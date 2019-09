Samsung va bientôt proposer la mise à jour majeure Android 10 avec One UI 2.0 pour ses fleurons, les Galaxy S10 et Galaxy Note 10.

Maintenant que Android 10 est officiellement disponible, c’est au tour des fabricants d’annoncer leur calendrier des mises à jour.

Samsung est le champion du marché des smartphones, et pourtant la marque est en général assez lente avec ces déploiements. Il faut dire qu’elle n’a pas vraiment de raisons de se presser, la plupart des nouveautés d’Android 10 sont déjà intégrées à l’interface One UI.

Pour autant, les clients de smartphones haut de gamme seront certainement impatients d’avoir un appareil parfaitement à jour. Heureusement, Samsung serait plus rapide cette année qu’à l’accoutumée.

Première version en octobre

Le site spécialisé SamMobile affirme avoir obtenu de ses sources des informations sur la beta de la mise à jour vers Android 10 pour les smartphones Samsung.

D’après le site, la beta serait annoncée très vite, avant la fin du mois de septembre. La première build serait publiée dès les premiers jours du mois d’octobre en Europe et aux États-Unis.

La beta d’Android 10, avec l’interface One UI 2.0, concernait d’abord les fleurons de la marque : les Galaxy S10 et Galaxy Note 10. Il faudra sans doute être un peu plus patient pour les smartphones de la populaire gamme A.