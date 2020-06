Samsung Access : changez de smartphone tous les 9 mois avec cet abonnement

Avec Samsung Access, le constructeur sud-coréen propose d'acheter un smartphone avec abonnement afin de pouvoir en changer facilement et ainsi passer au modèle supérieur dès qu'il est disponible.

Certains aiment posséder le dernier smartphone à la mode et n’hésitent pas à en changer très régulièrement pour profiter des dernières avancées technologiques disponibles. Pour eux, Samsung lance Samsung Access, un service permettant d’acheter un smartphone avec abonnement avec un programme d’échange régulier.

Samsung facilite l’accès à ses smartphones

Repéré par XDA-Developers, Samsung Access permet aujourd’hui d’acheter à crédit un téléphone de la gamme Samsung Galaxy S20 (Galaxy S20+ et S20 Ultra compris) en le payant sur 36 mois. Le principal intérêt de cette offre est qu’il est possible, au bout de 9 mois seulement, de renvoyer le smartphone en question et de se réengager sur cette même durée afin de choisir un autre modèle disponible.

Pour l’heure, seuls les trois Galaxy S20 sont présents sur la boutique, mais on peut imaginer ainsi passer au modèle supérieur de l’année prochaine, ou au Galaxy Note 20 prévu en fin d’année pour les amoureux du stylet. Ceux qui ne veulent pas changer en revanche peuvent tout simplement conserver leur appareil jusqu’à la fin de leur contrat.

Ceux qui souhaitent changer de smartphone avant les 9 mois ou mettre un terme au contrat avant la fin du troisième mois pourront quant à eux le faire en versant un supplément de 100 dollars.

Du service en plus

Ce programme intègre en outre des services supplémentaires plus que bienvenus pour accompagner une telle location avec option d’achat (LOA). En effet, vous profitez en outre de l’option Premium Care qui répare ou remplace jusqu’à trois fois votre smartphone en cas de dégâts accidentels. Vous ne serez pas couverts contre le vol, mais vous n’aurez plus aussi peur de faire tomber votre ordinateur de poche au quotidien. De plus, la garantie est étendue en cas de problème technique et une assistance personnalisée disponible 24h/24 et 7 j/7 est ajoutée au pack.

Le deuxième service s’appuie sur le principal partenaire de Samsung : Microsoft. Samsung Acces inclut en effet un abonnement à Microsoft 365, avec l’accès à la suite Office, mais aussi 1 To de stockage du OneDrive. Une option qui pourra s’avérer pratique pour récupérer facilement ses données lors du changement du téléphone.

Un prix intéressant, mais pas en France

Le prix de l’abonnement varie logiquement en fonction du smartphone choisi. Pour un Galaxy S20 5G avec 128 Go de stockage par exemple, Samsung Access revient à 37 dollars par mois, soit un total de 960 dollars à la fin du programme. Pour un S20 Ultra 5G en revanche, ce tarif passe à 48 dollars par mois, pour 1355 dollars en fin de parcours. En comptant l’assurance et l’abonnement à Microsoft 365, ce sont là des sommes tout à fait raisonnables.

Pour le moment, cette offre n’est cependant disponible qu’aux États-Unis. Nous avons contacté Samsung France et attendons davantage de détails concernant un possible lancement dans l’Hexagone.

Dans les traces d’Apple

Samsung Access n’est pas sans rappeler l’iPhone Upgrade Program, un programme de LOA similaire lancé en 2015, comprenant également un système d’échange pour passer au modèle supérieur à sa sortie et avec un forfait Apple Care+ en prime en cas de casse. 5 ans après son lancement aux États-Unis, ce service n’est cependant toujours pas disponible en France.

On rappellera néanmoins que si ce type de programme fait le bonheur des technophiles et de ceux qui aiment frimer devant leurs voisins, changer de smartphone tous les 9 mois n’est pas une pratique des plus écologiques, et ce même si les smartphones renvoyés seront certainement reconditionnés pour être revendus une nouvelle fois par la suite.