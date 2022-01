Sur les TV Samsung et LG, Nvidia GeForce Now aura finalement une limitation technique

L'arrivée du cloud gaming directement intégré dans les téléviseurs est une bonne nouvelle pour les joueuses et les joueurs. Malheureusement, Nvidia ne va pas y aller à fond. Du moins, pas ces prochains mois.

En 2022, le cloud gaming via Google Stadia et Nvidia GeForce Now arrivent sur les téléviseurs de LG et Samsung. C’est une excellente nouvelle, étant donné que l’on a pas besoin de matériel en plus, exceptée une manette évidemment. Cependant, il y a une limitation à cette intégration.

Vous allez devoir baisser vos attentes en matière de qualité d’image. En effet, le service GeForce Now est limité en définition Full HD sur les téléviseurs LG et Samsung. Pour les joueurs occasionnels, cela peut suffire pour l’essayer, mais il sera inutile de prendre l’abonnement RTX 3080. Les choses se présentent mieux en ce qui concerne Google Stadia : la 4K sera disponible avec support du HDR.

Rappelons quand même que de nombreux jeux sur Google Stadia proposent de la fausse 4K. La vidéo est livrée en 4K, mais les jeux sont souvent calculés dans une définition nettement inférieure – parfois uniquement en 1080p.

La 4K est réservée (pour le moment) à la Shield

Nvidia poursuit jusqu’à présent la stratégie de réserver la définition 4K et le HDR à sa Shield TV. Cela devrait rester comme ça au moins pendant le premier semestre 2022. Selon Nvidia, cela pourrait changer mais la marque doit travailler sur une optimisation dédiée, il faudra vérifier la compatibilité des processeurs de chaque téléviseur et leur capacité à décoder un flux H265 / 60 fps / 4K dans de bonnes conditions.

