Vivo V21 5G officialisé : on a essayé le smartphone des TikTokeurs

Le Vivo V21 5G tout juste officialisé met l'accent sur sa caméra frontale, avec un capteur de 44 mégapixels. De quoi ravir les utilisateurs de TikTok ou d'autres réseaux sociaux friands de selfies.

Vivo espère se tailler une place de choix « chez les 15-35 ans » avec son Vivo V21 5G taillé pour les vidéos et les photos prises en caméra selfie. Avec un tel but, des efforts particuliers ont été réalisé sur l’appareil photo frontal — et la marque est habituée à innover. Ce dernier embarque un capteur de 44 mégapixels. Une définition conséquente, notamment pour du milieu de gamme.

Mais la marque chinoise ne s’est pas arrêtée là. Si on prend une photo avec le flash activé, on se rend vite compte de la présence de deux doubles LED frontales, située de chaque côté de l’objectif.

Cela devrait théoriquement permettre d’atténuer la présence d’ombre dans une photo, un peu comme un ring lumineux pourrait le faire — un accessoire très prisé sur TikTok. La caméra avant bénéficie en outre d’une stabilisation optique et numérique, d’un autofocus avec suivi des yeux, et elle est aussi capable de filmer en 4K. Signalons aussi la présence d’un mode nuit que nous n’avons pas pu testé.

Bleu flamboyant

Testées en plein jour, nous n’avons pas eu l’occasion de voir les prouesses dont sont capables ces doubles LED, mais leur intégration se marie parfaitement avec le reste du design.

Lors de cette rapide prise en main, le design du Vivo V21 nous est apparu plutôt séduisant. Déjà sa finesse (7,29 mm d’épaisseur) et son poids réduit (176 grammes) permettent de le manipuler en toute aisance, malgré son écran de 6,44 pouces. Celui-ci profite d’ailleurs d’un affichage AMOLED avec un taux de rafraichissement de 90 Hz et certifié HDR 10 et 10+.

Deux coloris bien différents

Autre bon point : l’un des deux coloris, le bleu flamboyant qui donne un effet arc-en-ciel qui nous a paru assez sympathique. Notons qu’il ne semblait pas trop prendre les traces de doigts. Un autre coloris noir mat est aussi proposé pour les allergiques aux couleurs vives.

Même si de gros efforts ont été mis sur le capteur avant, le bloc photo arrière se dote d’une configuration qui se veut séduisante : un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur avec objectif macro de 2 mégapixels.

Côté performances, on pourra compter sur un MediaTek Dimensity 800U, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, avec la possibilité d’ajouter une carte microSD jusqu’à 1 To. La batterie de 4000 mAh ne jure pas pour du milieu de gamme, même s’il faudra certainement brancher une fois par jour son téléphone, si l’on veut éviter la panne sèche.

Prix et date de sortie du Vivo V21

Le Vivo V21 sera disponible à partir du 18 juin 2021 à 419 euros. Du 11 au 18 juin, pour fêter l’Euro 2020 dont Vivo est sponsor, la marque « rembourse » 40 euros pour la précommande d’un Vivo V21.