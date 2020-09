TCL annonce la Movetime Family Watch, la montre connectée qui prend soin de Papy et Mamy

À l’occasion de l’IFA de Berlin édition 2020, TCL a annoncé une flopée de produits dont la Movetime Family Watch. Derrière ce nom se cache une montre connectée bien particulière, destinée aux personnes âgées.

Le marché des montres connectées a beau être archi-dominé par l’Apple Watch, la tocante d’Apple ne sait pas tout faire non plus. Pour preuve, TCL lance la Movetime Family Watch, une smartwatch destinée aux personnes âgées et, au passage, à rassurer les familles. Objectif : aider Papy et Mamy à garder leur indépendance, et ce malgré les problèmes de santé liés aux affres du temps.

Car selon le cabinet Pew Research, près d’une personne âgée sur cinq dans le monde vit seule. Avec sa montre 4G, TCL fournit donc de nombreux outils pour les accompagner dans leur vie quotidienne. Sharon Xiao, directrice générale du segment objets connectés déclare :

Pour la Movetime Faily Watch annoncée, TCL utilise des technologies modernes qui peuvent aider les personnes âgées à continuer à vivre de manière indépendante tout en apportant la tranquillité d’esprit à leurs familles et soignants. TCL s’engage à mettre son expertise technique au profit des personnes de ces générations en leur apportant des outils et des fonctionnalités uniques, spécialement conçus pour elles.

Détection de chute et rappel de prise de médicaments

La Movetime Family Watch regroupe tout ce que l’on peut trouver dans une montre connectée classique. Cardiofréquencemètre, suivi du sommeil, suivi de l’activité, etc. Néanmoins sa conception a été revue pour convenir aux personnes âgées. Les boutons sont plus gros, les icônes de l’interface plus grandes et le cadran et les graphismes sont adaptés à la cible. L’écran tactile, lui, est Amoled et mesure 41 x 48,5 mm.

Jusqu’ici, rien d’extraordinaire direz-vous. Mais la montre connectée de TCL réserve quelques surprises. Parmi les fonctionnalités les plus intéressantes, on trouve la détection de chute qui alerte dans les 60 secondes les contacts d’urgences et leur indique la localisation précise du porteur. La montre analyse également la fréquence cardiaque et prévient les personnes de confiance en cas de ralentissements ou d’anomalies.

La Movetime Family Watch analyse également les données de sommeil avec plus de précision (durée, cycle, efficacité) et contrôle les calories absorbées. Cerise sur le gâteau, on peut configurer des rappels de médication (ou d’activité), leur oubli pouvant causer de graves troubles de santé chez les personnes âgées.

TCL précise que le traitement des données respecte les exigences du RGPD en Europe et de la loi Consumer Credit Protection Act (CCPA), sont pendant américain. Enfin, précisons que la montre est certifiée IP67. Elle sera disponible en gris foncé et noir dès cet automne aux États-Unis et en Europe au prix de 229 euros.

Par ailleurs, le constructeur a annoncé deux nouvelles tablettes, les premières de son histoire, ainsi que des écouteurs true wireless à moins de 100 euros. Oui, TCL était en forme pour cet IFA 2020.