Alors que Samsung fait monter la sauce autour d’un potentiel Galaxy Z Fold Ultra, l’avenir des Galaxy S Ultra pose question.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra

Cet été, Samsung va lancer de nouveaux smartphones pliables. Jusqu’à récemment, on s’attendait logiquement à un Galaxy Z Fold 7 et à un Galaxy Z Flip 7. Mais voilà qu’en plus d’une rumeur tenace autour d’un potentiel Galaxy Z Flip FE, la marque laisse désormais clairement entendre qu’un Galaxy Z Fold Ultra va voir le jour.

Samsung parle ainsi d’un « nouveau chapitre » pour la gamme Ultra tout en partageant une vidéo d’un smartphone pliable au format Fold qui s’ouvre.

À cela s’ajoute une phrase mentionnant une expérience Ultra « prête à se déplier [déployer serait une traduction plus juste en français, mais elle perd le double sens du verbe unfold en anglais qui signifie littéralement déplier ; NDLR] ». Le clin d’œil est gros.

Ce teasing de la marque a immédiatement suscité une folle question dans nos esprits. Est-ce qu’un Galaxy Z Fold Ultra signerait la fin des Galaxy S Ultra ?

C’est quoi un Galaxy Ultra pour Samsung ?

Dans son communiqué, Samsung cite trois axes de la fameuse expérience Ultra.

Des écrans plus grands.

De meilleurs appareils photos.

De nouvelles façons de se connecter et de créer.

Le HONOR 400 512 Go est au prix du 256 Go Avec son capteur photo de 200 mégapixels et son mode exclusif AI Image to Video, le HONOR 400 est le téléphone idéal pour vos prochaines vacances.

La sortie d’un Galaxy Z Fold Ultra signifierait vraisemblablement que le produit réunit ces trois critères. Pas de souci pour le grand écran grâce à la dalle interne du format Fold. Côté capteurs photo, on peut commencer à espérer que Samsung réussisse à proposer les mêmes performances et la même polyvalence que sur un Galaxy S25 Ultra par exemple. Reste le troisième pilier.

Samsung Galaxy S25 Ultra // Source : Frandroid

En parlant de nouvelles façons de se connecter et de créer, Samsung peut faire référence à deux choses a priori. D’une part, l’intelligence artificielle et les fonctions Galaxy AI. Aucun doute qu’un Galaxy Z Fold Ultra ne sera pas à la traîne de ce côté-là, d’autant plus que la nouvelle interface One UI 8 (Android 16) est attendue en même temps que les futurs smartphones pliables de Samsung. Nul doute que l’IA sera encore plus que jamais au rendez-vous.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

D’autre part, on peut aussi voir dans cette formulation une référence au stylet S Pen qui permet notamment « de créer » d’une manière très différente des autres smartphones. Les Galaxy Z Fold Fold sont déjà compatibles avec un usage au stylet, mais, l’accessoire ne peut toujours pas se ranger dans le smartphone — contrairement aux Galaxy S Ultra et aux Galaxy Note avant eux.

Samsung Galaxy Z Fold 6 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Or, si le Galaxy Z Fold Ultra propose à la fois de grands écrans, une qualité photo au top, de l’IA en pagaille et un S Pen directement intégré dans son châssis, il viendrait très clairement marcher sur les plates-bandes du Galaxy S Ultra.

Stratégie possible… mais risquée

De là viennent nos pérégrinations mentales. Est-ce que Samsung assumerait sans complexe ce qui ressemblerait à un doublon d’Ultra ? Ou est-ce qu’il déciderait de n’en garder qu’un pour renforcer l’aspect unique et statutaire de l’appellation Ultra ?

La deuxième option parait plutôt cohérente dans une optique de valoriser une image de marque premium. À l’instar de la bague connectée Galaxy Ring que Samsung présente volontiers comme un objet de luxe, le Galaxy Z Fold Ultra pourrait capitaliser sur un tel argument. Dans cette stratégie, le Galaxy S Ultra ne trouverait pas vraiment sa place dans le storytelling si important à soigner pour les responsables marketing.

La Samsung Galaxy Ring au doigt // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

On rappellera d’ailleurs que Samsung n’en serait pas à son coup d’essai. La marque a déjà chamboulé ses gammes avec les Galaxy S Ultra justement qui ont pris la relève des Galaxy Note disparus en 2021. Une disparition du S Ultra au profit du Fold Ultra suivrait en quelque sorte la même logique.

Malgré la crédibilité toute relative de cette hypothèse, Samsung prendrait un risque non négligeable. La gamme Galaxy S est bien identifiée et jouit d’une très grande popularité. Les modèles de cette famille figurent systématiquement dans notre top 10 des smartphones les plus consultés sur Frandroid. En outre, le Galaxy S25 Ultra se classait encore 4e des téléphones les plus vendus en Europe en mars 2025.

En d’autres termes, faire disparaître le Galaxy S Ultra, c’est faire le pari qu’un Galaxy Z Fold Ultra a le même potentiel commercial. C’est loin, très loin, d’être gagné d’avance. Surtout qu’un pliable Ultra s’affichera sans doute à un prix mirobolant.

Le début d’un chamboulement ?

Malgré cela, rappelons que les lignes commencent déjà à bouger du côté des Galaxy S avec l’arrivée d’un Galaxy S25 Edge misant à fond sur un design ultra fin, mais potentiellement en concurrence interne avec le S25 Plus dont l’existence serait menacée à l’avenir.

À lire aussi :

« On sera la référence » avec le Galaxy S25 Edge : pourquoi Samsung lance un smartphone ultra fin

On se demande alors jusqu’à quel point ces fameuses lignes peuvent être déplacées. Sommes-nous au tout début d’un chamboulement des gammes chez Samsung ?

Impossible de répondre à cette question avec certitude, mais nous voulions vous faire part de ce débat qui anime notre rédaction. N’hésitez pas à nous dire également ce que vous en pensez.