Tesla : vaut-il mieux acheter une Model 3 neuve ou une Model S d’occasion pour le même prix ? Notre guide pour faire le bon choix

La Tesla Model 3 débute aujourd'hui à un prix similaire à certaines Tesla Model S sur le marché de l'occasion. S'il peut être tentant de privilégier la luxueuse berline en seconde main, il convient de ne pas se tromper lors de l'achat. Nous allons voir ensemble les différentes versions disponibles, celles à éviter, et les éventuels frais à anticiper sur les Tesla Model S d'occasion.

Avec la disparition du bonus écologique 2024 pour la Tesla Model 3, la marque américaine se retrouve dans une situation particulière. Tesla Model Y coûte seulement 1 000 euros de plus que la Model 3, ce qui peut décourager certains acheteurs de franchir le pas de la berline électrique.

Pour autant, avec une autonomie plus importante, une consommation inférieure et un profil plus sportif, ceux qui ne souhaitent pas rouler en SUV électrique ont tout intérêt à considérer la Model 3.

Mais une nouvelle concurrente que l’on n’attendait peut-être pas s’est petit à petit hissée comme une alternative intéressante : la Tesla Model S. Bien entendu, il ne s’agit pas de la Tesla Model S neuve de dernière génération, dont le prix de départ avoisine les 100 000 euros, mais plutôt de certaines occasions plus ou moins kilométrées, qui affichent un prix de vente bien plus doux, parfois même sous 30 000 euros.

Attention toutefois, derrière certains tarifs attractifs se cachent des véhicules sur lesquels il y aura des frais à prévoir, ce qui pourrait rapidement faire grimper la facture. Examinons ensemble ce qui est un bon plan de ce qui ne l’est pas, ainsi que les avantages et inconvénients d’une Model S d’occasion face à une Model 3 neuve.

Tesla Model 3 neuve : un véhicule tout juste renouvelé

Il ne vous aura pas échappé que la Tesla Model 3 a fait peau neuve il y a seulement quelques mois. En effet, au 1er septembre 2023, la fameuse Model 3 Highland a pointé le bout de son capot. Nous n’allons pas revenir en détail sur toutes les nouveautés de ce modèle, mais simplement rappeler dans les grandes lignes ce qui fait la force de la berline d’entrée de gamme de Tesla.

Bien entendu, le premier point fort est son tarif : 42 990 euros au moment d’écrire ces lignes, pour la Model 3 Propulsion. Avec une batterie de 60 kWh, une puissance de charge maximale de 175 kW et une autonomie WLTP de 554 kilomètres, elle reste l’une des références du marché. Pour ceux qui veulent soit plus de puissance, soit une voiture 4 roues motrices, la Tesla Model 3 Grande Autonomie (que l’on a testée ici) est disponible à partir de 50 990 euros, et affiche une autonomie WLTP de 678 kilomètres. La puissance de charge monte cette fois à 250 kW, et nous verrons que c’est un gros avantage par rapport aux anciennes Tesla Model S.

Malheureusement, la nouvelle Tesla Model 3 ne vient pas qu’avec des avantages, surtout lorsqu’on la compare au vaisseau-amiral de la firme d’Elon Musk. Tout d’abord, le coffre de la Tesla Model 3 n’est pas un hayon mais une malle, et vient donc avec son lot de contraintes, surtout si vous souhaitez transporter des objets encombrants. En outre, cette génération de Tesla ne dispose plus de capteurs de stationnement à ultrasons, ni même de commodos derrière le volant, ce qui peut poser un problème pour certains. Enfin, Model 3 oblige, il n’y a pas d’écran derrière le volant pour l’instrumentalisation. Ceci est à réserver à la Model S.

La Tesla Model S est un véhicule plus haut de gamme

La Tesla Model S est le fer de lance de la marque. Son PDG, Elon Musk, ne s’en cache pas, rappelant fréquemment qu’il s’agit probablement de la meilleure voiture jamais fabriquée. Si cette affirmation est forcément discutable, nul doute qu’elle surpasse la Tesla Model 3 dans beaucoup de comparaisons. Il s’agit tout d’abord d’une voiture plus longue (4,97 mètres contre 4,69 mètres pour la Model 3), donc plus spacieuse. Son coffre arrière est un vrai hayon, offrant un volume utile de 804 litres, soit 43 % de plus que sa petite sœur la Model 3.

En outre, on retrouve sur la Tesla Model S des suspensions pneumatiques, assurant un confort bien plus haut de gamme. Les aspérités de la route peuvent être gommées plus facilement, et le conducteur comme les passagers s’y retrouveront forcément. Aussi, les performances d’accélération d’une Tesla Model S sont au-dessus de ce que peut proposer une Tesla Model 3 Populsion (6,1 secondes pour le 0 à 100 km/h) : comptez 5,4 secondes pour une Model S 75 D de 2018 pour atteindre 100 km/h, ou seulement 3 secondes pour une P90D de 2016.

Enfin, la Tesla Model S bénéficie d’un écran derrière le volant pour toute la partie instrumentalisation, alors que l’écran central au format vertical (ce n’est que depuis les versions de 2021 que l’écran central est au format paysage) est légèrement incliné vers le conducteur, pour plus de praticité. Selon les années et le kilométrage, on retrouve aujourd’hui certaines Tesla Model S d’occasion à un prix très intéressant. Mais cela ne cache-t-il pas des frais insoupçonnés ?

Des frais hors garantie qu’il faut anticiper

Comme toute voiture d’occasion, une Tesla Model S de seconde main pourrait ne plus être garantie par le constructeur. La garantie limitée de Tesla sur ses véhicules distingue deux cas :

La garantie limitée standard couvre le véhicule pendant 4 ans ou 80 000 km, au premier terme échu;

La garantie concernant la batterie et le groupe motopropulseur couvre les éléments pendant 8 ans ou 240 000 km, au premier terme échu, avec une rétention minimale de 70 % de la capacité de la batterie au cours de la période de garantie.

Ceci est valable uniquement pour les véhicules vendus à l’heure actuelle. En effet, sur les Tesla Model S vendues avant 2020, et ayant une batterie de plus de 70 kWh, la garantie concernant la batterie et le groupe motopropulseur est de 8 ans, avec kilométrage illimité. Autrement dit, la batterie d’une Tesla Model S de 2017 avec 500 000 kilomètres au compteur est toujours garantie en 2024, au même titre que ses moteurs.

Ainsi, vous pouvez être rassurés, au moins pendant quelque temps encore, sur l’éventualité d’une panne moteur ou de cellules de batterie qui seraient en fin de vie. Par contre, tout le reste des équipements et composants propices aux pannes sera à vos frais : amortisseurs, poignées de porte qui dysfonctionnent, ou encore remplacement des triangles de suspensions sont autant de pannes classiques sur d’anciennes générations de Model S. Sur les forums spécialisés, ce sont souvent ces éléments qui sont mis en avant comme étant les sources de pannes les plus fréquentes.

En outre, nous pouvons citer deux autres éléments qui peuvent être à payer, selon que l’ancien propriétaire l’ait fait ou non : le retrofit CCS et le changement de MCU. Le retrofit CCS —quasiment indispensable aujourd’hui— est une combinaison d’un adaptateur à brancher sur le câble CCS d’une borne de recharge, et d’une programmation à faire par Tesla sur le véhicule : comptez 262 euros. Une fois ceci fait, vous pourrez recharge votre Tesla Model S sur toutes les bornes combo CCS d’Europe, et ainsi profiter non seulement des Superchargeurs V3, mais aussi de tous les réseaux de charge rapide des autres opérateurs (Ionity, Fastned, Totalenergies et consorts).

Enfin, la mise à niveau du système d’infodivertissement nous apparaît comme indispensable (1 500 ou 2 000 euros selon les cas). Pour faire simple, il s’agit d’avoir un ordinateur de bord plus performant et une interface plus fluide sur l’écran central, qui reste toujours la pièce maîtresse d’une Tesla Model S. Les premiers modèles commencent vraiment à accuser le coup, et pour éviter d’avoir une interface très lente, mieux vaut budgetiser cette mise à niveau.

Tesla Model S d’occasion : quelle configuration faut-il acheter ?

Une petite recherche sur le site de petites annonces leboncoin montre qu’entre 20 000 et 40 000 euros, il y a actuellement du choix en Tesla Model S. Pour déceler la perle rare, il convient de regarder dans les détails, plus que dans les années et kilométrages. Pour filtrer selon vos critères, notamment en taille de batterie (60, 70, 75, 85, 90 ou 100 kWh) et vous y retrouver dans les dénominations utilisées, n’hésitez pas à consulter notre dossier dédié au jargon de Tesla.

Par exemple, celles qui ont la Supercharge gratuite à vie peuvent être pertinentes pour les gros rouleurs, ou ceux qui n’ont pas de quoi charger chez eux, mais ont des Superchargeurs à proximité. C’est l’assurance de rouler gratuitement pour toute la durée de vie restante du véhicule. C’est bête à dire, mais si vous économisez 4 000 euros de carburant à l’année, et qu’une Model S d’occasion achetée 24 000 euros vous dure 6 ans, vous aurez tout de même fait une opération positive financièrement par rapport à une voiture thermique.

Une manière de repérer les Tesla Model S plus récente est au niveau de la calandre : après 2016, un restylage a fait disparaître la calandre noire ovale que l’on connaissait, pour une allure plus moderne. Ces véhicules sont possiblement plus chers, mais peuvent aussi disposer d’améliorations conséquentes comme notamment l’Autopilot amélioré — dépassement automatique, sortie auto, parking auto.

Pensez également à vérifier que certains packs sont bien inclus, comme le pack climat glacial qui regroupe certaines fonctions de confort indispensables en hiver (volant chauffant, sièges chauffants), et si cela vous intéresse l’option double chargeur embarqué, qui permet de pouvoir charger en courant alternatif à une puissance de 22 kW.

Enfin, et c’est sans doute le plus important, l’historique des réparations est à considérer. Pour les pièces qui sont connues comme tombant en panne après un certain temps (poignées notamment) ou s’usant assez rapidement sur les anciennes Model S (rotules, cardans), savoir que le précédent propriétaire a déjà eu à faire un remplacement est assez rassurant. La probabilité que ça tombe à nouveau sur vous pendant les prochaines dizaines de milliers de kilomètres est ainsi relativement faible.

Au final, que faut-il choisir ?

Vous l’aurez compris, il faut être attentif sur le marché de l’occasion pour dénicher une Tesla Model S qui sort du lot. On en trouve beaucoup actuellement qui ont entre 200 000 et 400 000 kilomètres à un prix bien inférieur à celui d’une Tesla Model 3 Propulsion neuve. Cependant, avec des véhicules qui datent de 2017 ou avant, il y a eu un bond technologique difficile à combler. La charge est bien plus rapide sur les nouvelles Tesla Model 3, et la consommation est de 20 à 30 % inférieure. Cette combinaison fait que les grands trajets de plusieurs centaines de kilomètres sont plus rapides en Tesla Model 3, et de loin.

En outre, acheter une Model 3 neuve est l’assurance d’avoir une garantie sur la totalité du véhicule pendant les 4 prochaines années (ou les 80 000 premiers kilomètres, selon ce qui arrive en premier), là où certaines réparations peuvent coûter plus du tiers du prix d’une Model S d’occasion. Qui plus est, l’écrasante majorité des nouvelles mises à jour logicielles ne concernent plus les anciens véhicules de Tesla, qui n’ont plus que des mises à jour mineures, ou de sécurité.

Cependant, la Tesla Model S garde un gros avantage pour les personnes qui ont besoin d’un grand volume utile, et éventuellement de plus de 5 places. En effet, il existe sur le marché certaines Model S avec deux sièges supplémentaires au niveau du coffre, ce qui peut dépanner lorsque l’on doit véhiculer plus de 3 enfants. Et quoi qu’on en dise, certaines Model S achetées en 2024 à moins de 30 000 euros n’auront besoin d’aucun entretien pendant plusieurs années, et associé à la Supercharge gratuite, il peut se passer de longues années avant d’arriver à un coût similaire à celui d’une Model 3 neuve à 42 990 euros.

Certains gros rouleurs sont très heureux avec leur Tesla Model S, qui a en plus l’avantage d’être bien moins commune que la Tesla Model 3, tant la plus petite berline a été un succès depuis son arrivée en Europe. Nous pourrions enfin brandir l’aspect écologique de l’achat d’une voiture électrique de seconde main : le bilan carbone étant principalement impacté par la fabrication de la voiture et de sa batterie, acheter une voiture électrique d’occasion est un acte bien plus raisonnable.