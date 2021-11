Samsung Galaxy A52s 5G : 1 euro et sans mensualité, voici son prix avec un forfait Bouygues Telecom

Le Black Friday de Bouygues Telecom a démarré en avance cette année. De quoi déjà profiter de très bonnes affaires, comme celle concernant le Samsung Galaxy A52s 5G. En effet, il tombe au prix d'un euro seulement avec un forfait Sensation 120 Go avec Avantages Smartphone.

Vous trouvez que le Samsung Galaxy A52s 5G ressemble au Galaxy A52 5G ? C’est normal, le design des deux smartphones est complètement identique. La marque coréenne a toutefois changé le processeur de la version « s » pour lui donner plus de puissance. Une bonne idée qui vient donner un second souffle au meilleur smartphone milieu de gamme de Samsung.

Pour le Black Friday, Bouygues Telecom fait complètement fondre le prix du Samsung Galaxy A52s 5G (oui, le plus puissant). Accompagné d’un forfait Sensation avec Avantages Smartphone de 120 Go, il tombe au prix de 1 euro seulement, et sans mensualité supplémentaire. Pour obtenir ce prix, vous devez entre le code BF70 dans votre panier.

Le Samsung Galaxy A52s 5G en bref

un bel écran AMOLED à 120 Hz

un nouveau processeur bienvenu

un design différent des constructeurs concurrents

Un modèle de polyvalence

Dans la catégorie des smartphones accessibles et bons à tout faire, nul doute que le Samsung Galaxy A52s obtiendrait une place sur le podium. Il est difficile de le prendre en défaut tant sa fiche technique est équilibrée. De l’écran aux performances en passant par la photo, le Samsung Galaxy A52s s’en sort particulièrement bien.

De l’AMOLED et du 120 Hz

Auparavant réservés au marché de l’ultra haut de gamme, les écrans AMOLED 120 Hz ont récemment fait leur apparition sur des smartphones plus accessibles. C’est le cas de ce Samsung Galaxy A52s 5G, qui embarque une dalle de 6,5 pouces très bien contrastée avec un affichage fluide. Ce n’est pas la seule qualité de cet écran, qui a aussi l’avantage d’être très lumineux et riche en couleurs. En bref, le Samsung Galaxy A52s dispose d’un affichage particulièrement agréable à utiliser.

Un gain de puissance appréciable

Le prédécesseur du Samsung Galaxy A52s 5G était déjà un très bon smartphone, avec comme seul bémol ses performances. Ce défaut est maintenant corrigé avec cette nouvelle mouture. Le Samsung Galaxy A52s 5G est maintenant équipé du processeur Snapdragon 778G, une puce de milieu de gamme de Qualcomm. C’est un bon choix du constructeur, qui permet au smartphone de jouer à Fortnite dans une qualité élevée. Inutile de vous dire que la navigation entre les applications est logiquement très fluide.

Un design unique

Le Samsung Galaxy A52s 5G fait partie des rares téléphones que l’on remarque facilement dans la rue. Tout d’abord parce qu’il est proposé dans de jolies couleurs pastels. Mais aussi car son châssis recouvre élégamment tout le dos du smartphone, sans coupure visible. Le bloc photo semble ne faire qu’un avec le châssis. Samsung a d’ailleurs utilisé du plastique pour recouvrir son smartphone, et c’est un choix qui semble totalement assumé tant il est identifiable. Enfin, le plastique a deux avantages. D’abord, il résiste bien aux chocs. Ensuite, il est plus léger que le verre. En effet, le Samsung Galaxy A52s 5G ne pèse que 189 grammes.

Le Samsung Galaxy A52s 5G tombe à 1 € chez Bouygues Telecom

1 euro, et sans mensualité : c’est le prix du Samsung Galaxy A52s 5G chez Bouygues Telecom pendant le Black Friday. Pour obtenir ce tarif, deux choses sont nécessaires :

entrer le code BF70 dans votre panier

dans votre panier souscrire au forfait Sensation 120 Go avec Avantages Smartphone de Bouygues Telecom

Ce forfait fait partie des offres les plus haut de gamme de l’opérateur. Déjà compatible avec la 5G, il propose tout ce que l’on attend d’un bon forfait de 2021. Voici le détail :

120 Go de données mobiles depuis la France, dont 80 Go utilisables en Europe, les DOM, la Suisse ;

Appels et SMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM, la Suisse ;

Une seconde carte SIM internet pour un second appareil (tablette, montre, etc.).

Ce forfait est proposé au prix de 22,99 euros par mois la première année, puis 42,99 euros avec un engagement de deux ans. Les clients Bbox bénéficient eux d’une réduction de 6 euros par mois sur ce forfait.