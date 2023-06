Ce constructeur de voitures électriques fait mieux que Tesla pour faciliter les longs trajets

Le constructeur américain Rivian vient de finaliser le rachat de l'application de planification d'itinéraires A Better Route Planner (ABRP). Celle-ci est désormais disponible sur les voitures électriques de la gamme, mais cela inquiète les propriétaires d'autres modèles électriques qui utilisaient cette application. On vous explique pourquoi c'est un sujet aussi important pour l'essor de la voiture électrique.

S’il n’est plus important d’avoir une grande autonomie sur une voiture électrique, il est tout de même primordial de pouvoir compter sur le réseau de bornes de recharge. Et pour cela, encore faut-il trouver ces dernières. C’est là qu’interviennent les planificateurs d’itinéraires, qui permettent de prévoir un trajet en prenant en compte les prises où se brancher, mais pas seulement.

Une nouvelle fonctionnalité

Si certains constructeurs proposent cette fonctionnalité en natif sur leurs voitures, comme Audi avec son Q8 e-tron que nous avons récemment testé ou encore Tesla et Renault avec sa Mégane E-Tech sous Android Automotive, ce n’est pas le cas de tous. Pour ceux-là, des applications existent afin d’aider les conducteurs à planifier leur trajet en toute sérénité. Parmi elles, A Better Route Planner, aussi connue sous l’abréviation ABRP.

Cet outil est réputé comme étant actuellement l’un des plus performants du marché dans son domaine et peut être utilisé par tout le monde sur un smartphone ou un ordinateur, en prévision d’un trajet. Il est toutefois assez difficile à prendre en main, et sa version grand public est l’application française Chargemap, bien que largement moins complète. Mais voilà qu’ABRP vient tout juste d’être racheté par un constructeur spécialisé dans les voitures électriques, quelques jours après l’annonce du site Electrek.

Le média expliquait que la marque américaine était en train de finaliser le rachat de ABRP. C’est désormais chose faite, comme l’annonce le constructeur via un communiqué de presse. Dans un autre communication officielle, cette fois-ci visible sur son site Rivian annonce que cette fonctionnalité est d’ores et déjà disponible avec la dernière mise à jour de ses voitures électriques.

Et sans surprise, l’application conserve les mêmes fonctionnalités, désormais intégrées directement dans le système d’info-divertissement des R1T et R1S. Il suffit alors d’entrer sa destination pour pouvoir accéder à diverses informations, comme la distance qu’il est possible de parcourir avec l’autonomie restante ou encore les lieux dans lequel vous pourrez brancher votre voiture et le temps nécessaire pour remplir la batterie.

Mais Rivian ne s’est pas contenté de seulement intégrer l’application, comme a pu le faire Polestar par exemple. L’application est beaucoup plus simple d’utilisation chez Rivian grâce à une interface totalement revue.

Et pour les autres ?

L’utilisation de cette nouvelle fonctionnalité

est globalement similaire à celles pour tous les autres planificateurs de trajet. Celle-ci vous indique également des informations plus basiques, comme l’arrivée estimée à votre destination finale, comme c’est le cas sur Waze ou encore Google Maps. Le communiqué de Rivian explique aussi qu’il est possible de choisir l’autonomie que vous voulez conserver à l’arrivée.

Les propriétaires de modèles de la marque pourront également sélectionner leur réseau de bornes de recharge préféré et éviter les autoroutes, péages et autres ferries par exemple. Il est possible d’enregistrer ces préférences uniquement pour le trajet qui sera effectué ou jusqu’à nouvel ordre via les réglages de l’application. Enfin, les clients pourront aussi préparer leur trajet via leur mobile puis l’envoyer directement à leur véhicule.

Rivian prend une longueur d’avance sur Tesla, puisque le planificateur d’itinéraire du géant américain ne permet pas de choisir le niveau de batterie à l’arrivée à une borne ou à destination. Et il ne permet pas non plus d’utiliser un autre réseau que les Superchargeurs de Tesla.

Ce rachat présente un vrai avantage pour ABRP, qui pourra sans doute se développer et offrir de nouvelles fonctionnalités dans le futur. Mais celui-ci inquiète aussi les propriétaires de voitures électriques d’autres marques, qui craignent que l’application ne soit à terme réservé qu’aux véhicules de Rivian. Mais cela ne semble pas être le cas pour le moment, puisque Rivian annonce la continuité du développement d’ABRP comme une application indépendante.

La firme est actuellement en pleine mutation, après s’être séparée de Mercedes quelques mois plus tôt. Elle souhaite notamment partir à la conquête du marché européen avec un tout nouveau modèle conçu pour notre territoire. Par ailleurs, elle annonçait il y a quelques jours se séparer de sa fonction Tank Turn, pour d’étonnantes raisons écologiques.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.