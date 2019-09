A l’occasion de l’IFA de Berlin, le constructeur japonais Audio-Technica a dévoilé ce mercredi ses nouveaux écouteurs true wireless. Élégamment baptisés ATH-CKS5TW et ATH-CK3TW, il succèdent aux premiers écouteurs sans aucun fil lancés par Audio-Technica en début d’année.

Le sans-fil n’est pas dans l’ADN d’Audio-Technica. Cette marque japonaise fondée dans les années 60 s’est fait une réputation dans le monde de la Hi-fi. Pourtant, pour s’adapter aux nouveaux usages, le constructeur s’est lancé depuis 2018 dans le domaine des écouteurs Bluetooth true wireless.

Après les CKR7TW lancés l’an dernier à l’IFA, Audio-Technica a décidé de renouveler sa gamme d’écouteurs Bluetooth avec deux nouveaux modèles, les ATH-CKS5TW et les ATH-CK3TW.

Les deux modèles sont des écouteurs true wireless avec cependant de fortes différences entre les deux versions. Ainsi, les ATH-CKS5TW se veulent bien plus haut de gamme. Ils sont dotés de transducteurs de 10 mm et offrent jusqu’à 15h d’autonomie. Par ailleurs, le boîtier permet de les recharger deux fois supplémentaires, pour un total de 45 heures. Les ATH-CKS5TW sont dotés de boutons pour contrôler la musique, le volume et les appels et sont compatibles avec les codecs aptX, AAC et SBC. Les écouteurs ATH-CKS5TW seront disponibles en noir courant septembre au prix de 159 euros.

Audio-Technica a également présenté les écouteurs ATH-CK3TW. Ceux-ci ne proposent que des transducteurs de 5,8 mm et un contrôle par surfaces tactiles pour les appels et le volume. Le contrôle de la musique se fait quant à lui par capteurs sensitifs. Pour l’autonomie également, les ATH-CK3TW sont moins performants puisque Audio-Technica n’annonce que jusqu’à 6h d’autonomie, et quatre recharges supplémentaires par boîtier pour un total de 30 heures. Les écouteurs sont compatibles aptX et SBC, mais pas AAC. Les ATH-CK3TW d’Audio-Technica sortiront quant à eux en novembre en quatre coloris — noir, blanc, bleu ou rouge — au prix de 99 euros.