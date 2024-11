L’occasion de passer à un écran PC OLED : voici 6 offres du Black Friday

L’OLED s’impose doucement mais sûrement dans nos setups gaming. Avec le Black Friday, les prix deviennent enfin plus abordables sur ces écrans haut de gamme.

L’arrivée de l’OLED sur le marché des écrans PC gaming représente une véritable révolution. On l’attendait depuis longtemps.

Avec des temps de réponse ultra-rapides de 0,03 ms, des noirs absolus et un contraste infini, des couleurs très vives, cette technologie offre une expérience visuelle incomparable. Les dalles OLED corrigent la plupart des défauts des écrans LCD, notamment les fuites de lumière et le manque de profondeur dans les scènes sombres. Ils excellent également en HDR.

L’un des principaux freins à l’adoption de l’OLED restait jusqu’à présent son prix élevé. Cependant, avec les promotions du Black Friday, ces écrans deviennent enfin plus accessibles. LG et Samsung, les deux géants du secteur, proposent des réductions significatives sur leurs modèles.

La polyvalence est l’un des grands atouts de ces écrans. Non contents d’offrir une expérience gaming optimale, ils excellent également pour le visionnage de films et séries grâce à leur qualité d’image exceptionnelle. La compatibilité avec les dernières technologies comme le FreeSync Premium Pro et le G-Sync assure une fluidité parfaite, que ce soit sur PC ou sur console.

Les meilleures offres en détail

La surprise vient de Corsair avec son Xeneon 27QHD240, actuellement proposé à un prix particulièrement agressif de 489 € sur Carrefour, soit une réduction spectaculaire de 39 % par rapport à son prix d’origine de 799 €. Ce moniteur 27 pouces en QHD combine toutes les caractéristiques essentielles : un taux de rafraîchissement de 240 Hz, un temps de réponse de 0,03 ms et une couverture colorimétrique DCI-P3 de 98,5 %.

Il se démarque par des fonctionnalités particulièrement intéressantes comme le Picture-in-Picture (PIP) et le Picture-by-Picture (PBP), ce qui permet d’afficher simultanément plusieurs sources. Son hub USB avec fonction KVM intégrée représente un véritable plus pour les utilisateurs travaillant avec plusieurs ordinateurs.

Le LG Ultragear 34GS95QE-W se positionne comme l’une des offres les plus intéressantes avec une réduction de 37 %. Ce moniteur ultrawide de 34 pouces combine une définition QHD (3440 x 1440 pixels) avec un rafraîchissement de 240 Hz, offrant un excellent compromis entre qualité d’image et performances. C’est un format également idéal pour travailler, on peut afficher deux images côte à côte.

À 819,99 € sur Amazon, il représente une excellente opportunité pour les joueurs exigeants.

Pour ceux qui recherchent la définition maximale, le LG UltraGear OLED 32GS95UV-W propose une dalle 4K capable d’atteindre 240 Hz. Sa polyvalence est remarquable puisqu’il peut basculer en Full HD à 480 Hz pour privilégier les performances. La promotion le fait passer sous la barre des 1000 € sur Amazon, ce qui reste un investissement conséquent, mais justifié par ses caractéristiques premium. C’est un peu l’écran PC OLED de référence aujourd’hui.

Les budgets plus serrés pourront se tourner vers le LG 27GS95QE-B, proposé à 599 € sur Amazon. Malgré son prix plus accessible, il conserve l’essentiel avec sa dalle QHD 240 Hz et ses certifications HDR. C’est probablement le meilleur rapport qualité-prix de cette sélection.

Samsung n’est pas en reste avec son Odyssey G6 G60SD, également proposé à 602 € sur Boulanger. Il est aussi à 599,99 euros sur le site de Darty.

La marque coréenne mise sur une fréquence de rafraîchissement exceptionnelle de 360 Hz, privilégiant clairement les performances pures à la définition (QHD, et encore, c’est très bien).

MSI fait également son entrée dans la danse avec le MAG 271QPX QD-OLED, un moniteur qui combine les technologies Quantum Dot et OLED.

Cette association promet des couleurs encore plus vibrantes, avec une couverture impressionnante de 99,1 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et une précision colorimétrique exceptionnelle (ΔE≤2).

Proposé à 645,99 € sur Amazon, il se distingue par sa fréquence de rafraîchissement de 360 Hz, idéale pour les jeux compétitifs, et sa connectique complète incluant un port USB Type-C.

