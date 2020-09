Avec Adaptive ANC, Qualcomm veut démocratiser la réduction de bruit sur les casques et écouteurs

Qualcomm a annoncé la mise à disposition d'Adaptive ANC, une nouvelle technologie qui devrait démocratiser la fonction de réduction de bruit sur les casques et écouteurs Bluetooth.

Ce jeudi, Qualcomm a annoncé nombre de nouveautés concernant ses différentes puces et technologies. Outre les processeurs Qualcomm alimentant des ordinateurs ou les progrès de la 5G, l’équipementier a également dévoilé une nouveauté particulièrement intéressante dans le domaine de l’audio.

Pour aller plus loin

AirPods et alternatives : les meilleurs écouteurs sans fil Bluetooth

Il faut dire que Qualcomm fournit déjà à nombre de constructeurs des puces Bluetooth et des SoC pour casques, enceintes et écouteurs Bluetooth. C’est le cas notamment d’Audio Technica, Marshall, Bose, Ultimate Ears, Xiaomi, Sennheiser, Jabra ou JBL. La firme est également propriétaire des codecs aptX, aptX HD ou aptX Adaptive, parmi les plus populaires dans le domaine de l’audio sans fil. C’est à ce titre que Qualcomm a présenté ce jeudi une nouvelle technologie de réduction active du bruit, baptisée logiquement Qualcomm Adaptive ANC.

Concrètement, il s’agit d’une solution de réduction de bruit active qui sera mise à disposition des constructeurs partenaires de Qualcomm qui souhaiteraient équiper leurs casques ou écouteurs d’une fonction de réduction de bruit active. Le principal avantage pour les constructeurs est ainsi de ne rien avoir à développer par eux même et de pouvoir intégrer cette fonction clé en main dans leurs appareils. Il leur suffira en effet d’intégrer le solution logicielle de Qualcomm — vendue sous licence — pour l’intégrer directement à leurs produits.

Il faut dire que cette fonction a de quoi séduire puisque, d’après les chiffres de Qualcomm, 71 % des utilisateurs se disent intéressés par la réduction de bruit, devenu le 4e critère le plus souhaité par les futurs acheteurs de casques et écouteurs.

Une fonctionnalité disponible sur les écouteurs dotés de la puce Qualcomm QCC514x

L’intérêt de cette technologie selon Qualcomm réside, comme son nom l’indique, dans son adaptabilité. Elle pourra en effet fonctionner aussi bien sur des écouteurs true wireless que des casques supra ou circum-auraux. Par ailleurs, la réduction de bruit développée par Qualcomm a pour intérêt d’être indépendante de la physionomie de l’oreille de l’utilisateur. En fonction de la forme de chaque oreille, le système va ajuster les performances à la volée de manière à produire une qualité sonore constante, et ce même si l’écouteur est mal positionné. « Qualcomm Adaptive ANC est conçu pour ajuster dynamiquement les performances en temps réel en fonction de la manière dont l’écouteur est porté et du niveau de son qui passe, peu importe la manière dont les écouteurs sont utilisés », indique ainsi Qualcomm.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs casques Bluetooth (sans fil) en 2020

La technologie Qualcomm Adaptive ANC est compatible avec tous les casques et écouteurs équipés de la puce audio Bluetooth Qualcomm QCC514x, lancée en début d’année. Pour l’heure, aucun constructeur n’a cependant annoncé avoir adopter la fonction de réduction de bruit active proposée par Qualcomm. Reste qu’outre les géants du secteur que son Bose, Sony ou Apple, cette fonction pourrait séduire d’autres constructeurs qui pourraient proposer de la réduction de bruit active sans coûts de recherche et développement pour leurs casques et écouteurs.