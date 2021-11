Apple Watch, Roborock, Nintendo Switch… Les prix continuent de chuter pour le Black Friday d’eBay

De l'Apple Watch Series 7 à la Nintendo Switch Lite en passant par une trottinette Xiaomi, ce sont d'excellents produits tech qui sont en promotion pour le Black Friday d'eBay. Autant d'appareils qui feraient aussi de très beaux cadeaux de Noël à glisser sous le sapin.

C’est le jour J : celui du Black Friday. C’est aujourd’hui que les promotions sont les plus intéressantes. La plateforme eBay joue évidemment le jeu, avec une large gamme de produits tech à prix barré. Nous avons sélectionné les cinq offres les plus attractives, concernant des produits de grande qualité à des prix doux. D’autant que la livraison est toujours gratuite.

La Nintendo Switch Lite + Animal Crossing + Online pendant 3 mois à 229 euros

La Nintendo Switch Lite est le pendant nomade de la Nintendo Switch. Elles partagent le même processeur, le même catalogue de jeu et globalement la même expérience de jeu. La Lite possède toutefois un écran plus petit (5,5 pouces), ne profite pas des joy-con détachables et ne peut pas être branché à un téléviseur.

Cela ne l’empêche pas d’être une console de jeu particulièrement agréable pour jouer un peu partout aux licences exclusives de Nintendo, comme Zelda, Mario Kart ou encore Metroid. Enfin, son autonomie varie entre 3 et 5 heures, selon la puissance requise par les jeux. Une capacité suffisante pour occuper un long voyage.

Pour le Black Friday, c’est un pack Nintendo Switch Lite avec Animal Crossing et un abonnement de 3 mois au Nintendo Online qui est en promotion sur eBay. Son prix passe à 229 euros seulement, avec l’un des jeux les plus addictifs de la console et de quoi jouer en réseau avec ses proches.

L’Apple Watch Series 7 41 mm à 389 euros

L’Apple Watch Series 7 est la dernière montre connectée de la firme de Cupertino, et la plus grosse nouveauté se trouve du côté du boîtier. Apple est parvenu à grappiller quelques millimètres de bordures pour agrandir son écran. Avec un même gabarit que la Series 6, l’Apple Watch Series 7 profite d’un écran 20 % plus grand, aux bords incurvés du plus bel effet.

L’autre nouveauté importante se trouve au niveau de l’autonomie, et plus particulièrement de la charge. En effet, la Watch Series 7 profite maintenant d’une charge rapide permettant de regagner 81 % d’autonomie en 44 minutes. Vous pouvez ainsi garder votre montre toute la nuit pour profiter du suivi du sommeil, puis la brancher avant d’aller au travail.

Enfin, si l’Apple Watch Series 7 est considérée comme la meilleure montre connectée du marché, c’est aussi grâce à ses fonctions liées à la santé. Tous les capteurs embarqués sont capables de mesurer un grand nombre d’indicateurs, comme la fréquence cardiaque ou le taux d’oxygénation du sang. Au final, le plus grand défaut de l’Apple Watch Series 7 est son incompatibilité avec tous les smartphones qui ne sont pas des iPhone.

L’Apple Watch Series 7 est vendue à 479 euros sur le site officiel de la marque. Sur eBay, elle ne coûte que 389 euros, soit près de 100 euros de remise en quelques mois seulement.

Le Roborock S5 Max à 299 euros

Gagner du temps et avoir un sol plus propre : voici la promesse (tenue) des aspirateurs-robots comme le Roborock S5 Max. Une fois installé, l’appareil n’a besoin que de faire un tour du propriétaire pour être 100 % opérationnel. Ce petit tour va lui permettre de créer une carte de votre intérieur, que vous pouvez consulter depuis l’application Roborock.

C’est depuis celle-ci que vous pouvez programmer à distancer des sessions de nettoyage, dans tout votre logement ou simplement dans une pièce ou une petite zone. Le bac à poussières est suffisamment volumineux et l’autonomie de 2h30 assez généreuse pour nettoyer une grande surface sans s’arrêter. Bonus : on trouve aussi un réservoir d’eau intégré pour passer la serpillière.

En deux ans, le prix du Roborock S5 Max a été divisé par deux. Alors qu’il était proposé à 600 euros lors de son lancement, eBay le négocie actuellement à 299 euros. Un très bon prix pour une référence en la matière.

Le Dreame T20 à 189 euros

Et pour les endroits les plus reculés, ou pour un nettoyage rapide et localisé, rien ne vaut un aspirateur-balai. Si Dreame s’est fait un nom dans le secteur ces dernières années, c’est grâce à des produits à l’excellent rapport qualité-prix. Le Dreame T20 en est un très bon exemple. Il profite d’une très bonne puissance d’aspiration lui permettant de nettoyer facilement les tapis ou les moquettes.

Surtout, tous les accessoires inclus (suceur long, petite brosse, brosse à tissu, etc.) donnent également la possibilité d’aspirer toutes les zones, comme les canapés ou derrière les meubles. Enfin, son autonomie d’environ 30 minutes est suffisante pour nettoyer un logement en entier (sauf si vous habitez un manoir, évidemment).

Pour le Black Friday, le Dreame T20 descend au prix de 189 euros chez eBay. Il est difficile de trouver un meilleur aspirateur-balai à ce prix.

La Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 à 399 euros

Trottinette la plus haut de gamme de Xiaomi, la Mi Electric Scooter Pro 2 est aussi l’une des meilleures références accessibles dans cette gamme de prix. Ici, Xiaomi propose une trottinette électrique plutôt véloce : elle accélère vite pour atteindre rapidement sa vitesse maximale de 25 km/h. Toutefois, cela ne se fait pas au détriment de la maniabilité et du confort de conduite. Et en cas d’urgence, les freins sont réactifs, et ne patinent pas. Enfin, en mode » sport « , le plus gourmand, la Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 est capable de tenir environ 30 kilomètres pied au plancher. Un bon résultat qui devrait couvrir tous les déplacements quotidiens.

Pour son Black Friday, eBay fait descendre le prix de la Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 à 399 euros. Elle est affichée à 549 euros sur le site officiel de la marque.

Acheter sur eBay en toute confiance

Si les offres vous intéressent, mais que vous hésitez encore, on vous rappelle les quelques points essentiels à retenir pour acheter en toute confiance sur eBay :