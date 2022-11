Kia EV6 (77 kWh) : coût de recharge et autonomie sur un long trajet de 850 km

La Kia EV6 est l’une des voitures électriques qui se rechargent le plus rapidement, mais est-ce que cela suffit pour l’emporter face aux autres lors des grands trajets ? Nous allons voir si les promesses de la voiture de l’année sont bien respectées.

Dans le cadre de notre série sur les longs trajets en voiture électrique, nous examinons les temps de charge et les coûts pour de nombreux véhicules différents. Aujourd’hui, c’est la Kia EV6 sur laquelle nous nous concentrons, afin de voir si sa charge ultra rapide suffit à devancer les autres prétendantes.

Comme à l’accoutumée, les règles seront les suivantes : le départ se fera à 100 % de batterie, l’arrivée à 20 % et le véhicule devra rouler aux vitesses limites. Nous rappellerons les caractéristiques du véhicule (autonomie, batterie, puissance de recharge) et les confronterons à la réalité du terrain.

Ainsi, à l’aide de futurs dossiers concernant d’autres véhicules, vous serez en mesure de définir celui qui vous permettra d’arriver à bon port à moindre coût et le plus rapidement possible. Sans plus attendre, examinons comment se déroulent les grands trajets en Kia EV6 !

Les caractéristiques de la Kia EV6

La Kia EV6 a été élue voiture de l’année, et elle s’est récemment encore améliorée, notamment avec une batterie de 77,4 kWh qui assure une autonomie WLTP allant jusqu’à 528 kilomètres.

Malheureusement, comme vous le verrez plus bas, son autonomie est fortement réduite à haute vitesse, à cause d’une consommation qui s’envole. Nous avons d’ailleurs traité cette problématique récemment, en nous demandant si une grosse batterie était toujours nécessaire, ou s’il y avait d’autres pistes à privilégier pour tailler la route en voiture électrique.

En outre, l’un des énormes avantages de la Kia EV6 est son architecture de batterie en 800 volts, qui lui assure un passage de 10 à 80 % de batterie en 18 minutes seulement. Totalenergies, Fastned, Ionity ou encore les Superchargeurs Tesla ouverts à tous qui sont sur le parcours peuvent être utilisés sans problème par la Kia EV6, qui profite de sont port Combo CCS pour se recharger rapidement partout où cela est possible.

Comme toujours, A Better Route Planner sera utilisé pour planifier les trajets, avec la consommation de référence par défaut annoncée pour la Kia EV6.

La planification des trajets

Avant de planifier le trajet, nous appliquons les mêmes règles que d’habitude. Nous démarrons les trajets à 100 % de batterie, en considérant qu’il faut payer pour ce remplissage au prix moyen du kWh en France, situé à 0,17 euro aujourd’hui. Les 77,4 kWh représentent alors 13,20 euros. Nous tenons compte de ce coût lors du bilan lié à chaque grand trajet.

Le premier grand trajet simulera des vacances d’été au départ d’Orléans et à destination d’Arcachon (530 kilomètres), et le trajet d’hiver débutera quant à lui à Caen et se terminera à Chamonix-Mont-Blanc (850 kilomètres).

Pour le trajet d’été, les paramètres indiqués dans A Better Route Planner sont les suivants : 25 degrés Celsius en température extérieure, absence de vent, arrivée à une borne de recharge avec 10 % de batterie restante et arrivée à destination à 20 %. Pour le trajet d’hiver, c’est sensiblement identique, mis à part la météo, où l’on a choisi une température de 0 degré Celsius.

Le bilan des différents trajets

Moins de 30 minutes de charge pour parcourir 530 kilomètres

Avec une autonomie WLTP de 528 kilomètres annoncée par Kia, parcourir cette distance ne doit pas poser de souci à l’EV6. Bien entendu, aux vitesses limites des autoroutes françaises, il ne faut pas s’imaginer atteindre cette autonomie pour autant.

Deux recharges de 13 minutes sont annoncées par A Better Route Planner pour relier Orléans à Arcachon, ce qui montre là la force de la Kia EV6 : lorsqu’il faut se charger, ce n’est jamais pour longtemps.

La première charge est au niveau du Futuroscope de Poitiers (0,56 €/kWh) et la seconde sur une borne Ionity (0,69 €/kWh). Le coût total en charge rapide de ce trajet est alors de 43 euros, ce qui nous donne un coût du trajet en comptant la charge de départ de 56 euros. La consommation, quant à elle, est annoncée à 234 Wh/km, soit une autonomie théorique de 330 kilomètres sur autoroute.

La Kia EV6 n’est pas la championne de l’hiver, mais pas si loin

Les 850 kilomètres qui séparent la Normandie de la Haute-Savoie par 0 degré ne sont pas évidents pour la plupart des voitures électriques. La consommation augmente, la charge peut être moins rapide et relier le prochain chargeur peut parfois être difficile.

Fort heureusement, la Kia EV6 profite de tous ses atouts pour réussir cet exercice avec brio. Quatre arrêts sont nécessaires pour arriver à destination avec 20 % de batterie, mais aucun ne dépasse les 30 minutes.

Au total, une heure et quatorze minutes de recharge sont prévues par A Better Route Planner, avec deux charges sur des Superchargeurs Tesla ouverts à tous, une chez Ionity et une chez Totalenergies. Les coûts liés à la charge rapide pour ces 850 kilomètres culminent à 130 euros au tarif actuel, ce qui correspond en prenant en compte la charge à domicile de départ à un prix de 143 euros.

Enfin, la consommation atteint 272 Wh/km selon A Better Route Planner, soit une autonomie de 285 kilomètres avec une batterie pleine. Bien entendu, ce cas est assez extrême puisqu’il combine haute vitesse, dénivelé positif et température glaciale.

Consommation, coût de la recharge et autonomie

Nous récapitulons les coûts et les durées de charge (en incluant la recharge à domicile à 13,20 euros) dans le tableau ci-dessous. Vus pourrez visualiser au fur et à mesure de nos exemples là où se place le véhicule qui vous intéresse par rapport aux autres sur un trajet similaire.

Véhicule Coût du trajet d'été Temps de charge du trajet d'été Durée totale du trajet d'été Tesla Model 3 Propulsion 36 - 49 € 31 min 5 h 09 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 31 - 45 € 13 - 25 min 4 h 56 min Kia EV6 58 kWh 52 - 60 € 38 - 43 min 5 h 30 min BMW i4 48 - 58 € 22 - 37 min 5 h 11 min Hyundai Ioniq 5 72 € 36 min 5 h 16 min Mercedes-Benz EQS 44 € 14 min 4 h 48 min Tesla Model Y Propulsion 46 € 34 min 5 h 30 min MG MG4 64 kWh 66 € 49 min 5h 39 min Renault Mégane e-tech EV60 67 € 56 min 5h 40 min Kia EV6 77 kWh 56 € 26 min 5 h 07 min Hyundai Kona 64 kWh 61 € 58 min 5 h 47 min Peugeot e-208 73 € 1 h 13 min 6 h 09 min

Véhicule Coût du trajet d'hiver Temps de charge du trajet d'hiver Durée totale du trajet d'hiver Tesla Model 3 Propulsion 102 € 1 h 42 min 9 h 16 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 101,3 € 1 h 02 min 8 h 27 min Kia EV6 58 kWh 120 € 1 h 54 min 9 h 59 min BMW i4 147 € 1 h 32 min 9 h 08 min Hyundai Ioniq 5 145 € 1 h 29 min 9 h 14 min Mercedes-Benz EQS 115 € 50 min 8 h 03 min Tesla Model Y Propulsion 120 € 1 h 46 min 9 h 42 min MG MG4 109 - 141 € 2 h 23 min 10 h 02 min Renault Mégane e-tech EV60 104 - 139 € 2 h 12 min 9 h 49 min Kia EV6 77 kWh 143 € 1 h 14 min 8 h 54 min Hyundai Kona 64 kWh 98 - 132 € 2 h 24 min 10 h 01 min Peugeot e-208 168 € 2 h 49 min 10 h 59 min

La Kia EV6 est parmi les véhicules les plus rapides en grands trajets

En profitant de ses qualités intrinsèques – une grosse batterie et une recharge très rapide –, la Kia EV6 se place très bien dans notre classement, comme nous pouvions nous y attendre. Sur le trajet estival et hivernal, seules les Mercedes EQS et Tesla Model 3 Grande Autonomie affichent des temps inférieurs pour arriver à destination.

Toutefois, la grosse consommation de la Kia EV6 sur autoroute rend ces voyages relativement onéreux, puisque le coût aux 100 kilomètres est de 10,60 euros l’été et 16,80 euros l’hiver. Bien entendu, ces coûts peuvent être optimisés de plusieurs manières : la première est de baisser sa vitesse de croisière à 110 km/h par exemple et la seconde est de prendre un abonnement Ionity ou Tesla, pour diminuer le coût des recharges.

Il conviendra d’examiner chaque situation pour savoir si un abonnement est financièrement intéressant, en gardant à l’esprit qu’un engagement d’un an est imposé chez Ionity (17,99 euros par mois), alors qu’il n’y a pas d’engagement chez Tesla (12,99 euros par mois).

Toujours est-il que les longs trajets en Kia EV6 sont certes rapides, mais le coût est aujourd’hui assez important, en particulier face à des Tesla moins gourmandes en électrons. La Tesla Model Y Propulsion est certes plus longue à charger, mais plus économique : la charge de la Kia EV6 coûte 20 % de plus sur le trajet d’hiver par exemple.

Si vous hésitez entre la Hyundai Ioniq 5 et la Kia EV6, ces comparaisons en grands trajets mettent en avant l’intérêt de l’EV6 : elle gagne à tous les coups, grâce à une consommation tout de même inférieure à celle de la Ioniq 5. Ainsi, en plus de recharger moins longtemps, le coût aux 100 kilomètres est inférieur en été comme en hiver, rendant plus intéressante la Kia EV6 si ce point est important pour vous.

Enfin, il est important de comparer cette Kia EV6 77 kWh à sa petite sœur équipée d’une batterie de 58 kWh. Elle offre certes moins d’autonomie sur le papier et demande plus de temps de charge sur nos trajets de référence, mais consomme moins grâce à son poids inférieur. Certains concessionnaires offrent une remise permettant de faire passer son tarif sous le seuil du bonus écologique maximal, rendant la Kia EV6 d’entrée de gamme bien plus attractive.

