TCL dévoile les MOVEAUDIO S200, des écouteurs true wireless à moins de 100 euros

TCL n’avait pas encore donné sa vision des AirPods, c’est maintenant chose faite. À l’occasion de l’IFA de Berlin, le constructeur a dévoilé les MOVEAUDIO S200, des écouteurs true wireless à moins de 100 euros.

Oui, les MOVEAUDIO S200 ressemblent à des AirPods. Comme bon nombre des écouteurs true wireless commercialisés, n’en déplaisent aux haters d’Apple. Que l’on aime ou non la marque à la pomme croquée, on doit bien reconnaître son talent pour instaurer de nouvelles modes. Et si un produit incarne ce statut de faiseur de tendances, ce sont bien les AirPods. Leur format longtemps moqué a fini par être adopté par la plupart des concurrents. Aussi, le « coton-tige électronique » appartient maintenant au passé.

TCL cède donc à cette tendance avec les MOVEAUDIO S200. « Comme d’autres parties de l’écosystème technologique grand publique de TCL, nous apportons l’expertise que nous avons acquise dans le domaine du divertissement à domicile à l’expérience mobile qui a influencé le développement de notre casque TCL MOVEAUDIO S200 True Wireless » a déclaré Sharon Xiao, directrice générale du pôle appareils connectés de TCL Communication. Et d’ajouter :

Avec ce dernier ajout à notre gamme de produits audio mobiles, nous continuons à élargir notre portefeuille de produits true wireless en mettant l’accent sur l’ergonomie, la qualité audio et bien sûr la valeur qui est au cœur de chaque produit TCL que nous fabriquons.

Un bon rapport qualité-prix, sur le papier

Concrètement, ces MOVEAUDIO S200 affichent le package complet que l’on attend d’une bonne paire d’écouteurs true wireless. Pour l’audio, TCL a intégré la technologie de réduction de bruit électronique qui réduit les bruits de fond et assure une meilleure isolation. Une technologie que Huawei avait déjà exploité à sa manière avec les Freebuds 3, avec des résultats plus ou moins concluants. En effet, il est toujours difficile d’assurer une bonne isolation avec des écouteurs non-intras en raison de l’absence d’isolation passive

Cette technologie associée aux quatre micros et une autre technologie de filtrage des bruits extérieurs promettent des conversations claires, aussi bien pour l’utilisateur que ses interlocuteurs. Les écouteurs se connectent en Bluetooth 5.0 avec une transmission double ce qui réduit la latence notamment en vidéo ou en jeux. Ajoutons enfin que les MOVEAUDIO S200 sont certifiés IP54 donc étanches à l’eau, à la poussière et la sueur.

TCL ajoute quelques fonctions sympathiques comme la détection du port des écouteurs (la musique se coupe lorsque vous les retirez), le contrôle par gestes ou encore la compatibilité avec Google Assistant et Siri.

Côté autonomie, le constructeur annonce 3h30 d’écoute continue et jusqu’à 23 heures en rechargeant les écouteurs avec leur boîtier. Disponibles en trois couleurs (noir, blanc, bleu sarcelle), les MOVEAUDIO S200 seront proposés au prix de 99 euros à partir de fin septembre 2020. TCL a également présenté deux tablettes et une nouvelle montre connectée.