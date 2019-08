Les documents marketing de Samsung ont fait l’objet d’une fuite, de quoi confirmer plusieurs rumeurs sur le Galaxy Note 10 avant sa présentation.

Samsung est dans la dernière ligne droite avant la présentation du Galaxy Note 10, son nouveau et énième fleuron de l’année. À quelques heures de l’annonce, c’est avec peu de surprises que l’appareil fait l’objet de nouvelles fuites, venant du département marketing.

Ces documents venant du site Droid-Life, permettent de confirmer plusieurs caractéristiques du Galaxy Note 10.

Console de jeu et studio de cinéma

Grâces à ces images, on est maintenant sûr qu’il y aura deux versions du smartphone (sans compter les déclinaisons 5G), et non trois comme certaines rumeurs le suggéraient. Le Galaxy Note 10 sera équipé d’un écran de 6,3 pouces, et le Note 10+ proposera un écran 6,8 pouces.

Samsung promet que le Galaxy Note 10 ne sera pas « qu’un simple nouveau smartphone », mais aussi « un ordinateur, une console de jeu, un studio de cinéma et un stylet intelligent » le tout, en un appareil.

Pour l’ordinateur, il s’agit d’une référence à Samsung DeX qui devrait bénéficier d’une toute nouvelle version, mais difficile de savoir ce que Samsung veut dire par « console de jeu » si ce n’est que le smartphone aura un SoC Exynos haut de gamme. Il pourrait également s’agir d’une référence à Microsoft xCloud, dont Samsung est le partenaire officiel.

Les documents sont plus explicites sur le côté « studio de cinéma ». Le Galaxy Note 10 promet une nouvelle expérience photo, une nouvelle fois contrôlable à distance avec le stylet S Pen. Le smartphone intègre 3 micros pour une meilleure captation du son en tournage vidéo. Surtout, le Galaxy Note 10 sera capable de réaliser des effets en temps réel, comme la possibilité de changer le flou d’arrière-plan derrière le sujet de la vidéo.

Batterie et charge rapide

Samsung fait également la promotion d’un nouvel algorithme de gestion de la batterie du téléphone, et promet que le Galaxy Note 10 sera capable de « tenir une journée, ou plus ».

La nouvelle charge rapide « Superfast Charge » est également confirmée, et la marque promet une batterie tenant plusieurs heures avec seulement quelques minutes de charge, sans plus de détails.

Rendez-vous ce soir pour la présentation officielle du Galaxy Note 10 par Samsung.