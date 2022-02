Tesla : la Connexion Premium pourrait coûter moins cher, mais à une condition

De nouvelles trouvailles ont été faites dans le code de l’application Tesla : selon elles, le constructeur envisagerait de proposer un abonnement annuel relatif à sa Connexion Premium, avec une petite ristourne commerciale à la clé.

La Connexion Premium de Tesla est un service payant mensuel facturé 10 euros. Avec, un utilisateur accède à une petite flopée d’avantages, qu’est la visualisation de la circulation en temps réel, les cartes avec vue satellite, la vidéo en streaming, le mode karaoké (et un micro pour les fans), la musique en streaming et un navigateur Internet.

Aussi, toutes les voitures électriques de Tesla n’y ont pas droit selon l’année à laquelle elles ont été commandées. Celles achetées au 1er juillet 2018 ou à une date ultérieure sont toutes éligibles, tous modèles (Tesla Model X, Model S, Model Y et Model 3) confondus. Avant cette date, seules les Model X et Model S le sont.

Une ristourne au menu

À l’heure actuelle, il n’existe qu’un seul et uniquement type de souscription à la Connexion Premium : mensuellement, et rien d’autre. Mais la donne pourrait changer dans un avenir plus ou moins proche au regard des trouvailles faites dans le code de l’application Tesla, lors de la dernière mise à jour 4.6 récemment déployée (via Electrek).

Les découvertes suggèrent en effet qu’un forfait annuel relatif à la Connexion Premium serait en cours de développement. Il serait alors possible de switcher d’un abonnement mensuel à un abonnement annuel. Une petite ristourne aurait alors lieu dans ce cas, comme le veut la logique commercialise lorsqu’une personne s’engage sur la durée.

Pas un coup d’essai

Pour le moment, on ne connaît pas le montant de la remise, ni le moment où Tesla s’emploiera à rendre disponible cette nouvelle offre. Il n’y a cependant rien d’étonnant à voir le constructeur américain prendre cette direction. Cette stratégie n’est pas nouvelle et a même été appliquée à l’option Full Self-Driving en juillet 2021.

Les « Capacités de conduite entièrement autonomes » sont facturées 12 000 dollars aux États-Unis lors d’un achat définitif. Mais il est aussi possible de souscrire à un abonnement mensuel de 199 dollars, puis de résilier le tout en cas d’insatisfaction. En France, ce type de forfait n’est toujours pas disponible.

