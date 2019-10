Il semble désormais très probable qu'Apple commercialise de nouveaux écouteurs True Wireless nommés AirPods Pro. Voici tout ce que l'on sait sur ces écouteurs sans fil.

Soyons honnêtes : les AirPods 2 n’ont rien d’une deuxième génération d’écouteurs sans-fil. Nous nous attendions à un nouveau design, de la réduction de bruit active et une protection contre l’eau. Et nous avons eu la charge sans fil et « Dis Siri ».

Pas d’AirPods 3, mais des AirPods Pro

Les rumeurs et autres indices se multiplient concernant les AirPods Pro à quelques jours de leur potentielle officialisation. Il semble que ces AirPods Pro seront exactement cette « deuxième » génération des écouteurs sans fil.

Ce que nous savons déjà : le nouveau design de l’étui de protection et la forme des écouteurs, une réduction active du bruit et un prix supérieur aux AirPods 2… jusqu’à 259 dollars.

La dernière rumeur en date de UDN évoque une production contre l’eau. Très probablement, on ne pourra pas nager avec, mais une protection contre la sueur et la pluie devrait être de la partie. Les AirPods Pro seraient également dévoilés dans de nouvelles couleurs. Jusqu’à huit nouvelles couleurs, notamment le vert, le blanc, le noir et l’or. On ne sait pas quelles seront les quatre couleurs suivantes, mais à en juger par les couleurs du nouveau casque Beats Solo Pro, vous pouvez vous attendre à des couleurs plus vives.

Nous n’attendons pas de conférence d’Apple. Ces AirPods Pro devrait arriver courant novembre, Apple pourrait simplement ajouter ses nouveaux écouteurs sur son store en ligne, sans annonce particulière. Même si les caractéristiques dont il est question dans cet article sont encore des rumeurs, il semble que ce nouveau modèle d’AirPods est bien une réalité, Apple en a fait mention dans une version iOS 13.2 bêta.

Apple ne sera pas le seul à commercialiser des écouteurs sans-fil True Wireless : Amazon va lancer ses Echo Buds équipés de la technologie Bose pour la réduction du bruit. Microsoft lance également ses écouteurs, les Surface Earbuds. Enfin, Google prévoit également de commercialiser ses Pixel Buds de deuxième génération au printemps prochain.