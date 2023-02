Rivian : deux nouvelles voitures électriques prévues pour l’Europe

Comme de nombreux autres constructeurs étrangers de voitures électriques, Rivian devrait à son tour faire son arrivée sur le marché européen. Mais alors qu'elle rencontre quelques difficultés, la firme américaine ne devrait pas s'exporter avant au moins trois ans, avec un tout nouveau modèle adapté à notre marché.

Les constructeurs européens ont-ils du souci à se faire ? Sans aucun doute. Car depuis peu, de nombreuses jeunes marques se développent et commencent à s’implanter sur le Vieux continent. Chinoises majoritairement, comme BYD, Nio ou encore Xpeng, sans parler de MG, qui inquiètent de plus en plus les spécialistes qui craignent que l’Europe ne devienne plus qu’un simple importateur. Mais d’autres constructeurs américains, comme Lucid avec sa berline Air arrivent également chez nous, petit à petit.

Une arrivée mais pas tout de suite

Certaines marques prennent plus de temps que d’autres à traverser l’Atlantique, même si ce n’est pas l’envie qui leur manque. C’est notamment le cas de Rivian, fondée en 2009, d’abord sous le nom de Mainstream Motors, avant de devenir Avera Automotive un peu plus tard. Ce n’est toutefois qu’en 2020 que celui-ci lance son premier modèle, le R1T, un pick-up électrique dévoilé en 2018 sous la forme d’un concept.

Rival des Tesla Cybertruck et autres Ford F-150 Lightning, celui-ci est accompagné depuis le début de l’année 2021 par le Rivian R1S. Il s’agit cette fois-ci d’un SUV électrique plus conventionnel, qui chasse sur les terres du nouveau GMC Hummer EV, entre autres. Deux modèles très proches, qui devraient bientôt être épaulés par un nouvel arrivant.

Baptisé R1X, ce dernier pourrait arriver dans le catalogue à la fin de l’année prochaine. Mais comme les autres, il ne devrait être vendu qu’aux Etats-Unis, seul marché sur lequel la marque est présente. Pourtant, ce n’est pas l’envie qui manque à Rivian de s’exporter jusque chez nous. Et pour cause, le constructeur avait même signé en septembre dernier un partenariat avec Mercedes.

Le but ? Développer des utilitaires électriques, un peu à la manière de Ford et Volkswagen s’étant également associés afin de partager leurs compétences. C’est ainsi que le futur SUV électrique de la marque à l’ovale bleu reposera sur la plateforme MEB de la firme de Wolfsburg. Oui mais voilà, l’alliance entre Rivian et la marque à l’étoile n’aura pas duré bien longtemps, puisque le divorce a été prononcé en décembre dernier.

Un nouveau modèle

Et pour cause, la situation de l’entreprise américaine, qui développe son propre réseau de bornes de recharge, n’est pas au beau fixe. Selon un article de l’agence américaine Reuters, Rivian n’a pas atteint son objectif de 25 000 véhicules vendus en 2022. Au total, 24 337 unités ont été produites dans son usine située dans l’Illinois et 20 332 voitures seulement ont été livrées.

Ainsi, l’arrivée en Europe attendra encore un peu, la santé de la marque étant encore fragile. Comme l’explique le site CarScoop, Rivian devrait venir chez nous avec un modèle plus adapté à notre marché afin de ne prendre aucun risque. Il s’agirait des futurs R2S et R2T, qui prendraient respectivement la forme d’un SUV et d’un pick-up.

Mais il faudra faire preuve de patience avant de découvrir ces deux véhicules sur nos routes. Et pour cause, si leur lancement était prévu en 2025, il a finalement été reporté à 2026. Nous ne devrions donc rien voir arriver avant cette année-là, au moins. Ces véhicules devraient être assemblés au sein de la nouvelle usine de Rivian située en Géorgie et qui devrait être opérationnelle en 2024.

Celle-ci sera également chargée de la fabrication du R1X, qui rivalisera avec les Mercedes EQG, Jeep Wrangler et autres Ford Bronco. En arrivant en Europe, le constructeur aura alors à trouver sa place face notamment à Tesla et aux marques chinoises débutant aussi leur commercialisation chez nous. Mais également à General Motors, qui prépare aussi son grand retour sur notre territoire en électrique.

