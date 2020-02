Apple iPhone 11 Pro Max vs Samsung Galaxy S20 Ultra : duel au sommet

Samsung a présenté le Galaxy S20 Ultra. Un smartphone ultra haut de gamme qui va rivaliser avec l'iPhone 11 Pro Max d'Apple dans les prix les plus élevés du marché du smartphone. Est-ce que tout cela vaut bien le coût ?

Avec le Samung Galaxy S20 Ultra, le fabricant propose un nouveau fleuron qui repousse les limites de tarif proposé jusque-là par la marque. Une nouvelle stratégie particulièrement intéressante que l’on analyse dans le podcast de la rédaction. L’occasion de le comparer à l’iPhone 11 Pro Max, le meilleur smartphone d’Apple et l’un des concurrents clairement identifiés du smartphone de Samsung.

Pour aller plus loin

La gamme Galaxy S20 : annonce; caractéristiques et prix

Fiche technique

Modèle Apple iPhone 11 Pro Max Samsung Galaxy S20 Ultra Version de l'OS iOS 13 Android 10 Q Interface constructeur N/C Samsung One UI Taille d'écran 6.5 pouces 6.9 pouces Définition 2688 x 1242 pixels 3200 x 1440 pixels Densité de pixels 458 ppp 511 ppp Technologie OLED Super AMOLED SoC A13 Bionic Exynos 990 Puce Graphique (GPU) Apple GPU Mali-G77 MP11 Mémoire vive (RAM) 4 Go 12 Go, 16 Go Mémoire interne (flash) 64 Go, 256 Go, 512 Go 128 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 12 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Capteur 1 : 108 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 48 Mpx

Appareil photo (frontal) 12 Mpx 40 Mpx Enregistrement vidéo N/C 8K@30 fps Wi-Fi Wi-Fi 6 (ad) Wi-Fi 6 (ad) Bluetooth 5.0 5.0 Réseaux LTE, HSPA, GSM N/C Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Non Sous l\'écran Ports (entrées/sorties) N/C USB Type-C Batterie 3969 mAh 5000 mAh Dimensions 77.8 x 158 x 8.1mm 76 x 166.9 x 8.8mm Poids 226 grammes 220 grammes Couleurs Noir, Argent, Or, Vert Noir, Gris Prix 1249€ 1359€ Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Design

La première différence entre les deux smartphones, quoi qu’on en dise, c’est bel et bien le design. Ici, le Galaxy S20 Ultra reprend un design proche de ce que proposait Samsung auparavant — notamment sur son Galaxy Note 10 Plus — avec un écran percé à l’avant, avec une caméra au centre, mais adopte un changement plus important à l’arrière avec ce module photo assez large.

Pour aller plus loin

La prise en main du Samsung Galaxy S20 Ultra

Le design de l’iPhone 11 Pro Max est bien connu aujourd’hui : une encoche large pour Face ID et un dos avec un jeu sur les textures pour tenter une originalité sur l’intégration du module photo. Évidemment le Galaxy S20 Ultra ne va pas manquer de se faire railler pour la taille de son module photo que certains s’amuseront à comparer avec des plaques de cuisson.

Il faut noter que le Samsung Galaxy S20 Ultra est bien plus grand que l’iPhone 11 Max, puisqu’il mesure 167 mm de haut contre 158 mm pour l’iPhone et un peu plus épais de 0,7 mm. Il est en revanche un peu moins large en main : 76 mm contre 77,8 pour l’iPhone et un peu plus léger de 5 grammes.

Écran : la fluidité est dans le camp de Samsung

Apple et Samsung sont tous les deux connus pour proposer les meilleurs écrans sur smartphone sur chacun de leurs fleurons. D’ailleurs ici Samsung joue un peu contre lui-même puisque c’est le fabricant sud-coréen qui fournit les dalles de l’iPhone 11 Pro Max.

Évidemment, ce comparatif porte sur les caractéristiques des deux smartphones et il faudra attendre un test pour réellement comparer les deux appareils. On peut tout de même dire que dans les deux cas on aura quelque chose de haut vol concernant l’affichage en regardant les caractéristiques : un joli spectre DCI-P3, une densité de pixels au-dessus des 450 ppp (509 dans le cas du Galaxy S20), une compatibilité HDR10+ et des contrastes infinis grâce à l’AMOLED. Connaissant les deux marques, la calibration devrait également être d’un très haut niveau.

Si, sur l’affichage d’une image statique, les deux smartphones seront probablement ex aequo au sommet, Samsung devrait se distinguer sur l’affichage de vidéo et la fluidité de son interface grâce à un taux de rafraichissement à 120 Hz. Apple avait mis tout le monde d’accord avec son iPad Pro 120 Hz, mais la marque n’a pour le moment pas intégré cette technologie sur ses iPhone, ce qui permet à Samsung de prendre de l’avance dans ce domaine.

Logiciel : One UI s’améliore, iOS toussote

Pour le logiciel, nous n’allons pas ici revenir sur le débat ancestral : Android ou iOS. Aujourd’hui les deux systèmes d’exploitation proposent une expérience utilisateur mature et connue. Chez Samsung, il faut surtout relever l’intégration de One UI 2.0 en plus d’Android 10. Cette nouvelle version intègre surtout la navigation par gestes revue, une nouvelle organisation des paramètres et le fameux mode sombre. Notez que Samsung fait ici le choix d’intégrer Google Duo comme application d’appels vidéo par défaut, pour mieux concurrencer Facetime d’Apple.

Du côté d’Apple, iOS 13 est la dernière révision du système mobile et est embarqué nativement sur l’iPhone 11 Pro. Cette nouvelle version ne change pas fondamentalement le système et vient apporter quelques nouveautés comme le thème sombre natif. Problème, iOS 13 souffre tout de même de nombreux bugs, suffisamment pour qu’Apple soit en train de réfléchir à une nouvelle façon de développer son OS mobile.

Toutefois, Apple oblige, l’iPhone 11 Pro Max est promis à une très grande longévité avec de nombreuses mises à jour dans les années à venir. Il devrait recevoir des mises à jour majeures pendant plus d’années que le Galaxy S20 Ultra, même si Samsung fait de jolis efforts sur les mises à jour de sécurité.

Performances : le Galaxy S20 est prêt pour la 5G

Le Samsung Galaxy S20 Ultra intègre une puce Exynos 990 en France, qui devra faire face à la très performante Apple A13 Bionic de l’iPhone 11 Pro Max. Il faudra attendre là aussi les tests pour émettre un avis définitif, mais l’Exynos 990 ne devrait pas rattraper la puce d’Apple en performance brute. L’Exynos 990 devrait toutefois proposer des performances suffisantes pour couvrir tous les usages d’un smartphone haut de gamme en 2020.

En revanche, avec une compatibilité 5G et 12 Go de RAM, le Galaxy S20 Ultra est plus qu’armé pour le futur. Le smartphone intègre en fait toutes les dernières technologies, avec un espace de 128 Go de stockage et ne semble manquer de rien en interne. Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0 sont évidemment également de la partie.

Appareil Photo

Le module photo du Galaxy S20 Ultra est sa caractéristique maitresse. C’est aussi là où on attend le plus le nouveau fleuron de Samsung alors que le fabricant était un peu en perte de vitesse sur cet aspect face à Apple, mais aussi face à Huawei et Google. Le fabricant a mis les petits plats dans les grands pour ce smartphone avec un module à 3 appareils photo et un capteur de profondeur ToF.

Capteur 108 MP grand-angle (f/1,8) avec nona binning



Capteur 48 MP téléobjectif Zoom x100 (f/3,5)

Capteur 12 MP ultra grand-angle

L’impressionnant capteur de 108 MP est aussi celui qui permet de filmer en 8K à 30 images par seconde. Une sacrée performance sur smartphone alors que l’iPhone 11 Pro Max se contente d’un déjà très bon 4K à 60 images par seconde.

L’iPhone 11 Pro Max justement fait appel à un module à 3 appareils photo avec les mêmes types (grand-angle, téléobjectif et ultra grand-angle), mais sans la débauche de mégapixels : 12 MP pour chaque capteur.

Rappelons que la définition d’un capteur n’est pas synonyme de qualité de la photo capturée et qu’il faudra attendre des tests complets pour savoir ce que le Galaxy S20 Ultra propose. En particulier, Apple est passé maitre dans la simplicité de prendre une photo, puisque tout est géré automatiquement avec très peu de modes proposés, et dans le calibrage de ses capteurs pour que le passage de l’un à l’autre ne change pas la colorimétrie de la scène capturée.

Caméra TrueDepth en façade chez Apple

Les caméras au dos c’est important, mais il ne faut pas négliger la caméra à l’avant du smartphone. Apple utilise toujours son appareil TrueDepth 3D à l’avant pour Face ID avec un capteur photo de 12 mégapixels. Chez Samsung, on a un seul capteur de 40 MP plus facile à intégrer au smartphone, mais qui ne sera pas capable d’identifier l’utilisateur avec autant de sécurité.

Batterie : Samsung met le paquet

La question de la batterie est un point particulièrement intéressant ici. D’abord parce que c’est évidemment un critère clé pour l’achat d’un smartphone. Ensuite parce qu’Apple est parvenu pour la première fois à proposer des champions d’autonomie avec la gamme iPhone 11 et plus particulièrement l’iPhone 11 Pro Max.

Samsung doit donc réussir à faire mieux avec son Galaxy S20, ou en tout cas à proposer une autonomie au niveau de ses concurrents. C’est un point d’autant plus important pour le Galaxy S20 Ultra où Samsung est parti dans une surenchère de technologies : écran 120 Hz, 5G et module photo riche en mégapixels sont autant de sources de consommation énergétique. C’est probablement pour cela que l’on retrouve une batterie très volumineuse de 5000 mAh. Reste à voir si cela sera suffisant.

Mentionnons également la compatibilité du Galaxy S20 Ultra avec la recharge 45W, même si le chargeur livré avec le téléphone propose du 25W. L’iPhone 11 Pro Max est fourni avec un chargeur 18W, suffisant pour récupérer rapidement les précieux pourcentages de batterie.

Prix : l’iPhone est moins cher que le Galaxy

C’est peut-être la première fois dans l’histoire de Frandroid où un comparatif entre le fleuron de Samsung et celui d’Apple indique que le smartphone sud-coréen est annoncé plus chère que celui de la marque à la pomme. C’est pourtant bien le cas avec son prix de lancement à 1359 euros contre 1259 euros pour l’iPhone 11 Pro Max.

Samsung peut justifier ce prix plus élevé par l’intégration de la 5G et un stockage de 128 Go contre 64 Go pour le premier modèle d’iPhone. On gardera surtout à l’esprit que les smartphones de Samsung ont pour habitude de voir leur prix fondre en quelques semaines ou mois, alors que les prix des iPhone sont plutôt fixes dans le temps.

Le Galaxy S20 Ultra sera disponible en France à partir du 13 mars.

Conclusion

L’annonce du Samsung Galaxy S20 Ultra, et son prix en particulier, fait l’effet d’une petite bombe dans le marché du smartphone : pour la première fois Samsung propose l’un des smartphones les plus chers du marché pour un appareil au format classique. On exclut ici les Galaxy Fold, Motorola Razr et Galaxy Z Flip dont le prix s’explique par les innovations technologiques des écrans pliables.

Pour justifier ce prix, Samsung a mis le paquet dans son nouveau smartphone qui, sur le papier, semble bien cocher toutes les cases et être un vrai bijou de technologie. Face à l’iPhone 11 Pro Max d’Apple il semble particulièrement bien armé pour proposer une expérience utilisateur de premier rang. Tout cela reste toutefois à démontrer, et pour cela il faudra attendre un test complet.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid