Pourquoi cette magnifique voiture électrique pourrait être plus simple à conduire qu’une Tesla

L'un des concurrent de Tesla, General Motors, annonce de nouvelles fonctionnalités pour son système de conduite autonome Super Cruise qui en profite pour changer de nom et devenir Ultra Cruise. S'il est plus performant que l'Autopilot de Tesla selon certains, GM est nettement moins impatient et fait preuve de prudence. Surtout, l'Ultra Cruise pourrait arriver en Europe avec... un LiDAR.

Il y a encore quelques années, l’Autopilot de Tesla était considéré comme le meilleur système de conduite semi-autonome. Et pour cause, il était quasiment le seul, alors qu’il est proposé sur la Model S depuis 2015. Au fil des années, de plus en plus de constructeurs se sont lancés dans le développement de cette technologie, dont General Motors qui propose aujourd’hui son Super Cruise.

Une nouvelle fonctionnalité

Ce dernier prend la forme d’un système de conduite de niveau 2, dont le développement a notamment été rendu possible par le rachat par le groupe américain de l’entreprise Cruise Automation. Depuis, l’entreprise a bien progressé, à tel point que sa technologie est désormais l’une des plus performantes du marché, derrière le BlueCruise de Ford et le Drive Pilot de Mercedes.

Mais l’entreprise américaine ne veut pas s’arrêter en si bon chemin, alors qu’elle prévoit également une arrivée en Europe au cours des prochaines années. Ainsi, elle annonce dans un communiqué une nouvelle amélioration pour son système de conduite autonome, avec l’arrivée de l’Ultra Cruise. Cela passera par l’arrivée de nouveaux capteurs par rapport au Super Cruise déjà proposé sur certains modèles de la firme afin d’offrir une vision à 360 degrés de la voiture.

Ce dispositif sera alors inauguré sur la nouvelle Cadillac Celestiq, une grande berline électrique qui pourrait tout à fait être commercialisée un jour en Europe. Ainsi, le constructeur prend le contre-pied de Tesla, qui ne croit quant à lui qu’aux caméras pour sa conduite autonome. Bien que la prochaine version de son FSD (full self-driving), qui arrivera avec le Hardware 4 pourrait signer le retour des radars.

Comme le rappelle le communiqué de General Motors, son système repose sur l’alliance de plusieurs radars et caméras, tandis qu’un capteur LiDAR est également installé derrière le pare-brise. De quoi se distinguer de la marque d’Elon Musk, qui n’a pour l’heure pas recours à cette technologie, présente sur de nombreuses voitures comme les Volvo EX90 et autres Nio ET7.

Pas de précipitation

Ainsi, l’Ultra Cruise permettrait à la voiture de se déplacer sans intervention du conducteur dans 95 % des cas. Cependant, General Motors ne veut pas aller trop vite en besogne, contrairement à Elon Musk. Ce dernier avait en effet annoncé que son Autopilot était « probablement meilleur » qu’un conducteur humain, ce qui a causé la colère des autorités il y a quelques mois.

GM admet en effet que son système n’est pas encore totalement autonome et infaillible. Comme l’explique l’ingénieur en chef Jason Ditman, relayé par Automotive News, le système Ultra Cruise, qui sera lancé l’an prochain, « dira au conducteur de reprendre la main dans les rond-points et autres intersections nécessitant des manœuvres compliquées ».

Cependant, il s’annonce optimiste et explique que le dispositif va évoluer au fil du temps. Il en profite également pour lancer un petit tacle à Tesla, en expliquant que l’Ultra Cruise sera totalement opérationnel lorsqu’il sera proposé aux clients. Pas question, donc de mettre ces derniers à contribution comme le fait la marque d’Elon Musk, dont le FSD, que nous avons récemment pu tester est toujours en bêta-test aux États-Unis. Contrairement au Drive Pilot de Mercedes, le FSD de Tesla n’est pas encore disponible en Europe.

Les aides à la conduite Ultra Cruise de GM seront toujours considéré comme une conduite semi-autonome de niveau 2. Pour le moment, seul Mercedes propose un niveau 3 avec son Drive Pilot sur les Calsse S et EQS.

Pour rappel, la conduite autonome de niveau 3 est désormais autorisée sur le Vieux Continent, jusqu’à une vitesse de 130 km/h. Si le système de Mercedes est actuellement limité à 60 km/h, cela va changer alors que le constructeur a récemment dévoilé son futur système MB.OS qui améliorera ce système. La firme s’est également associée à Luminar pour équiper ses voitures d’un LiDAR encore plus performant, en attendant l’essor de la conduite autonome de niveau 4. Ce dernier ne devrait pas arriver avant la fin de la décennie.

