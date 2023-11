Black Friday Xiaomi : rejoignez-nous le 22 novembre pour découvrir les meilleures affaires en live

Il faut patienter jusqu’à vendredi pour découvrir toutes les promos tech’ du Black Friday… Sauf pour Xiaomi. En effet, lors d’un live exceptionnel mercredi 22 novembre, vous pourrez découvrir en avance toutes les réductions sur les produits Xiaomi.

Dans quelques heures à peine, vous aurez la chance de découvrir en avant-première les promotions exclusives de Xiaomi pour le Black Friday. Comment ? Tous simplement en suivant notre live dédié sur notre chaîne Twitch.

Rendez-vous donc le 22 novembre à 12h sur notre chaîne Twitch en compagnie d’Arnaud et des influenceurs invités pour l’occasion : Johann (représentant de la marque) et Nono.

À quoi s’attendre ?

Une heure durant, ce trio d’experts passera en revue chacune des meilleures offres de Xiaomi. L’occasion d’en apprendre plus sur une myriade d’appareils et accessoires incontournables du marché de la tech’.

On parle ici de smartphones, aspirateurs-robots, trottinettes, friteuses à air chaud, distributeurs de croquettes ou encore de bracelets connectés et autres batteries externes. Bref, il y en a pour tous les goûts et surtout pour tous les budgets.

Mieux, en exclusivité pendant le live, des codes promos inédits seront dévoilés pour baisser encore plus le tarif de smartphones, produits connectés et trottinette déjà en promotion. De quoi préparer ses cadeaux de Noël sereinement, sans pulvériser ses économies et en étant sûr de faire plaisir.

Ne partez pas les mains vides

Frandroid et Xiaomi ne se contentent pas de vous faire découvrir les offres du Black Friday en avance : il sera également possible de gagner certains produits lors d’un concours en live.

La participation est on ne peut plus simple : Arnaud vous posera une seule question sur chaque produit concerné. Le plus rapide dans le chat ayant la bonne réponse l’emportera. Et soyez assurés que tout le monde pourra y répondre, même les moins technophiles.

Et si vous manquez le live, pas de panique ! Rendez-vous le 24 novembre pour retrouver l’ensemble des articles présentés lors de l’évènement dans un article dédié.