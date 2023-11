ThinkPad, Legion, IdeaPad : les PC Lenovo sont en promo avant le Black Friday

Une semaine avant le début des festivités, Lenovo lance une vague de réduction sur plusieurs de ses ordinateurs. Des promos qui donnent un bon avant-goût du Black Friday à venir.

Pas question d’attendre pour Lenovo. Le constructeur met en place des promotions inédites pendant trois jours sur ses meilleurs PC portables. Laptop gamer, ultrabook… il existe une machine en promotion pour chaque usage. Avec la garantie de profiter d’un excellent rapport qualité-prix, quel que soit le modèle.

Parmi les belles réductions, on trouve le Lenovo Yoga 7 Pro qui tombe sous la barre des 1 000 euros grâce à une remise de 350 euros. Le Lenovo ThinkPad T14s, lui, voit son prix fondre de 800 euros pour atteindre les 999 euros. Pas besoin, donc, d’attendre le Black Friday pour réaliser de très bonnes affaires.

En bref :

Le Lenovo IdeaPad Gaming 3 à 649,01 euros au lieu de 749,01 euros

En matière d’ordinateur gaming, Lenovo a su développer un sérieux savoir-faire. Conscient que tous les joueurs n’ont pas le même budget, le constructeur s’est attelé à concevoir un ordinateur portable pour jouer sans les ruiner. Arrive donc le Lenovo IdeaPad Gaming 3.

S’il est facturé sous la barre des 1 000 euros, le Lenovo IdeaPad Gaming 3 n’est en rien un PC qui ne laisse jouer qu’à des jeux mobiles peu gourmands. Avec son processeur AMD Ryzen 5 6600H, sa carte graphique Nvidia RTX 3050, ses 16 Go de RAM et son SSD de 512 Go, cette machine est parfaitement capable de faire tourner tous les jeux récents dans de bonnes conditions graphiques. Son écran de 15,6 pouces assure une définition Full HD, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Son châssis gris Onyx, aux arêtes anguleuses, abrite deux ports USB-A, un port RJ45, une prise HDMI et une prise jack. Une connectique suffisamment généreuse pour y adjoindre de nombreux périphériques. Même sans fil grâce aux compatibilités Bluetooth 5.1 et Wi-Fi 6.

À quelques jours de la Black Week, le Lenovo IdeaPad Gaming 3 passe à 649,01 euros contre 749,01 euros, soit une remise immédiate de 100 euros sur le site de Lenovo.

Le Lenovo Yoga Pro 7 à 849 euros au lieu de 1 199 euros

Un très bel ordinateur, voilà ce qu’est le Lenovo Yoga Pro 7. Celui-ci se pare d’un châssis en aluminium très fin, seulement 17,6 mm d’épaisseur, avec des bordures et des angles arrondis. S’il existe en gris, c’est surtout sa version vert émeraude qui lui confère une esthétique unique sur le marché des laptops. Sans oublier son écran de 14,5 pouces à la définition WQXGA (2 560 x 1 600 pixels) qui livre une image magnifique, rafraîchi à 90 Hz.

La fiche technique du Lenovo Yoga Pro 7 est à la hauteur de son design. Il mise sur un puissant processeur AMD Ryzen 7 7735HS, aidé de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il intègre également une carte graphique Nvidia RTX 3050. Un GPU qui, avec les bons pilotes, assure d’excellentes performances dans les applications professionnelles comme dans les jeux. Enfin, côté connectique, on retrouve deux ports USB Type-C Thunderbolt, deux ports USB-A, une prise HDMI et une prise jack.

Jusqu’au 13 novembre prochain, Le Lenovo Yoga Pro 7 tombe à 849 euros sur le site du constructeur, contre 1 199 euros en temps normal.

Le Lenovo ThinkPad T14s à 999 euros au lieu de 1 799 euros

Avec le ThinkPad T14s, Lenovo met à disposition un ultrabook très performant et compact. Ses dimensions de 32,75 x 22,44 x 1,68 cm pour un poids de 1,28 kg lui permettent de se glisser facilement dans un sac à dos. Cette petite taille abrite toutefois un écran de 14 pouces à la définition Full HD. Son revêtement anti-reflet garantit un visionnage confortable, même en plein soleil. Les tranches du ThinkPad T14s accueillent deux ports USB Type-C Thunderbolt, deux ports USB-A, une prise HDMI et une prise jack.

Sous le capot s’invitent un processeur Intel Core i7 de 11ᵉ génération, avec 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Une configuration parfaite pour naviguer sur le web ou travailler efficacement avec la grande majorité des applications bureautiques. Et ce pendant un bon moment grâce à une autonomie particulièrement généreuse.

Dès aujourd’hui et jusqu’au 13 novembre prochain, le Lenovo ThinkPad T14s affiche un prix de 999 euros au lieu de 1 799 euros, soit une remise de 800 euros.

Le Lenovo Legion Pro 5 à 1 599 euros au lieu de 1 999 euros

La gamme Legion de Lenovo est le fer-de-lance du constructeur pour répondre aux besoins des joueurs nomades exigeants. Et le Lenovo Legion Pro 5 en est le plus bel exemple. Sa coque noire aux allures futuristes abrite un grand écran de 16 pouces. Avec un affichage en WQXGA et un taux de rafraîchissement de 240 Hz, il assure une image magnifique tant sur du contenu en streaming que lors des sessions de jeu.

Pour faire tourner tous les jeux récents et à venir dans les meilleures conditions graphiques possibles, le Lenovo Legion Pro 5 s’appuie sur un processeur AMD Ryzen 7 7745HX, 16 Go de RAM et surtout une carte graphique Nvidia RTX 4070. Mieux, il est possible d’installer pléthore de jeux AAA grâce à son SSD de 1 To. Autant dire que les jeux récents, comme Baldur’s Gate 3 ou Starfield tournent sans problème en 2K.

Il est bien sûr possible d’y brancher une souris gamer ou un écran externe, grâce à ses quatre ports USB-A 3.2, son port HDMI 2.1 et ses deux ports USB Type-C. Une prise Ethernet RJ-45 et une prise jack sont également de la partie.

Habituellement vendu 1 999 euros, le Lenovo Legion Pro 5 est désormais proposé à 1 599 euros sur le site de Lenovo. Une remise de 400 euros disponible pendant seulement trois jours.