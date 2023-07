Voici la solution de Toyota pour réduire le prix de ses voitures électriques

Enfin décidée à croire à l'électrique, Toyota annonce une nouvelle stratégie afin de rentabiliser ses investissements. La firme japonaise prévoit notamment de partager sa nouvelle plateforme ainsi que certains organes avec d'autres marques, dont Mazda, Subaru ou encore Suzuki. Le but ? Dépenser moins d'argent tout en inondant le marché. Malin !

Il y a encore quelques mois, Toyota rappelait à qui voulait bien l’entendre sa défiance à l’égard des voitures électriques. La firme nippone expliquait notamment que contraindre tous les constructeurs à ne proposer que cette motorisation était une erreur. Ce qui n’a pas suffi pour que Bruxelles change ses plans, alors que la vente de modèles thermiques sera bien interdite en Europe dès 2035.

Une plateforme commune

Le constructeur, qui avait tenté de prouver pourquoi l’électrique n’était pas une bonne solution a donc dû se rendre à l’évidence. D’autant plus qu’il avait déjà lancé son premier modèle zéro-émission (à l’échappement), le bZ4X. Mais avec l’arrivée de son nouveau patron, Koji Sato en remplacement d’Akio Toyoda, les choses sont en train d’évoluer.

Le dirigeant souhaite en effet que la gamme électrique se développe et prévoit de lancer des modèles affichant une autonomie de 1 500 kilomètres en une seule charge. La recharge ne devrait quant à elle nécessiter seulement une dizaine de minutes sur une borne rapide, grâce à la technologie de batteries solides. Un projet très ambitieux, qui devrait évidemment coûter pas mal d’argent.

Mais la firme asiatique a déjà trouvé comment faire pour limiter les dépenses, ou tout du moins les rentabiliser. C’est en tout cas ce qu’explique le très sérieux site Automotive News, qui détaille la stratégie de Toyota concernant son électrification. Outre la modification de son processus de fabrication, inspiré de celui de Tesla, la firme va aussi opérer une simplification de ses véhicules.

Une idée sans doute inspirée par la Model Y, qualifiée d’œuvre d’art par les ingénieurs japonais. Le but ? Réduire les coûts de production et le prix des futures voitures de la marque. Mais celle-ci a également pour projet de nouer et consolider des partenariats avec d’autres marques, afin de partager son savoir-faire et ses technologies. L’objectif est ainsi de rentabiliser ses investissements.

Plusieurs partenaires

Toyota prévoit de développer une toute nouvelle plateforme pour ses futures voitures électriques, qui devrait voir le jour dans le courant de l’année 2026. Mais celle-ci ne sera pas seulement utilisée par la marque, mais par une poignée d’autres, dont Subaru. Une stratégie qui n’est pas nouvelle, puisque le Solterra est déjà le cousin technique du bZ4X. Mais Mazda devrait aussi profiter de cette base technique, de même que Suzuki ou encore Daihatsu et Isuzu.

Le but est ici de rentabiliser les investissements faits pour le développement de cette plateforme, un peu comme le groupe Volkswagen. Ce dernier décline désormais sa base MEB à toutes les sauces, aussi bien sur l’ID.4 que sur l’Audi Q4 e-tron et le Skoda Enyaq. Ce qui permet de réduire les dépenses pour le développement de technologies spécifiques à chaque modèle. On retrouve également cette stratégie au sein du groupe Stellantis.

Pour le moment, on ne sait pas si la plateforme sera le seul élément dont Toyota va faire profiter ses partenaires. Ce sera sans doute aussi le cas des moteurs et des batteries, comme le fait la firme franco-italienne. Le nouveau bloc électrique de 156 chevaux de la Peugeot e-208 est également présent sous le capot des Jeep Avenger et autres DS 3 E-Tense, ce qui créé quelques soucis de production en raison de la forte demande.

Toyota prévoit de développer sa gamme électrique, et travaille également au lancement de modèles équipés de batteries LFP (lithium – fer – phosphate) offrant une autonomie en hausse de 20 %. Un accumulateur au nickel sera également proposé d’ici à 2027, afin de réduire le prix des voitures et d’aider la marque à contrer Tesla. L’hybride n’est pas oublié non plus, alors que le constructeur annonce même des autonomies incroyables, ce qui n’est pas forcément une bonne idée.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.