samsung depuis 2011, et il faut bien avouer que nous avons fini par nous habituer à ses notes désormais iconiques. Si nous ne nous en sommes pas encore lassés, c’est sûrement parce que la marque sud-coréenne revisite son hymne chaque année, et 2025 ne déroge évidemment pas à cette tradition.

À quelques jours de la présentation officielle des Galaxy S25, lors du Galaxy Unpacked du 22 janvier, Samsung propose une nouvelle version de « Over the Horizon », avec des choix qui vont à contre-courant de ceux effectués ces dernières années. En effet, alors que des artistes sud-coréens occupaient le devant de la scène depuis un certain temps (SUGA de BTS en 2022, Yaeji en 2023), la musique a cette fois été retravaillée par des musiciens venant de l’autre côté du Pacifique.

Ainsi, on retrouve à la composition et au piano un certain Jacob Mann, basé à Los Angeles, et accompagné d’un big band complet. Résultat : « Over the Horizon » 2025 adopte les codes du jazz et « apporte des rythmes dynamiques et des harmonies soulful », comme l’expliquent nos confrères de GSMArena.

On se croirait presque dans un club de jazz (ou dans un ascenseur, selon les rabat-joie grincheux), et les 3 minutes 55 d’enregistrement en Dolby Atmos devraient offrir une belle expérience avec des écouteurs et casques audios compatibles.

De la musique qui reflète la vie de tous les jours, pour des smartphones qui vont transformer notre quotidien ?

« Le tempo vibrant du big band tisse le voyage de One UI dans le passage du temps et le rythme de la vie de tous les jours », explique Samsung, qui souhaite évoquer « un jour idéal et un avenir plein d’espoir ». Pour ce faire, Jacob Mann a commencé sa composition par une douce mélodie au piano, évoquant le calme du matin, avant de réveiller l’ensemble de l’orchestre pour suggérer l’énergie d’une ville qui ne dort jamais.

S’agit-il d’une bonne sonnerie et d’une musique de réveil parfaite ? C’est une question de goût, et nous vous laissons en juger. Personnellement, j’utilise depuis des années la musique du niveau Emerald Hill Zone de Sonic 2 pour les appels, on est donc loin du ton donné par les cuivres, les cordes et le piano de Mann.

Surtout, « Over the Horizon » 2025 prend le contre-pied de la version de 2024, qui faisait la part belle à la culture sud-coréenne en utilisant les codes et les instruments traditionnels de la musique locale. Reste à savoir si cette transition reflétera les partis pris de Samsung pour élaborer sa prochaine génération de smartphones.

Et pour les curieux, la firme nous offre aussi un making-of de cette nouvelle édition de sa sonnerie :