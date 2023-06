Volkswagen : la vitesse de charge démentielle de ses futures voiture électriques donne le tournis

Volkswagen annonce sa stratégie pour les prochaines années, afin de maximiser ses profits. La firme allemande prévoit notamment de changer de plateforme et d'opter pour la future SSP, qui remplacera l'actuelle MEB. Celle-ci devrait permettre aux voitures électriques du groupe d'atteindre une puissance démentielle et de se recharger ultra-rapidement.

On le sait, la rentabilité est le nerfs de la guerre, et les constructeurs automobiles ne font évidemment pas exception. C’est d’autant plus le cas depuis le début de la guerre des prix lancée par Tesla un peu plus tôt de l’année, qui incite toutes les marques à revoir leur grille tarifaire. Sauf que qui dit réduction des prix dit aussi profits en baisse. Ce que ces dernières veulent éviter, à commencer par Volkswagen.

Une nouvelle plateforme

C’est ainsi que le groupe allemand vient d’annoncer sa stratégie pour les prochaines années lors d’une conférence, relayée par les journalistes d’Autoevolution. Et parmi les gros chantiers de l’entreprise, le déploiement de sa nouvelle plateforme modulaire SSP. À vrai dire, cela fait longtemps qu’elle devait être prête, tandis que son arrivée était prévue pour 2025. Mais quelques désagréments logiciels ont malheureusement repoussé cette échéance.

Mais voilà que cette nouvelle base technique fait à nouveau parler d’elle, alors que le constructeur continue de travailler sur son développement. Pour mémoire, cette dernière doit être inaugurée sur la prochaine génération de voitures Volkswagen, baptisée Trinity. Et Volkswagen annonce que la première voiture électrique à en être équipée verra le jour en 2026.

On commence donc à en savoir un peu plus sur cette plateforme, qui a pour vocation de remplacer la MEB. Pour mémoire, celle-ci est actuellement utilisée pour la majorité des voitures électriques du groupe, de la Volkswagen ID.3 à l’ID. Buzz en passant par le Skoda Enyaq et la dernière Volkswagen ID.7. Elle devrait donc à terme finir par disparaître au profit de la SSP (Scalable Systems Platform).

Celle-ci pourrait aussi remplacer la PPE, une base technique co-développée par Audi et Porsche et qui équipera sans doute le futur grand SUV électrique de la marque de Stuttgart. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette nouvelle SSP est très prometteuse, alors que le patron du groupe, Oliver Blume a donné quelques détails techniques à son sujet à l’occasion de son Capital Markets Day qui s’est tenu un peu plus tôt.

Jusqu’à 1 700 chevaux

Cette nouvelle base technique devrait être en mesure d’équiper tous les véhicules des constructeurs du groupe Volkswagen. C’est à dire des modèles les plus compacts aux plus grands ainsi qu’aux plus sportifs. Toutes les marques seront concernées, à savoir Volkswagen bien sûr, mais aussi Audi, Cupra et Skoda. En revanche, pas un mot sur Seat, qui prévoit de toutes façons d’arrêter les voitures pour se consacrer à d’autres types de mobilités.

La plateforme SSP sera donc très polyvalente et pourra équiper des voitures dont la puissance oscille entre 120 et 1 300 kW, ce qui équivaut plus de 1 700 chevaux environ. Un chiffre incroyable, qui laisse penser que Bugatti, qui appartient encore en partie à Volkswagen pourrait aussi s’en équiper pour ses futures voitures électrifiées.

La recharge en 12 minutes seulement

Ce n’est pas tout, car cette plateforme modulaire marquera aussi une grande avancée en termes de recharge, puisqu’il sera possible de remplir la batterie des voitures, de 10 à 80 %, en seulement 12 minutes. Actuellement, Volkswagen se limite à 25 minutes sur la plateforme MEB grand public et 22 minutes pour les Porsche Taycan et Audi e-tron GT.

Il faudra sans doute pour cela une grande puissance, comme les 500 kW délivrés par la nouvelle borne de Nio. À moins que la courbe de recharge soit optimisée, à l’image de la future Volkswagen ID.2, pour recharger rapidement, sans puissance excessive. Il se peut aussi que les futures voitures du groupe fassent appel à des batteries solides, mais sans doute pas avant 2025, voire plus tard encore.

Le développement de cette nouvelle plateforme se fera par plusieurs marques, Audi étant chargé des petits modèles et Porsche des plus grands, tandis que les éléments seront communs à tous les véhicules. Une manière de réaliser des économies considérables, qui permettront de réduire les prix pour les clients et d’atteindre enfin la parité avec le thermique. D’autant plus que selon le patron du groupe, la plateforme représente 75 % du coût d’une voiture électrique.

