TP-Link profite de l’IFA 2019 pour présenter son nouveau routeur Wi-Fi : le AX50. Proposé à 130 euros, il est compatible avec le Wi-Fi 6 et intègre même l’assistant Amazon Alexa.

TP-Link est une entreprise réputée dans le milieu des outils réseau. La firme chinoise se doit donc de s’adapter aux avancées technologiques et c’est ce qu’elle fait avec son nouveau routeur.

Le Archer AX50 vient d’être annoncé à quelques jours de l’IFA 2019 de Berlin et propose une compatibilité Wi-Fi 6 pour seulement 130 euros. Un prix très abordable pour le premier routeur de la marque compatible avec cette technologie.

Enfin une baisse de prix pour le Wi-Fi 6

Selon les chiffres de TP-Link, rapportés par Inpact Hardware, l’Archer AX50 aurait un débit de 3 Gb/s. La plateforme Intel GIG+ sur laquelle il est basé permet en effet d’atteindre 2,4 Gb/s en 5 GHz et 574 Mb/s en 2,4 GHz. Quant aux 4 ports LAN et au port WAN, ils sont limités à 1 Gb/s (il fallait bien faire des économies quelque part). En plus de cela, ce routeur est accompagné de 4 antennes externes et d’un port USB 3.0. Une autre particularité de l’Archer AX50 est l’intégration d’Amazon Alexa. Le routeur pourra ainsi être contrôlé par le biais de l’assistant vocal du géant américain.

Profiter d’un meilleur débit théorique, atténuer l’impact des nombreux appareils connectés et réduire la latence : voilà les grands avantages sur le papier du Wi-Fi 6 (un dossier complet est disponible ici). Mais pour en profiter, il faut un appareil compatible.

Les appareils compatibles Wi-Fi 6 encore peu nombreux

Le SoC Snapdragon 855 est compatible avec cette technologie et les smartphones le proposant devraient donc l’être également, au même titre que les Samsung Galaxy S10 et Note 10. Pour savoir si vos appareils le sont, il suffit de vérifier sur la fiche technique s’ils sont compatibles avec le 802.11ax.

L’argument premier de cet Archer AX50 est clairement son prix de 129,90 euros. Si vous voulez profiter du Wi-Fi 6, il sera compliqué de trouver vraiment moins cher. Mais cela est de bon augure, avec des produits de ce genre, cette technologie va pouvoir se démocratiser et devenir de plus en plus abordable.

Le routeur Archer AX50 de TP-Link devrait sortir courant novembre.