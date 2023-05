Tesla lance une nouvelle Model 3 avec moins d’autonomie : pourquoi c’est une bonne nouvelle

Tesla vient d'ouvrir les commandes pour une nouvelle Tesla Model 3 Grande Autonomie aux États-Unis. Celle-ci semble intégrer une nouvelle batterie LFP avec moins d'autonomie. Du jamais vu sur cette version. On vous explique tout ce que ça change pour cette version qui pourrait bien débarquer également en Europe.

En Europe, la Tesla Model 3 est disponible en trois versions différentes : Propulsion, Grande Autonomie et Performance. Aux États-Unis, la version Grande Autonomie n’était plus en vente depuis plusieurs mois. Mais voilà qu’elle fait son grand retour, comme le relaye le média Electrek. À y regarder de plus près, il ne s’agit plus de la version qui était commercialisée auparavant outre-Atlantique et qui est toujours disponible en France.

En effet, le constructeur américain annonce une autonomie d’environ 325 miles (522 km) contre 358 miles (576 km) pour l’ancienne version. Soit une baisse de 54 km, ou environ 10 %. Précisons qu’il s’agit ici de l’autonomie sur le cycle EPA américain, plus proche de la réalité que notre cycle européen WLTP. En Europe, la Tesla Model 3 Grande Autonomie annonce 626 km d’autonomie. Si la nouvelle version était en vente ici, on pourrait s’attendre à une autonomie théorique WLTP d’environ 567 km.

Mais pourquoi une baisse d’autonomie sur une nouvelle version ? La réponse tient en trois lettres : LFP pour lithium-fer-phosphate. Tesla ne le dit pas, mais il y a de fortes chances que cette nouvelle Model 3 Grande Autonomie ait troqué sa batterie NMC/NCA, qui contient du cobalt, contre une batterie LFP, totalement dépourvue de cobalt. Donc avec moins de problématiques éthiques. C’est cette technologie de batterie que l’on retrouve déjà sur la version Propulsion des Model 3 et Model Y.

Plusieurs éléments pointent dans cette direction. Le premier, c’est l’autonomie inférieure de cette nouvelle version. Les batteries LFP ont une densité énergétique inférieure. Ce qui signifie, dans la pratique, qu’elle dispose de moins d’énergie, à taille équivalente, que leurs homologues NMC/NCA.

Le second élément, c’est le bonus américain, limité à 3 750 dollars pour les versions Propulsion et Grande Autonomie, contre 7 500 dollars pour la version Performance. Et justement, le bonus écologique outre-Atlantique est divisé par deux si les matériaux qui composent la batterie proviennent, notamment, de Chine.

Breaking News

@ Shanghai Port: Model 3 for export to North America spotted. Ship for Tacoma, WA, US was at the port.

Notice: LHD car, license plate bracket.

For more Tesla Logistics & Shipping news head over to: https://t.co/DaMFwZvpMV https://t.co/FPr2ClgxPi

— Morten Grove – Captain of all Tesla-Ships 🚢 (@mortenlund89) May 1, 2023