La PlayStation 5 au CES 2020 ? Possible, mais peu probable

Sony promet de dévoiler sa vision du futur lors du CES 2020. Certains y voient là une possible annonce de la PS5, ce qui est possible, mais qui semble tout de même peu probable.

Dans quelques jours, le CES 2020 ouvrira ses portes à Las Vegas. Les grands noms du monde de la tech devraient y présenter une partie de leurs produits à venir dans l’année, que ce soit des smartphones — pliables ou non –, des téléviseurs (une catégorie très populaire sur le salon américain), des ordinateurs, ou plus encore.

Mais 2020, c’est aussi l’année durant laquelle nous devrions voir arriver une nouvelle génération de consoles, et le premier teasing de Sony a cristallisé certaines attentes, poussant certains à croire que le constructeur nippon pourrait dévoiler sa PlayStation 5 en tout début d’année.

« Le futur arrive », prévient Sony sur son site. Le constructeur prévoit de révéler « une vision unique du futur, mêlant créativité et technologie comme jamais auparavant afin de créer de nouvelles sensations et émotions ».

Une annonce possible…

Le CES a été le théâtre de l’annonce de plusieurs consoles, dont la SNES-CD en 1991, console née d’un partenariat entre Sony et Nintendo, avant que ce dernier ne se retire et que le projet devienne… la toute première PlayStation. Pour fêter les presque 30 ans de cet évènement, y annoncer la PS5 serait donc un clin d’œil malicieux.

Par ailleurs, Microsoft a déjà dégainé sa Xbox Series X et commence d’ores et déjà à occuper l’espace médiatique avec sa nouvelle console, là où Sony n’a pour le moment présenté qu’un jeu. Le géant japonais pourrait donc se hâter de présenter à son tour sa future station de jeu pour ne pas laisser son rival remporter la première manche.

Enfin, il est vrai que le champ lexical utilisé par Sony, avec la vision, la technologie, les sensations et les émotions, s’applique bien à une console de jeu.

… mais peu probable

Pour autant, plusieurs éléments laissent penser l’inverse. Tout d’abord, Sony possède de nombreuses ramifications et le CES est habituellement la période durant laquelle le constructeur souhaite mettre en avant ses téléviseurs et ses appareils photo. Vision, sensations et émotions peuvent d’ailleurs parfaitement s’appliquer à ces catégories également et on peut imaginer que Sony pourrait arriver avec une technologie d’écran particulièrement innovante pour faire de l’ombre au possible écran totalement borderless de Samsung.

Par ailleurs, PlayStation est une marque très forte dans l’imaginaire collectif et Sony n’hésite pas à la mettre en avant lorsqu’il parle de ses produits. Or, ce n’est pas le cas ici. Même si la récente restructuration de la firme peut laisser imaginer un recentrage sur la marque Sony, ce serait un pari risqué tant la PlayStation 4, et donc la marque PlayStation, a tiré vers le haut les finances du constructeur ces dernières années. Citer la PlayStation 5 serait donc le meilleur moyen d’éclipser directement toutes les autres annonces du salon… y compris des autres produits de la marque.

C’est d’ailleurs pourquoi Sony s’éloigne peu à peu des salons. Absent de l’E3 en 2019, le géant nippon a pris l’habitude de faire ses grosses annonces au cours de conférences dédiées, baptisées State of Play. Il semblerait par ailleurs que l’E3 2020 ne soit pas boudé et serve à présenter les prix de la PS5.

Enfin, le terme « créativité » est particulièrement mis en avant dans ce teasing et Sony a déjà un évènement dédié prévu sur le sujet au CES 2020 : la Creator’s Night. Cela nous laisse donc davantage penser à un renouveau du PC, un marché abandonné par Sony depuis 2014, plutôt qu’une nouvelle console. À moins que ce soit un smartphone… peut-être même pliable.

Bref, autant dire que les chances sont minces, mais pas totalement nulles. Pour le savoir, rendez-vous le 7 janvier à 2 heures du matin, heure française.