Les montres connectées pourraient se voir imposer un chargeur universel, comme les smartphones

En Inde, le bureau des standards réfléchit à imposer aux fabricants de montres et bracelets connectés une connectique universel pour le sytème de charge.

Décidément, le temps est à la régulation en matière de charge d’appareils électroniques. Après la décision de l’Union européenne d’imposer la prise USB-C comme chargeur obligatoire pour les smartphones, les tablettes, les appareils photo numériques, les casques audio ou les consoles de jeu portables, c’est au tour de l’Inde de vouloir réguler le type de chargeur utilisé par les montres connectées.

Comme le rapporte Press Trust of India, la principale agence de presse en Inde, le BIS — bureau indien des standards — chercherait lui aussi à imposer aux constructeurs souhaitant commercialiser des produits électroniques dans le pays un certain type de chargeurs. Sans surprise, c’est l’USB-C qui devrait être adopté pour les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs portables. Néanmoins, contrairement à l’Union européenne, le BIS chercherait également à déterminer un unique système de charge pour les montres connectées, comme l’indique l’agence indienne :

L’institut indien de la technologie (IIT)-Kampur étudie un unique port de charge pour les appareils électroniques à porter comme les montres. Lorsque ce rapport sera soumis, il sera discuté avec l’industrie. […] La réunion du 16 novembre a également décidé de former un sous-groupe pour examiner la faisabilité d’un port de charge unique pour les wearables. Ce sous-groupe inclura des représentants de l’industrie ou des universitaires.

Des systèmes de charge différents chez chaque constructeur

Il faut dire que la décision de déterminer un unique système de charge pour les montres et bracelets connectés n’est pas une mince affaire tant la plupart des constructeurs utilisent aujourd’hui des systèmes différents. Si certaines marques comme Samsung ou Huawei proposent un système de charge par induction Qi, Google et Apple intègrent aussi des système de charge sans fil, mais avec des protocoles différents.

De leur côté, les constructeurs de montres sportives comme Coros ou Garmin utilisent de véritables prises à brancher au dos de leurs montres. Enfin, certains constructeurs passent par un système de connectique magnétique. C’est notamment le cas de Fitbit ou de Xiaomi.

L’inde, premier marché au monde pour les montres connectées

La décision indienne pourrait avoir de fortes conséquences sur le marché des montres et bracelets connectés. Au même titre que l’Union européenne sur les smartphones, l’Inde est un marché majeur dans le domaine des wearables avec désormais 30 % des ventes de smartwatch dans le monde, devant la Chine (16 %) et l’Europe et les États-Unis (25 %). Si l’Inde vient donc à réguler le système de charge, on voit difficilement les constructeurs faire l’impasse sur le premier marché des montres connectées dans le monde.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.