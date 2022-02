Renault Mégane E-Tech en location longue durée à 248 €/mois, bonne ou mauvaise affaire ?

La Renault Mégane E-Tech, c'est le nouveau modèle 100 % électrique de la firme au Losange. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle nous a déjà largement séduit. En parcourant le site Internet de Renault, la Mégane E-Tech s'affiche déjà à des mensualités assez attractives, sous les 250 €/mois. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette offre ? Décryptage.

En France, en 2021, il s’est vendu pas moins de 162 000 voitures électriques, soit une hausse de 45,6 % par rapport à 2020. Sur le dernier mois de l’année dernière, l’électrique a même atteint les 15 % de parts de marché, se rapprochant ainsi du diesel, dont les PDM étaient de l’ordre de 17 % à cette même période.

Et l’année 2022 devrait être encore plus faste pour la voiture électrique, avec de plus en plus de produits sur le marché et un bonus écologique toujours de la partie, même si le barème est amené à évoluer le 30 juin prochain. Le podium des voitures électriques vendues en France l’année dernière était composé de la Peugeot e-208 en troisième position avec 17 858 immatriculations, derrière la Renault Zoé (23 573) et la Tesla Model 3 (24 911).

Mais ce classement pourrait rapidement changer avec l’arrivée d’un nouveau modèle français, à savoir la Renault Mégane E-Tech que nous venons tout juste de prendre en main. Et force est de constater que la firme au Losange a réussi un sacré tour de force en proposant actuellement l’une des meilleures voitures électriques du marché.

Si vous êtes tenté par l’achat d’une VAE et que cette Mégane électrique vous fait de l’œil, Renault propose une offre de financement plutôt intéressante. Votre conseiller commercial préféré vous a sûrement déjà fait l’éloge des financements qu’il propose, et notamment en LLD ou LOA : location longue durée et la location avec option d’achat.

Pour différencier les deux, c’est simple, vous « louez » la voiture dans les deux cas durant un laps de temps défini au moment de signer le contrat de location.

La différence entre ces deux offres de location arrive à la fin du contrat, au bout de 3, 4 ou 5 ans. Avec la LOA (location avec option d’achat), vous aurez le choix entre lever l’option d’achat (préalablement définie au moment de signer le contrat) ou bien de restituer le véhicule. La LLD (location longue durée) n’inclut pas d’option d’achat à la fin du contrat. En d’autres termes, vous restituez la voiture.

Ces financements permettent d’afficher certains modèles à des tarifs mensualisés qui sont psychologiquement plus accessibles. En regardant de plus près ces offres, plusieurs conditions sont à respecter. De quoi parfois repartir bredouille quand le loyer affiché et placardé sur Internet et sur tous les canaux de communication passe du simple au double si on ne remplit pas toutes les conditions.

C’est pourquoi, au sein de cette rubrique, nous vous proposons un décryptage des offres du moment. Nous allons regarder d’un peu plus près quelles sont les conditions à remplir et si, économiquement parlant, ces financements peuvent convenir à l’usage que vous aurez du véhicule. Et aujourd’hui, après avoir décrypté l’offre du Škoda Enyaq iV disponible à partir de 299 €/mois, celle du Kia EV6 à partir de 297 €/mois, du MG ZS EV à 99 €/mois, et celle de la Peugeot e-208 à 149 €/mois, nous allons nous intéresser à la Renault Mégane E-Tech à 248 €/mois.

Quel est le modèle de Renault Mégane E-Tech proposé au tarif de 248 €/mois ?

La Mégane E-Tech étant un nouveau produit, il n’y a pas encore d’offres vraiment promotionnelles la concernant. Pour arriver à trouver un financement, il faut directement se rendre sur le configurateur, avec un prix d’appel affiché plutôt intéressant. Du coup, s’il n’y a pas d’offres spéciales de financement, il n’y a pas d’affiches promotionnelles non plus.

Quand nous arrivons directement sur le configurateur, nous avons d’emblée la voiture que nous allons avoir pour 248 €/mois et non pas un modèle plus haut de gamme et mieux équipé avec une offre de financement décolérée juste à côté. Le catalogue de la Renault Mégane E-Tech est encore assez restreint et, globalement, les versions proposées sont encore assez haut de gamme. D’ici quelques mois, il ne serait pas étonnant de voir des offres de financement encore moins élevées.

Le modèle à 248 €/mois bénéficie d’un moteur électrique de 130 chevaux et 250 Nm de couple. La batterie, d’une capacité de 40 kWh, permet d’effectuer 300 kilomètres selon le cycle WLTP. La finition « équilibre » permet de bénéficier, de série, des équipements listés ci-dessous :

Poignées de porte avant électriques

Projecteurs LED avec clignotants dynamiques

Sellerie textile

Volant Soft Touch

Instrumentation numérique 12 pouces

Écran central 9 pouces

Réplication smartphone sans fil

Audio Arkamis Classic 4 haut-parleurs

Climatisation manuelle. Régulateur de vitesse

Siège conducteur réglable en hauteur

Capteurs de stationnement arrière

Caméra de recul

Déverrouillage d’approche

Freinage régénératif avec palettes au volant

Aide au maintien dans la file

Freinage automatique d’urgence

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Alerte de survitesse

Détection de fatigue

Alerte de distance de sécurité

Jantes en alliage 18 pouces

La couleur de base pour bénéficier de l’offre est bien terne puisqu’il s’agit du « Blanc Glacier ». En revanche, si vous souhaitez ajouter une ou deux options (y compris les couleurs), vous sortez immédiatement de l’offre et les mensualités grimpent. Renault propose également plusieurs types de charges pour sa Mégane, et bien évidemment l’offre comprend la version « Standard Charge », c’est-à-dire sans charge rapide en courant continu.



Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD de la Renault Mégane E-Tech ?

Il s’agit d’une offre de location longue durée sur 36 mois et 30 000 kilomètres maximum. Le site indique que l’offre à 248 €/mois est soumise à un apport de 10 000 euros. Cet apport ne comprend pas la déduction du bonus écologique maximal de 6000 euros éligible jusqu’au 30 juin 2022. Le bonus est déduit de l’apport. Ainsi, celui-ci tombera à 4000 euros.

À noter que cette offre n’est pas soumise à la prime à la conversion et donc à la mise en rebut d’un ancien véhicule. Avec votre LLD, Renault n’intègre pas l’entretien ni l’extension de garantie sur trois ans. La voiture sera garantie d’emblée deux ans seulement.

Combien vous coûtera l’offre LLD de la Renault Mégane E-Tech ?

Sur trois ans de location, avec apport, votre Renault Mégane E-Tech vous coûtera 12 928 euros sans l’entretien, l’extension de garantie et l’assistance. Renault affiche sa Mégane électrique à partir de 35 200 euros sur son site, bonus écologique de 6000 euros non déduit. Cela nous donne au final une voiture affichée au prix catalogue à 29 200 euros.

En partant de ce prix-là, vous paierez donc, sur trois ans, 44,2 % du prix de votre voiture. C’est globalement un peu plus élevé que la dépréciation d’une voiture neuve après environ trois ans d’utilisation. L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option de rachat du véhicule. Il faudra obligatoirement le rendre à la fin de la location.

Attention aux frais de remise en état, toujours chers au moment de la restitution. Nous vous conseillons de le faire avant chez un carrossier, cela vous coûtera moins cher qu’en concession. Si vous reprenez un véhicule chez votre concessionnaire Renault après votre LLD, il sera aussi un peu moins regardant sur les frais de remise en état.

Précisons qu’il ne s’agit pas d’une offre promotionnelle, mais bien d’un loyer affiché sur la première page du configurateur. Renault propose sur son site une fonction permettant de simuler son financement. Nous sommes parvenus à une offre légèrement inférieure aux 248 €/mois affichés, en l’occurrence 227 €/mois, mais sur 48 mois avec un apport de 4500 euros, bonus déduit.

Le financement n’est pas encore totalement verrouillé par une offre sur un produit précis. L’ajout d’une option ou d’une couleur ne jouera pas forcément beaucoup sur la mensualité. Le changement de finition, de motorisation ou de batterie oui en revanche.

Quels sont les avantages de l’offre LLD de la Renault Mégane E-Tech?

Comme nous l’avions mentionné lors de notre essai, la Renault Mégane E-Tech est une voiture bien née, très bien née même avec des qualités dynamiques et un confort au sommet de la catégorie. Les finitions sont au rendez-vous, l’équipement en entrée de gamme est plutôt correct et les consommations sont maîtrisées dans l’ensemble.

L’avantage également, c’est qu’il ne s’agit pas d’une offre bien cadrée qui concerne un produit précis en stock en concession. Et que souvent les concessionnaires n’ont pas ou n’ont plus. De ce fait, l’ajout d’une peinture en option ou d’un équipement n’engendrera pas forcément une grosse hausse de la mensualité.

Quels sont les inconvénients de l’offre LLD de la Renault Mégane E-Tech ?

Des inconvénients, il y en a quelques-uns à cette offre, ou plutôt de la voiture qui est proposée. Car oui, si la Mégane E-Tech est une excellente voiture électrique, elle l’est encore plus quand il s’agit d’un modèle plus haut de gamme, comme nous les avons eus durant nos premiers essais.

En y regardant de plus près, il y a quelques éléments qui clochent, à commencer par l’absence totale de recharge rapide pour cette version « Standard Charge ». Pour passer au niveau du dessus, il faut prendre l’option « Boost Charge » facturée 2000 euros au catalogue pour bénéficier de la recharge triphasée allant de 11 à 22 kW (fournie de série sur la Renault Zoé et la Twingo électrique…) et DC jusqu’à 100 kW. De série, ce sera du monophasé jusqu’à 7,4 kW. Autrement dit, ce sera recharge à la maison et puis c’est tout.

Et avec une autonomie mixte d’environ 300 km, cela pourrait refroidir plus d’un client. Car même si la Mégane E-Tech n’est pas très gourmande en kWh, la densité du réseau de recharge actuellement pourrait donner quelques sueurs froides pour les longs trajets, et donc pour un usage polyvalent. Et en plus, sans recharge rapide, cela relève du parcours du combattant. Cette offre est donc uniquement réservée pour ceux réalisant des trajets du quotidien avec la possibilité de recharger à la maison.

Comme il ne s’agit pas d’une offre promotionnelle, les assurances (décès/invalidité, perte d’emploi…) ne sont pas comprises et il faudra rajouter quelques euros par mois pour les avoir. En revanche, ne pas avoir l’extension de garantie sur l’ensemble de la durée du financement, ni l’assistance, ni l’entretien, c’est un peu chiche. En jouant un peu avec le simulateur de financement, il y a plusieurs paliers à la LLD et il est possible d’ajouter certaines prestations, comme le véhicule de remplacement (20 €/mois) ou encore l’entretien avec l’extension de garantie (10 €/mois).

