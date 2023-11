À moins de 60 euros pendant le Black Friday, cette montre connectée n’en fait pourtant pas moins que les autres

Sortie en août dernier à 99 euros et saluée pour son excellent rapport qualité-prix ainsi que pour son raffinement, la montre connectée ICE smart one profite déjà d’une remise exceptionnelle de 40 %. C’est l’offre à ne pas manquer de ce Black Friday 2023.

Pour avoir au poignet une montre connectée aussi élégante que performante, il faut généralement y mettre le prix. Une contrainte que l’horloger Ice-Watch s’est fermement décidé à lever en officialisant en août dernier sa toute première montre connectée abordable : l’ICE smart one.

Ses atouts : un design soigné, un suivi de la santé et du sport efficace, des fonctionnalités pratiques et surtout un prix plancher de 99 euros. À l’occasion du Black Friday, l’ICE smart one devient encore plus accessible et s’affiche à seulement 59 euros. Mais pour profiter d’une tel tarif, il faut faire vite, car l’offre prend fin le 27 novembre.

Une montre connectée pour tous (pas uniquement les sportifs)

Pourtant lancée au prix contenu de 99 euros et disponible durant le Black Friday à moins de 60 euros, l’ICE smart one ne manque pas d’arguments, à commencer par son design.

Chic et discrète, cette montre connectée peut être portée en toute occasion, aussi bien en soirée, au travail, qu’au sport. Son cadre en aluminium apporte une touche d’élégance, tandis que le bracelet en silicone garantit légèreté et confort durant les entraînements sportifs.

Mais l’ICE smart one est aussi appréciée pour toutes ses fonctionnalités pratiques. Depuis son bel écran HD de 1,85 pouce, vous pouvez rapidement gérer vos appels, jeter un œil aux derniers messages reçus, contrôler votre musique et même lancer l’assistant vocal de votre smartphone.

En prime, l’ICE smart one vous permet de déclencher l’appareil photo de votre mobile à distance. Une option très utile pour capturer des photos de groupe sans se sentir pressé par le retardateur.

Dans le métro ou durant votre running, vous pouvez donc garder les mains libres, votre smartphone étant presque totalement gérable depuis la montre. Et ce n’est pas son autonomie qui vous limitera, l’ICE smart one pouvant tenir jusqu’à cinq jours avec une charge complète.

Un atout pour suivre de près sa santé

Si l’ICE smart one est jolie et fonctionnelle, cette montre connectée s’avère aussi performante en matière de suivi de la santé.

La marque belge l’a d’ailleurs dotée d’une série de capteurs permettant de mesurer sa fréquence cardiaque en continu, son taux d’oxygénation du sang (SpO2), mais aussi une donnée plus rare et habituellement réservée aux modèles premium : la tension artérielle.

Cette montre connectée vous permet également de mesurer la qualité de votre sommeil, en vous indiquant combien de temps vous dormez chaque nuit et comment se répartissent vos différents cycles. Et si vous éprouvez des difficultés à vous endormir ou que votre sommeil n’est pas assez profond, la montre connectée propose quelques exercices de respiration faciles et rapides à mettre en œuvre.

Une montre connectée pour s’activer davantage

L’activité physique étant incontournable pour préserver sa santé, l’ICE smart one se charge de rappeler aux plus sédentaires qu’il est temps de bouger. Et sur ce point, vous avez le choix, la montre connectée prenant en charge plus de 100 sports différents, allant du running au vélo, en passant par la musculation et même l’équitation.

Vous préférez la marche aux entraînements intensifs ? Ice-Watch a pensé à vous et vous permet de suivre en temps réel la distance parcourue au cours de la journée, le nombre de pas réalisés, ainsi que les calories brûlées.

Toutes ces informations sont consultables directement depuis la montre connectée, mais aussi sur l’application compagnon ICE smart disponible sur Android et iOS. Indispensable pour synchroniser l’ICE smart one avec votre smartphone, cette application est aussi très utile pour de déterminer précisément quelles notifications activer sur votre montre et personnaliser le fond d’écran.

La marque propose à ce titre une large palette de cadrans, certains très épurés et d’autres plus complets comprenant notamment le niveau de batterie, le rythme cardiaque en temps réel, le nombre de pas ou encore les kilomètres parcourus. La marque a tout prévu pour vous inciter à vous activer, même si vous n’êtes pas un sportif dans l’âme. Et si vous vous lanciez comme premier défi de dépasser les 10 000 pas par jour ?

Plus abordable que jamais, l’ICE smart one est proposée jusqu’au 27 novembre au prix contenu de 59 euros. Voilà une bonne affaire à saisir durant le Black Friday.