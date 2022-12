Škoda Enyaq iV 80 : coût de recharge et autonomie sur un long trajet de 850 km

La Škoda Enyaq iV en version 77 kWh vient se frotter à notre exercice habituel des grands trajets d’été et d’hiver. Voyons où se situe ce SUV électrique par rapport aux autres sur le plan du coût des trajets et de la durée de recharge.

Les SUV électriques sont aujourd’hui très nombreux. Beaucoup de comparatifs ne se focalisent pas nécessairement sur ce qui est peut-être le plus important pour le véhicule principal d’un foyer : sa capacité à parcourir de longues distances sans encombre. Aujourd’hui, nous nous concentrons sur la Škoda Enyaq iV, qui va se frotter à notre exercice de simulation de grands voyages d’été et d’hiver.

Les règles seront les suivantes : le départ se fera à 100 % de batterie, l’arrivée à 20 % et le véhicule devra rouler aux vitesses limites légales. Après un rappel des caractéristiques de la Škoda Enyaq iV en ce qui concerne l’autonomie et la puissance de charge, nous examinerons les détails de nos deux grands voyages traversant la France.

Ainsi, en la comparant aux autres véhicules déjà passés par cet exercice, vous serez en mesure de définir celui qui vous permettra d’arriver à bon port à moindre coût, et le plus rapidement possible. Sans plus attendre, examinons comment se déroulent les grands trajets en Škoda Enyaq iV.

Les caractéristiques de la Škoda Enyaq iV 80

La Škoda Enyaq iV 80 embarque une batterie de 77 kWh environ, ce qui lui confère une autonomie en cycle WLTP de 544 kilomètres. Ne vous attendez pas pour autant à pouvoir parcourir 500 kilomètres d’autoroute sans vous arrêter, comme nous le verrons plus bas : à haute vitesse, l’autonomie fond comme neige au soleil.

Sa prise Combo CCS lui assure une charge rapide sur les nombreux réseaux qui sont aujourd’hui disponibles, comme Ionity, Fastned, Totalenergies ou bien encore les Superchargeurs Tesla qui sont ouverts à tous.

Avec une puissance maximale de 135 kW, la Škoda Enyaq iV n’est pas parmi les championnes de la charge rapide, mais elle est en capacité de se défendre face aux autres si sa consommation ne s’envole pas.

Comme toujours, nous utiliserons le planificateur d’itinéraires A Better Route Planner, avec la consommation de référence par défaut de la Škoda Enyaq iV 80.

La planification des trajets

Afin de ne pas désavantager certains véhicules par rapport à d’autres en fonction de leur taille de batterie, nous démarrons les trajets à 100 % de batterie, en considérant qu’il faut payer pour ce remplissage au prix moyen du kWh en France, situé à 0,17 euro aujourd’hui. Les 77 kWh de la Škoda Enyaq iV représentent alors 13 euros. Nous prendrons en compte ce coût au moment de faire le bilan financier de chaque grand trajet.

Le premier grand trajet simulera des vacances d’été au départ d’Orléans et à destination d’Arcachon (530 kilomètres), lorsque le trajet d’hiver débutera à Caen et se terminera à Chamonix-Mont-Blanc (850 kilomètres).

Pour le trajet d’été, les paramètres indiqués dans A Better Route Planner sont les suivants : 25 degrés Celsius en température extérieure, absence de vent, arrivée à une borne de recharge avec 10 % de batterie restante et arrivée à destination à 20 %. Pour le trajet d’hiver, c’est sensiblement identique, mis à part la météo, où l’on a choisi une température de 0 degré Celsius.

Le bilan des différents trajets

Moins de 30 minutes de charge pour 530 kilomètres

L’axe emprunté par notre trajet estival est très fourni en chargeurs rapides. Pour la Škoda Enyaq iV 80, A Better Route Planner suggère d’utiliser deux bornes Ionity, pour un total de 27 minutes.

La première recharge intervient après 280 kilomètres parcourus, ce qui est plutôt très bon pour un SUV électrique. La consommation moyenne sur ce parcours atteint 211 Wh/km, ce qui correspond à une autonomie de 365 kilomètres environ avec 100 % de batterie.

Les coûts associés à ces charges rapides sont évalués à 38 euros. En ajoutant la charge à domicile, nous arrivons à un total de 51 euros pour ce trajet de 530 kilomètres en Škoda Enyaq iV 80.

Quatre recharges en hiver, merci Tesla et Ionity

L’hiver est une période délicate pour les véhicules électriques. Entre la consommation qui s’envole, l’autonomie qui diminue et les performances de charge rapide en baisse, ce n’est pas l’idéal. Toutefois, grâce à sa batterie conséquente et au maillage de chargeurs rapides sur le trajet entre Caen et la Haute-Savoie, la Škoda Enyaq iV n’a aucun mal à rallier la destination.

Au total, quatre recharges sont nécessaires, pour une durée d’une heure et 18 minutes. La charge la plus longue est de 35 minutes, ce qui peut correspondre à une pause pour se restaurer.

La somme des charges revient environ à 100 euros. En additionnant le coût de la charge de départ, cela revient à 113 euros pour ce trajet complet.

Notons que la consommation, bien que plus élevée avec 231 Wh/km, est moins de 10 % plus élevée que sur le trajet estival. Cela correspond à une autonomie de 330 kilomètres sur autoroute, en hiver, avec 100 % de batterie pour la Škoda Enyaq iV 80.

Consommation, coût de la recharge et autonomie

Nous récapitulons les coûts et les durées de charge (en incluant la recharge à domicile à 13 euros) dans le tableau ci-dessous. Vous pourrez visualiser au fur et à mesure de nos exemples là où se place le véhicule qui vous intéresse par rapport aux autres sur un trajet similaire.

Véhicule Coût du trajet d'été Temps de charge du trajet d'été Durée totale du trajet d'été Tesla Model 3 Propulsion 36 - 49 € 31 min 5 h 09 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 31 - 45 € 13 - 25 min 4 h 56 min Kia EV6 58 kWh 52 - 60 € 38 - 43 min 5 h 30 min BMW i4 48 - 58 € 22 - 37 min 5 h 11 min Hyundai Ioniq 5 72 € 36 min 5 h 16 min Mercedes-Benz EQS 44 € 14 min 4 h 48 min Tesla Model Y Propulsion 46 € 34 min 5 h 30 min MG MG4 64 kWh 66 € 49 min 5h 39 min Renault Mégane e-tech EV60 67 € 56 min 5h 40 min Kia EV6 77 kWh 56 € 26 min 5 h 07 min Hyundai Kona 64 kWh 61 € 58 min 5 h 47 min Peugeot e-208 73 € 1 h 13 min 6 h 09 min Tesla Model S Plaid 46 € 14 min 4 h 52 min Tesla Model S 34 € 9 min 4 h 47 min Skoda Enyaq iV 80 51 € 27 min 5 h 01 min Skoda Enyaq iV Coupé 60 58 € 42 min 5 h 19 min Volkswagen ID. Buzz 82 € 48 min 5 h 37 min

Véhicule Coût du trajet d'hiver Temps de charge du trajet d'hiver Durée totale du trajet d'hiver Tesla Model 3 Propulsion 102 € 1 h 42 min 9 h 16 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 101,3 € 1 h 02 min 8 h 27 min Kia EV6 58 kWh 120 € 1 h 54 min 9 h 59 min BMW i4 147 € 1 h 32 min 9 h 08 min Hyundai Ioniq 5 145 € 1 h 29 min 9 h 14 min Mercedes-Benz EQS 115 € 50 min 8 h 03 min Tesla Model Y Propulsion 120 € 1 h 46 min 9 h 42 min MG MG4 109 - 141 € 2 h 23 min 10 h 02 min Renault Mégane e-tech EV60 104 - 139 € 2 h 12 min 9 h 49 min Kia EV6 77 kWh 143 € 1 h 14 min 8 h 54 min Hyundai Kona 64 kWh 98 - 132 € 2 h 24 min 10 h 01 min Peugeot e-208 168 € 2 h 49 min 10 h 59 min Tesla Model S Plaid 104 € 42 min 8 h 5 min Tesla Model S 88 € 33 min 7 h 55 min Skoda Enyaq iV 80 113 € 1 h 18 min 8 h 33 min Skoda Enyaq iV Coupé 60 118 € 1 h 46 min 9 h 04 min Volkswagen ID. Buzz 182 € 2 h 04 min 9 h 41 min

Conclusion

En tant que premier véhicule du foyer, la Škoda Enyaq iV 80 est plutôt très satisfaisante, puisqu’elle parcourt sans difficulté le pays en été comme en hiver. Bien entendu, sa grosse batterie de 77 kWh associée au maillage désormais correct des axes que nous avons choisi fait qu’il est aisé de parcourir près de 1 000 kilomètres sereinement. Il est primordial de planifier correctement son trajet avant le départ toutefois, et nous avons d’ailleurs un dossier pour vous aider dans cette démarche, afin de profiter pleinement de votre véhicule électrique.

En termes de coûts associés à ces grands trajets, la Škoda Enyaq iV 80 est plutôt parmi les bons élèves. En effet, avec 9,60 euros aux 100 kilomètres en été et autour de 13,30 euros en hiver, cette dernière est mieux placée que la Kia EV6 77 kWh ou la Hyundai Ioniq 5, grâce à une consommation moins importante que les deux championnes de la charge rapide.

Les différents réseaux de charge rapide utilisables rendent alors les trajets de plusieurs centaines de kilomètres plutôt faciles. Le véhicule ne s’éternise jamais sur une borne, puisque les pauses les plus longues dépassent à peine la demi-heure. De manière générale, le premier véhicule du foyer peut sans peine être une Škoda Enyaq iV 80, qui ne manque pas d’atouts en plus de sa capacité à parcourir de longues distances.

Nous avions d’ailleurs apprécié lors de son essai en 2021 l’habitabilité et le confort, rendant plaisante la vie à bord pour le conducteur comme pour les passagers.

