Voici un ordinateur portable optimisé pour Xbox Cloud Gaming, GeForce Now et Stadia

Thomson nous a fait la surprise de nous présenter un PC dédié au cloud gaming. Voici le Thomson Neo Gaming.

On y a tous pensé une fois après avoir goûté au cloud gaming. Pourquoi se trimballer avec de lourdes machines puissantes si tous les calculs sont effectués dans le nuage ? Shadow, spécialiste du cloud computing, avait même conçu une petite box dont le seul objectif était de fournir un client pour lancer sa session Windows distante.

Thomson, marque française, a décidé de concevoir un petit ordinateur portable très peu puissant, dont l’objectif est de faire tourner Xbox Game Pass Cloud, Nvidia GeForce Now ou encore Stadia.

Conçu pour décoder un flux vidéo dans de bonnes conditions

Le produit se nomme Thomson Neo Gaming, c’est un ordinateur portable complet et autonome. Il fait tourner Windows 11, avec des performances minimales : il faut compter sur un Intel Celeron N5100 et 4 Go de mémoire vive. Pourquoi si peu ? Car, c’est suffisant pour faire tourner Windows 11 et décoder les flux vidéo des services de cloud gaming.

Il opte pour le Wi-Fi 6E, la nouvelle génération de connexions Wi-Fi, une évolution du WiFi 6. Le principal changement est que la bande 6 GHz est ajoutée au Wi-Fi 6. C’est pourquoi parfois vous pouvez voir l’appellation Wi-Fi 6 GHz.

Le principal intérêt de cette technologie est donc d’éviter les encombrements, particulièrement dans les zones très denses. Vous comprenez que cela apporte un atout intéressant pour une machine optimisée pour le cloud gaming.

Du côté des connectiques, il y a 3 ports USB (USB 3.0) plein format et un USB-C en USB 3.2. Comptez également sur un Mini HDMI et un port RJ45 pour une connexion internet filaire.

L’écran IPS LCD de 15,6 pouces est en définition Full HD à 60 Hz, la batterie avec une capacité de 6000 mAh annonce jusqu’à 7 heures d’autonomie. Du côté du stockage, c’est le minimum, comptez sur 128 Go.

Seulement 370 euros

Ce PC sera disponible à 370 euros. Thomson insiste sur le fait qu’il aurait été conçu en collaboration avec Microsoft. On profite, d’ailleurs, de trois mois au Game Pass offerts à achat.

