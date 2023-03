Tesla Model Y : on sait enfin pourquoi le volant du SUV électrique s’est détaché sur l’autoroute

Déjà dans le collimateur de la justice, Tesla s'attire une fois encore les foudres de la sécurité routière américaine. Et cette fois-ci, c'est à cause du volant de son Model Y, alors qu'un conducteur a eu la désagréable surprise de voir son volant se détacher lorsqu'il circulait sur l'autoroute.

Si les ingénieurs de Toyota ont récemment qualifié le Tesla Model Y d’œuvre d’art, alors qu’il est encore la voiture électrique la plus vendue en Europe, il n’est pas exempt de défauts. En effet, les voitures de la marque ont toujours eu une réputation assez médiocre en ce qui concerne la qualité des assemblages et des matériaux. Et ce même si le constructeur a tout de même fait pas mal de progrès depuis ses débuts et le lancement de la Model S. Mais l’histoire que nous vous racontons aujourd’hui dépasse le simple problème d’ajustement.

L’affaire commence le 30 janvier dernier, quand le compte @Preneh24 s’exprime sur Twitter. Il explique qu’il venait de prendre livraison de son Model Y quelques jours plus tôt. Quand soudain, alors qu’il circule sur l’autoroute, le volant de son véhicule se détache. Heureusement, le conducteur a pu s’arrêter en toute sécurité et se mettre sur le bas-côté en attendant un dépanneur.

Nous pourrions penser qu’il s’agit d’un cas isolé. Sauf qu’il n’en n’est rien. En effet, et comme le relate le site InsideEVs, une affaire similaire avait déjà eu lieu un peu plus tôt, en 2020. Cette fois-ci, c’est le conducteur d’une Model 3 qui avait été concerné, pendant qu’il se garait devant chez lui. Là encore, aucun dégât n’a été constaté tandis que personne n’a été blessé. Mais dans les deux cas, les propriétaires s’en sont sortis avec une belle frayeur.

@elonmusk @TeslaOwnersWW @BLKMDL3 Family was excited to receive Tesla Y delivery on 1/24/2023. Was driving on highway and all the sudden steering wheel fall off, was lucky enough there was no car behind and I was able to pull on devider #SafetyFirst #Fixit #TeslaModelY #help pic.twitter.com/4UMokFA2cv

— Prerak & Neha Patel (@preneh24) January 30, 2023